Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

SAMSTAG, 23. FEBRUAR

ALTENA

18.30 Uhr: Konzert Trio Archipercussione, Kirche St. Matthäus

19 bis 21 Uhr: Konzert „Altenaer Ursprünge“ (aktuelle und ehemalige Altenaer musizieren gemeinsam), Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

HAGEN

19.30 Uhr: Komödie „Nur die Harten kommen in den Garten – Ordnung muss sein!“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

19.30 bis 22.20 Uhr: Oper „Rusalka“, Theater, Elberfelder Straße 65

20 bis 22 Uhr: Konzert „Best Of Harlem Gospel“, Johanniskirche

20 bis 23 Uhr: Comedy Matthias Egersdörfer „Ein Ding der Unmöglichkeit“, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

HEMER

20 Uhr: Kabarett Christine Prayon, „Die Diplom-Animatöse“, Jugend- und Kulturzentrum am Park, Parkstraße 3

ISERLOHN

20 Uhr: Konzert Canadian Brass, Parktheater, Alexanderhöhe

KIERSPE

19 Uhr: „50 Jahre Gesamtschule: Flower Power Party“, Pädagogisches Zentrum der Gesamtschule, Otto-Ruhe-Straße

LÜDENSCHEID

19.30 bis 22 Uhr: „Die Gala zum Jubiläum – Augenschmaus & Ohrenweide“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

20.30 bis 23.30 Uhr: Konzert Coverband Screwt, Stock – Alte Druckerei, Knapper Straße 50

21 Uhr: Konzert General Lee Band, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MEINERZHAGEN

20 bis 23 Uhr: Arnd Clever, Standup-Zauberei „Der Ton macht die Magie“, Kleinkunstbühne TuS Meinerzhagen, Genkeler Straße 24

MENDEN

20 bis 22 Uhr: Konzert Iontach (irische Musik), M.A.T.-Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

SCHALKSMÜHLE

15 Uhr: Winterfest und Après- Ski-Party, Schnurrenplatz

WERDOHL

20 Uhr: Konzert Mikro Kosmos, Gaststätte Alt Werdohl

SONNTAG, 24. FEBRUAR

HAGEN

12.15 bis 13.15 Uhr: Führung „Bauhauskünstler aus der Sammlung des Osthaus-Museums“, Kunstquartier (Osthaus-Museum), Museumsplatz 1

15 bis 17.20 Uhr: Operette „Pariser Leben“ (Jacques Offenbach), Theater, Elberfelder Straße 65

18 Uhr: Komödie „Nur die Harten kommen in den Garten – Ordnung muss sein!“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HALVER

11.15 Uhr: Bezirkskonzert der Musikschule Volmetal, Kulturbahnhof (Saal), Bahnhofstraße 19

15 Uhr: Marionettenbühne Mummenschanz, „Franz von Assisi“ (ab acht Jahren), Heesfelder Mühle

ISERLOHN

17 Uhr: Konzert Rheinisches Kammerensemble, „Echoes from the Past“, Oberste Stadtkirche, Am Bilstein

LÜDENSCHEID

18 bis 20 Uhr: 4. Meisterkonzert Simon Breyer (Horn) und James Duddle (Klavier), Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße. 9

MENDEN

18 bis 20 Uhr: Querflöten-Kontert Trio Ami, Konzertsaal „Westflügel“ der Städtischen Musikschule, Untere Promenade 30

PLETTENBERG

15 Uhr: Kindertheater Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große Freundschaft“, Oesterhalle

18 bis 20 Uhr: Cello-Konzert Ludwig Frankmar, Rathaus (Ratssaal), Grünestraße 12

MONTAG, 25. FEBRUAR

ALTENA

19 bis 20.30 Uhr: Fotovortrag Torsten Dreyer „Madeira im Winter – ein Frühlingsmärchen“, Stadtbücherei, Marktstraße 14-16

ISERLOHN

20 Uhr: Irische Tanzshow „Magic of the Dance“, Parktheater (Großes Haus), Alexanderhöhe

MEINERZHAGEN

14 bis 18 Uhr: Tanztee, Stadthalle, An der Stadthalle

DIENSTAG, 26. FEBRUAR

ALTENA

19 bis 21 Uhr: „Garten der Geschichte: Irminsul“, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

HERSCHEID

19.30 bis 21 Uhr: Bildvortrag „Chile und die Osterinsel“, Rathaus, Plettenberger Straße 27

LÜDENSCHEID

18 bis 19 Uhr: Klassenvorspiel „Ein Kessel Buntes - Bunt Vermischtes zum Hören und Genießen mit Klarinetten und Saxofon“, Kammermusiksaal der Musikschule, Altenaer Straße 9

SCHALKSMÜHLE

19.30 bis 21 Uhr: Bildervortrag „Irland – Zauber der grünen Insel“, Musikschule Volmetal, Viktoriastraße 6

MITTWOCH, 27. FEBRUAR

HALVER

19 bis 21 Uhr: Krimi-Lesung Andreas Schmidt, „Höhentod“, Kulturbahnhof (Saal), Bahnhofstraße 19

ISERLOHN

19 bis 21.15 Uhr: Lesung Christian Bommarius „1949. Das lange deutsche Jahr“, Volkshochschule im Stadtbahnhof, Bahnhofsplatz 2 20 Uhr: Schauspiel „America First“, Parktheate, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

19.30 bis 21.30 Uhr: 40. Lüdenscheider Kleinkunsttage, Bernd Gieseking, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

DONNERSTAG, 28. FEBRUAR

ATTENDORN

19.10 Uhr: Prinzenproklamation, Rathaus, Kölner Straße 12

BALVE

15 Uhr: Kinderkarneval in Mellen, Schützenhalle Mellen, Balver Straße 10

18 Uhr: Weiberfastnacht, Schützenhalle Garbeck, Im Brauke 17

GUMMERSBACH

17 Uhr: „Karneval Alaaf“, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

11 bis 22 Uhr: Karnevalskirmes, Friedrich-Ebert-Platz, Hohenzollernstraße und Volkspark

18 bis 20 Uhr: Konzert „Klassik und Jazz“, Duo Pitros – italienischen Klangwelten, Kunstquartier (Emil-Schumacher-Museum), Museumsplatz 1

19.30 Uhr: Gastspiel Friedel Hiersenkötter, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

ISERLOHN

20 Uhr: Comedy Jochen Malmsheimer, „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“, Parktheater (Großes Haus), Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

18 bis 4 Uhr: Fummel Tummel Ball, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

19 bis 4 Uhr: „Weiberfastnacht wie in alten Zeiten“, Stock – Alte Druckerei, Knapper Straße 50

19.30 bis 21.30 Uhr: 40. Lüdenscheider Kleinkunsttage, Stefan Danziger, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MEINERZHAGEN

19.30 Uhr: Weiberfastnachts-Party, Ebbehalle Valbert

MENDEN

19.30 bis 21.30 Uhr: Komödie „Der Kredit“, M.A.T.-Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

WIPPERFÜRTH

17.11 Uhr: Weiberfastnacht, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8-10

FREITAG, 1. MÄRZ

ALTENA

19.30 bis 21.30 Uhr: Lesung Amir Shaheen „Leuchtspuren Restlicht“, Stadtbücherei, Marktstraße 14-16

HAGEN

11 bis 22 Uhr: Karnevalskirmes, Friedrich-Ebert-Platz, Hohenzollernstraße und Volkspark

19.30 Uhr: Komödie „Hilfe! Mein Mann heiratet!“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

LÜDENSCHEID

19.30 bis 21.30 Uhr: 40. Lüdenscheider Kleinkunsttage, Lisa Catena, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

