Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 19. bis 25. Mai.

SAMSTAG, 19. MAI

ALTENA

15 bis 16 Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena, Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

18 Uhr: Picknick der Feuerwehr Rosmart, Feuerwehrgerätehaus Rosmart

BALVE

10 bis 19 Uhr: Verbrauchermesse „Landpartie“, Schloßanlage Wocklum, Wocklum 1

15 Uhr: Märchenwochen in der Balver Höhle, „Die kleine Hexe“, Balver Höhle, Helle 2

HAGEN

16 Uhr: Bunker-Caching, „Gänsehautgeschichten durch den Bunker“ und „Bunker total“, Bunker Bergstraße

19.30 bis 21.30 Uhr: Ballett „Cinderella“, Theater, Elberfelder Straße 65

19.30 bis 20.35 Uhr: „Bilder deiner großen Liebe“ (Theater Road Novel nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf in einer Fassung von Robert Koall mit Musik von Jana Reiß), Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

ISERLOHN

14 bis 18 Uhr: 3. „LenneLebt“-Fun-Lauf, Lennepromenade Letmathe

18 Uhr: Rock in Barendorf, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Baarstraße 220-226

KIERSPE

11 bis 18 Uhr: Verbrauchermesse „Markt der schönen Dinge“, Gut Haarbecke, Haarbecke 1

MENDEN

14 Uhr: Pfingstkirmes, Innenstadt

LÜDENSCHEID

12 Uhr: „Beer and Food-Festival“, Sternplatz

15 Uhr: Traditionelles Picknick des Lüdenscheider Männerchores auf dem Parkplatz des Restaurants Castello vor der Schützenhalle am Loh, Reckenstraße

SONNTAG, 20. MAI

ALTENA

11 Uhr: Picknick der Feuerwehr Rosmart, Feuerwehrgerätehaus Rosmart

12 bis 13, 14 bis 15 und 16 bis 17 Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena, Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

17 bis 19 Uhr: „Weltklassik am Klavier – Bach to the Future“ mit Sabine Weyer, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

ATTENDORN

11 bis 14 Uhr: Old- und Youngtimertreffen, Parkplatz der Stadthalle, Breslauer Straße 40

BALVE

10 bis 19 Uhr: Verbrauchermesse „Landpartie“, Schloßanlage Wocklum, Wocklum 1

HAGEN

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt auf der Springe

12.15 bis 13.15 Uhr: Führung „Von Beckmann bis Wols“, Kunstquartier (Osthaus-Museum), Museumsplatz 1

16 bis 18.30 Uhr: Konzert „Amigos Gold“, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

18 bis 20.15 Uhr: Operette „Frau Luna“, Theater, Elberfelder Straße 65

HERSCHEID

11 bis 17 Uhr: Fahrtag der Sauerländer Kleinbahn, Bahnhof Hüinghausen, Elsetalstraße 46

ISERLOHN

9 Uhr: ADFC-Radtour „Bahntrassenradeln im Pott“, Start: Bahnsteig 42, Bahnhofstraße 12

15 bis 17 Uhr: Continue Tanztee, Saalbau Letmathe, Von-der-Kuhlen-Straße

KIER SPE

11 bis 18 Uhr: Verbrauchermesse „Markt der schönen Dinge“, Gut Haarbecke, Haarbecke 1

LÜDENSCHEID

11 bis 18 Uhr: Pfingst-Trödelmarkt und „Beer and Food-Festival“, Rathaus- und Sternplatz

11.15 Uhr: Stadtführung, Treffpunkt: Rathausplatz

15 Uhr: Traditionelles Picknick des Lüdenscheider Männerchores auf dem Parkplatz des Restaurants Castello vor der Schützenhalle am Loh, Reckenstraße

MENDEN

11 bis 18 Uhr: Mendener Pfingsttrödel, Kaufland-Parkplatz, Holzener Straße 1-13

11.30 Uhr: Pfingstkirmes, Innenstadt

MONTAG, 21. MAI

ALTENA

12 bis 13, 14 bis 15 und 16 bis 17 Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena, Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

BALVE

10 bis 19 Uhr: Verbrauchermesse „Landpartie“, Schloßanlage Wocklum, Wocklum 1

HAGEN

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatzgelände Hellweg-Baumarkt, Schwerter Straße 180

ISERLOHN

11 bis 16 Uhr: ADFC-Radtour (E-MTB) „Hegenscheid Airfield“, Start: Stadtbahnhof, Bahnhofsplatz 2

KIERSPE

11 bis 18 Uhr: Verbrauchermesse „Markt der schönen Dinge“, Gut Haarbecke, Haarbecke 1

LÜDENSCHEID

11 bis 18 Uhr: Pfingst-Trödelmarkt und „Beer and Food-Festival“, Rathaus- und Sternplatz

MEINERZHAGEN

11 bis 17 Uhr: Deutscher Mühlentag, Knochenmühle Valbert-Mühlhofe

MENDEN

11 Uhr: Pfingstkirmes, Innenstadt

11 bis 18 Uhr: Mendener Pfingsttrödel, Kaufland-Parkplatz, Holzener Straße 1-13

DIENSTAG, 22. MAI

ALTENA

19 bis 21 Uhr: „Garten der Geschichte – Artus; von den historischen und literarischen Schichten der Artus-Legende“ (von und mit Karsten Wolfewicz), Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

MITTWOCH, 23. MAI

HAGEN

19 Uhr: Ballett „Dancing Souls“, Theater, Elberfelder Straße 65

KIERSPE

19 bis 20.30 Uhr: Vortrag „Mühlen in Kierspe“, Rathaus, Springerweg 21

DONNERSTAG, 24. MAI

HEMER

19.30 Uhr: Soundgarten, Konzert Elizabeth Lee, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

ISERLOHN

19.30 Uhr: Moskauer Circus, Festplatz am Seilersee, Seeuferstraße

MENDEN

19.30 bis 21 Uhr: Afterwork-Theater „Mondlicht und Feinripp“, M.A.T.-Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

FREITAG, 25. MAI

BALVE

17 Uhr: Märchenwochen in der Balver Höhle, „Die kleine Hexe“, Balver Höhle, Helle 2

GUMMERSBACH

19.30 Uhr: Oper „Der fliegende Holländer“, Theater, Moltkestraße 50

HAGEN

19.30 Uhr: Komödie „Salon Erika oder Helden altern nicht“, Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

19.30 Uhr: Komödie „Liebling, verdufte!“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

ISERLOHN

16 und 19.30 Uhr: Moskauer Circus, Festplatz am Seilersee, Seeuferstraße

LÜDENSCHEID

14 Uhr: Steinert-Kirmes, Festplatz Hohe-Steinert (Eröffnungs-Feuerwerk um 22.45 Uhr)

SCHALKSMÜHLE

20 Uhr: Kabarett Nessi Tausendschön, „Die wunderbare Welt der Amnesie“, Festhalle der Grundschule Spormecke, Spormecke 4

