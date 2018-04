Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 21. bis 27. April.

SAMSTAG, 21. APRIL

ALTENA

15 Uhr: Öffentliche Stadtführung „Von Burg zu Burg“, Burg Altena Fritz-Thomée-Straße 80

BALVE

14 bis 16 Uhr: 14. Beckumer Kinderklamottenmarkt und Spielzeugbasar, Gemeinschaftsgrundschule St. Nikolaus Beckum, Nikolausstraße 4

GUMMERSBACH

20 bis 23 Uhr: „NightWash - Das Original live!“ Auf der Bühne stehen zwei Nachwuchs-Comedians und ein Top-Act, präsentiert von einem „NightWash“-Moderator, alles andere bleibt Überraschung, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

16 Uhr: Bunker Caching, Bunker, Bergstraße 98

18 bis 20 und 21 bis 23 Uhr: „Call me by your Name“, Kino Babylon im Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

19.30 bis 22 Uhr: Schauspiel „Mascha Kaléko - Zur Heimat erkor ich mir die Liebe“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

19.30 bis 22.15 Uhr: Oper „Ritter Roland“, Theater, Elberfelder Straße 65

20 bis 22.30 Uhr: Konzert „Kasalla Live“, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

HALVER

17 Uhr: Comedia Theater Köln, „Taksi to Istanbul“, Schulgebäude Humboldtstraße, Aula, Humboldtstraße 5

ISERLOHN

20 bis 23 Uhr: „Power! Percussion: Crazy About Rhythm“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

10 bis 18 Uhr: Messe: 19. Bauen Wohnen Energie Märkischer Kreis, Schützenplatz Loh, Reckenstraße

19.30 Uhr: „Die Virtuosität des Unperfekten IX“, Frühlingsfest, Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule, Altenaer Straße 207

MENDEN

11 Uhr: Stadtteilfest „Lendringsen im Frühling“, Kirmes, Kleinkunst, Livemusik, Hauptstraße

20 bis 22.30 Uhr: „Kalender Girls“, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

NACHRODT-WIBLINGWERDE

20 Uhr: Fritz Eckenga „Nehmen Sie das bitte persönlich“, Hotel-Restaurant Rastatt, Hagener Straße 4

NEUENRADE

19.30 Uhr: Frühjahrskonzert des Musikvereins Affeln, Schützenhalle Affeln, Zum Imberg

PLETTENBERG

19 bis 21.30 Uhr: „Vater“, Tragikomödie von Florian Zeller, Aula des Schulzentrums Böddinghausen Albert-Schweitzer-Straße 2

WERDOHL

18.30 Uhr: 4. Irischer Abend es Versetaler Schützenvereins mit „The Neckbellies“, Schützenheim Altemühle, Altenmühle 4

19 Uhr: „Rock in den Frühling!“, Live Musik mit „Fun Connection“, Haus Werdohl, Neuenrader Straße 1

20 Uhr: Syndykat, Southern-Rock Konzert, Musikkneipe Alt Werdohl, Freiheitstraße 56

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Kabarett „Stunk Unplugged - Wieder was vergessen...“, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8 - 10

SONNTAG, 22. APRIL

ALTENA

17 bis 19 Uhr: Weltklassik am Klavier, „Beethoven - im Rausch der Sinne“, Timur Gasratov, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

HAGEN

11 bis 17 Uhr: Ausstellung „Hund & Haustier“, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt auf dem Parkdeck des Kaufland Hagen, Freiligrathstraße 51

12 bis 13.30 Uhr: Ausstellungseröffnung „Davoud Sarfaraz - Reise in einen anderen Himmel“, Osthaus Museum Hagen, Museumsplatz 1 (Navigation: Hochstr. 73)

15 Uhr: Ballett „Dancing Souls“, Theater, Elberfelder Straße 65

15 Uhr: „Der Junge mit dem Koffer“, märchenhafte Fluchtgeschichte von Mike Kenny, Theater (Lutz – Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

17.30 bis 20 Uhr: „Julietta“, Kino Babylon im Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

18 bis 21 Uhr: Krimikomödie „Der Würger von Wehringhausen, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 bis 22.30 Uhr: „Call me by your Name“, Kino Babylon im Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

HALVER

11 Uhr: Tag der offenen Tür des Löschzuges Stadtmitte der Feuerwehr Halver, Thomasstraße 3

ISERLOHN

11 bis 17 Uhr: Trödelmarkt des Vereins Schmückenden Beiwerks Iserlohn, Saalbau Letmathe Von-der-Kuhlen-Straße 52a

11 bis 12 Uhr: Gerlingser Sonntagskonzert, Tremonia-Oktett, „Cornissimo“, Johanneskirche Iserlohn, Nußberg, Berliner Platz

17 Uhr: „Con Spirituoso“, Barock und Klassik im anderen Klanggewand, Akkordeon-Ensemble, Oberste Stadtkirche, Am Bilstein

19.30 Uhr: 4. Iserlohner Kammerkonzert, „Tango-Ensemble Contrabajando“, Musikschule Iserlohn Gartenstraße 39

LÜDENSCHEID

10 bis 18 Uhr: Messe: 19. Bauen Wohnen Energie Märkischer Kreis, Schützenplatz Loh, Reckenstraße

14 bis 19 Uhr: Flohmarkt für Frauen, Gute Stube, Werdohler Straße 11

15.30 bis 16.30 Uhr: „Die Clownnixxen“, Frühlingsfest, Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule, Altenaer Straße 207

19.30 Uhr: Komödie „Aufguss“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MENDEN

11 Uhr: Stadtteilfest „Lendringsen im Frühling“, Kirmes, Kleinkunst, Livemusik, Hauptstraße

NEUENRADE

18 Uhr: „Von Mozart bis Mercury“, medlz - A Cappella-Popband aus Dresden, Hotel Kaisergarten, Hinterm Wall 15

MONTAG, 23. APRIL

DIENSTAG, 24. APRIL

ALTENA

19 bis 21 Uhr: „Garten der Geschichte: Troia“, von und mit Wolfgang Noack, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

HAGEN

15 Uhr: „Der Junge mit dem Koffer“, märchenhafte Fluchtgeschichte von Mike Kenny, Theater (Lutz – Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

ISERLOHN

19.30 Uhr: Lila Salon: Jule Vollmer, Kabarett, Städtische Galerie, Theodor-Heuss-Ring 24

LÜDENSCHEID

15.30 Uhr: Kindertheater „Oh wie schön ist Panama“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MITTWOCH, 25. APRIL

HERSCHEID

20 Uhr: Lioba Albus alias Mia Mittelkötter: „Das Weg ist mein Ziel“ , Rammberghalle Hüinghausen, Habbeler Straße 31

LÜDENSCHEID

18 Uhr: Lüdenscheider Gespräche, „Die Deutschen und der Holocaust. Was niemand wissen wollte, aber jeder wissen konnte“, Prof. Dr. Bernward Dörner, TU Berlin, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

DONNERSTAG, 26. APRIL

HAGEN

19.30 bis 22.15 Uhr: Oper „Ritter Roland“, Theater, Elberfelder Straße 65

HALVER

18.30 bis 21 Uhr: Weinlese mit Peter Rosenberg, Five o’Clock Tea Time Cottage, Heesfelder Mühle 5

19.30 Uhr: Bildervortrag „Norwegen“, Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 19

LÜDENSCHEID

17.30 bis 19 Uhr: Geschichtliches Forum, „Das Institut für Geschichte und Biographie der Fernuniversität Hagen in Lüdenscheid 1993 bis 2007“ (Referent: Dr. Alexander von Plato, Neuenkirchen), Stadtbücherei, Graf-Engelbert-Platz 6

MENDEN

19 bis 21 Uhr: „Käseigel unterm Petticoat. Satirisch-musikalischer Trip in die 50er und 60er Jahre“ mit Sabine Klose und Christoph Rösner, Schokoladenmanufaktur Sauerland Kirchstraße 5

19.30 Uhr: „AfterWork-Theater: „Mondlicht und Feinripp“, Komödie, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

FREITAG, 27. APRIL

ALTENA

18.30 bis 21.30 Uhr: „Burg Altena trifft ... Lydia Benecke – PsychopathINNEN“, Burg Altena - Burgrestaurant, Fritz-Thomeé-Straße 80

ATTENDORN

19 Uhr: Das Original Krimidinner „Ein Leichenschmaus“ (Eintritt inklusive Menü 89 Euro), Burghotel Schnellenberg, Schnellenberg 1

GUMMERSBACH

20 bis 22 Uhr: Konzert Helen Schneider, „Movin´ on”-Tour, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

19.30 bis 21.15 Uhr: Oper „Das schlaue Füchslein“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

19.30 bis 21.30 Uhr: Komödie „Nur die Harten kommen in den Garten“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 bis 22 Uhr: Kabarett „Bullemänner - Schmacht“, Werkhof Kulturzentrum, Herrenstraße 17

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Doris Friedmann, „L’amour und Glück! Chanson, Komik und Theater“, Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule, Altenaer Straße 207

20 Uhr: „Lüdenscheid singt mit“, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18 21 Uhr: Konzert Henrik Freischlader Band, „Studio 19“ im Eigenart, Hochstraße 12

MENDEN

18 bis 22 Uhr: Inklusive Party „danceKLUSION vol. 9“ mit DJ Michael Elbers, Schützen- und Kulturhalle Hüingsen, Zum Buchholz 28

20 bis 22.30 Uhr: „Kalender Girls“, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

