Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 17. bis 23. März.

Tipps und Termine für Lüdenscheid, MK und die Region Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

SAMSTAG, 17. MÄRZ

ATTENDORN

11 bis 17 Uhr: 20. Attendorner Kreativmarkt, Stadthalle, Breslauer Straße 40

18 Uhr: 9. Offene Landesmeisterschaft für Männerballette in Nordrhein-Westfalen, Mehrzweckhalle Neu-Listernohl, Schützenstraße 14

BALVE

18 Uhr: Wunschkonzert des Musikvereins Amicitia, Schützenhalle Garbeck, Im Brauke 17

GUMMERSBACH

15 Uhr: „Der Zauberer von Oz“, Theater, Moltkestraße 50

20 bis 23 Uhr: Revue „Don´t Stop the Music“, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

16 Uhr: Ausstellungseröffnung „Von Wols bis Beckmann – Aus der Sammlung des Osthaus Museum“, Kunstquartier (Osthaus-Museum), Museumsplatz 1

19.30 Uhr: Krimi-Komödie „Der Würger von Wehringhausen“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 bis 22.30 Uhr: Comedy Torsten Sträter, „Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein“, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

HALVER

15 Uhr: Lesung der Geschichtenschmiede „Hotel Nannsen - Nur auf der Durchreise“, Heesfelder Mühle Heesfelder Mühle 1

20 Uhr: Comedyshow „Nightwash“, Anne-Frank-Gymnasium (Aula), Kantstraße 2

ISERLOHN

11 bis 18 Uhr: Nadelmarkt 2018, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Baarstraße 220-226

16 bis 18 Uhr: „Höhlenlichter“, Dechenhöhle

20 Uhr: Komödie „Lieber schön“, Parkthater, Alexanderhöhe

KIERSPE

21 bis 2 Uhr: Party mit der Band Sam „Haunerbusch on the Rocks“, Jahnhalle, Haunerbusch 79

LÜDENSCHEID

11 bis 12 Uhr: Frühlingskonzert der Streichhölzer, Kammermusiksaal der Musikschule, Altenaer Straße 9

20 Uhr: Abschiedskonzert Hi You There, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MENDEN

20 bis 22 Uhr: Konzert Floriana Di Luca, „I Gondolieri“, Theater Am Ziegelbrand, Am Ziegelbrand

NEUENRADE

15 bis 23 Uhr: Getrüdchen-Markt, Innenstadt

zur Übersicht

SONNTAG, 18. MÄRZ

ALTENA

17 bis 19 Uhr: Weltklassik am Klavier, Konzert Sina Kloke, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

ATTENDORN

11 bis 17 Uhr: 20. Attendorner Kreativmarkt, Stadthalle, Breslauer Straße 40

BALVE

14.30 Uhr: Jugendkonzert des Musikvereins Beckum, Schützenhalle Beckum, Kerkeiken 1

GUMMERSBACH

15 Uhr: „ Der Zauberer von Oz“, Theater, Moltkestraße 50

HAGEN

16 bis 18 Uhr: Oper „Aida“ (konzertante Aufführung“, Theater, Elberfelder Straße 65

18 Uhr: Premiere „Mascha Kaléko“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

19 bis 21.25 Uhr: Comedy Pawel Popolski, „Ausser der Rand und der Band“, Stadthalle

HERSCHEID

17 Uhr: Theateraufführung der „Bühnenmäuse“, „Der möblierte Herr“, Schützenhalle/Gemeinschaftshalle, Lüdenscheider Straße 28

ISERLOHN

11 bis 18 Uhr: Nadelmarkt 2018, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Baarstraße 220-226

16 Uhr: Konzert Kammerchor der Frauenkirche Dresden, Rossini-Messe, Johanneskirche, Nußberg, Berliner Platz

19 Uhr: Konzert „The Bar at Buena Vista – Grandfathers of Cuban Music“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

18 Uhr: Konzert Linos Ensemble, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MEINERZHAGEN

18 bis 21 Uhr: Chor Cantamus, Oratorium „Elias“, Stadthalle, An der Stadthalle 1

NEUENRADE

15 bis 23 Uhr: Getrüdchen-Markt, Innenstadt

WERDOHL

17 Uhr: Abendmusik bei Kerzenschein, Christuskirche, Freiheitstraße 19

zur Übersicht

MONTAG, 19. MÄRZ

zur Übersicht

DIENSTAG, 20. MÄRZ

GUMMERSBACH

20 Uhr: Akrobatik-Show „Rizoma Equilibrium“, Theater, Moltkestraße 50

zur Übersicht

MITTWOCH, 21. MÄRZ

HEMER

19.30 Uhr: Comedy Markus Krebs, „Permanent Panne“, Grohe-Forum im Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

ISERLOHN

19.30 Uhr: „Was Gott tut, das ist wohlgetan“, Feierstunde für Johann Sebastian Bach, Oberste Stadtkirche, Am Bilstein

LÜDENSCHEID

17 bis 18 Uhr: Kindertheater „Darüber spricht man nicht“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

zur Übersicht

DONNERSTAG, 22. MÄRZ

ATTENDORN

20 Uhr: „Abba Gold – The Concert Show Live!“, Stadthalle, Breslauer Straße 40

HAGEN

19.30 Uhr: Theaterstück „Bilder deiner großen Liebe“, Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

HEMER

19.30 Uhr: Comedy Markus Krebs, „Permanent Panne“, Grohe-Forum im Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

HERSCHEID

20 Uhr: Lesung von und mit Kathrin Heinrichs, „Bis auf den Grund“, Bürgersaal des Rathauses, Plettenberger Straße 27

ISERLOHN

16 bis 18 Uhr: „Höhlenlichter“, Dechenhöhle

zur Übersicht

FREITAG, 23. MÄRZ

ALTENA

18 bis 22 Uhr: Poetry Slam, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

ATTENDORN

18 Uhr: „Das Original Krimidinner: Hochzeit in Schwarz“ (Eintritt inklusive Menü 89 Euro), Burghotel Schnellenberg, Schnellenberg 1

BALVE

20.30 Uhr: Kabarett Anka Zink, „Zink extrem positiv“, Aula Schulzentrum Balve, Am Krumpaul 4

GUMMERSBACH

20 Uhr: Comedy Dave Davis, „Blacko Mio“, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

19.30 Uhr: Premiere „Nur die Harten kommen in den Garten“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

19.30 bis 22 Uhr: Konzert Black & White Gospel, Deborah Woodson und Living Voices, Matthäuskirche, Lützowstraße 120

ISERLOHN

9 bis 22 Uhr: Markt „Frühlingserwachen“, Innenstadt Letmathe

16 Uhr: „Dschungelbuch – das Musical“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

19 bis 20.30 Uhr: Schülerkonzert „Musik liegt in der Luft“, Kammermusiksaal der Musikschule, Altenaer Straße 9

MEINERZHAGEN

19.30 Uhr: Komödie „Die Wunderübung“, Stadthalle, An der Stadthalle 1

zur Übersicht

Rubriklistenbild: © Nougrigat