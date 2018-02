Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 17. bis 23. Februar.

SAMSTAG, 17. FEBRUAR

ALTENA

20 Uhr: „Nichts als Kuddelmuddel“ (Schwank in zwei Akten von Jürgen Hörner), Thomas-Morus-Haus im Mühlendorf, Friedhofstraße 14

BALVE

10 bis 18 Uhr: Schützenhalle Volkringhausen, Glashüttenweg 8, Kleiderbörse für Hofstaatkleider

GUMMERSBACH

20 bis 23 Uhr: Klänge und Geschichten aus Schottland, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

19.30 Uhr: Krimikomödie „Banküberfall – Geld oder Lady“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 bis 22.15 Uhr: Rain Man (präsentiert vom Theater Pfifkuss), Werkhof Kulturzentrum, Herrenstraße 17

HALVER

19.30 Uhr: Konzert Falk & Sons, „A tribute to Luther, Bach & Co.“, Evangelische Nicolai-Kirche, Kirchstraße

ISERLOHN

10 bis 11.30 Uhr: Floriansdorf-Führungen für Erwachsene, Floriansdorf, Dortmunder Straße 112

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Konzert Gregorian Voises, Christuskirche

20.30 bis 23.30 Uhr: Konzert „Abba-Review Thank you for the Music“, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MENDEN

20 Uhr: „Suche impotenten Mann fürs Leben – Ladies Night“, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

WIPPERFÜRTH

22.30 bis 5 Uhr: Kesselhaus Cherry Lady Grand-Opening, Kesselhaus, Lenneper Straße 65

SONNTAG, 18. FEBRUAR

ALTENA

17 bis 19 Uhr:Alexey Chernow, Weltklassik am Klavier, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

BALVE

14 bis 16 Uhr: Schützenhalle Volkringhausen, Glashüttenweg 8, Kleiderbörse für Hofstaatkleider

HAGEN

15 Uhr: „Die Kuh Rosmarie“ (tierisches Theaterabenteuer von Andri Beyeler), Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

15 bis 17.15 Uhr: Operette „Frau Luna“, Theater, Elberfelder Straße 65

18 Uhr: Komödie „Hühnchen, ich hab einen Liebling zu rupfen Komödie“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HEMER

17 Uhr: „Meine Seele erhebet den Herrn“ (Konzert der Kantorei Hemer), Ebbergkirche, Kirchstraße

ISERLOHN

11 Uhr: „Jugend musiziert“ – Das Preisträgerkonzert, Musikschule, Gartenstraße 39

15 bis 17 Uhr: Continue-Tanztee, Saalbau Letmathe, Von-der-Kuhlen-Straße

17 Uhr: Ballett „The Sleeping Beauty“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

11.15 bis 13 Uhr: Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“, Kammermusiksaal der Musikschule, Altenaer Straße 9

12 bis 16 Uhr: „Rock’n Roll-Brunch“ live mit Dimmy Latecomer. Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MENDEN

16 Uhr: Kindertheater „Das magische Baumhaus – Im Bann des Eiszauberers“, Wilhelmshöhe, Schwitter Weg 29

17 Uhr: „Suche impotenten Mann fürs Leben“, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

WIPPERFÜRTH

17 Uhr: Konzert Madeira Wind Ensemble, Aula der Konrad-Adenauer-Hauptschule, Am Mühlenberg 1

MONTAG, 19. FEBRUAR

DIENSTAG, 20. FEBRUAR

HAGEN

10 Uhr: „Die Kuh Rosmarie“ (tierisches Theaterabenteuer von Andri Beyeler), Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

ISERLOHN

20 Uhr: Konzert Sergei Nakariakov und Nikolai Tokarev, Russische Kammerphilharmonie, Parktheater, Alexanderhöhe

MEINERZHAGEN

11 Uhr: „Undercover Dschihadistin“ (Westfälisches Landestheater), Stadthalle, An der Stadthalle 1

MITTWOCH, 21. FEBRUAR

HAGEN

12 Uhr: „Faust“ (Klassiker mit Musik von Johann Wolfgang von Goethe), Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

MENDEN

16 bis 16.50 Uhr: Kindertheater „Hans im Glück“, Dorte-Hilleke-Bücherei, Alter Ratssaal, Hauptstraße 48

DONNERSTAG, 22. FEBRUAR

HAGEN

11.30 Uhr: Konzert Peter Fischer & Band, Max-Reger-Musikschule (Konzertsaal), Dödterstraße 10

12 Uhr: „Faust“ (Klassiker mit Musik von Johann Wolfgang von Goethe), Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

19.30 Uhr: Ballett „Dancing Souls“, Theater, Elberfelder Straße 65

HERSCHEID

20 Uhr: „Postkarten an Dora“ (Lesung von und mit Clara Gabriel), Bürgersaal des Rathauses, Plettenberger Straße 27

ISERLOHN

16 bis 18.30 Uhr: „Höhlenlichter“, Dechenhöhle

LÜDENSCHEID

17.30 bis 19.30 Uhr: Geschichtliches Forum, „Als wir am Äquator lagen. Geotope im Umfeld von Hagen“ (Referentin: Antje Selter, Hagen), Stadtbücherei, Graf-Engelbert-Platz 6

19.30 bis 21.20 Uhr: „My Sister Syria“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

FREITAG, 23. FEBRUAR

ALTENA

20 Uhr: „Nichts als Kuddelmuddel“ (Schwank in zwei Akten von Jürgen Hörner), Thomas-Morus-Haus im Mühlendorf, Friedhofstraße 14

GUMMERSBACH

19.30 Uhr: „Geächtet“ (Schauspiel von Ayad Akhtar, Deutsch von Barbara Christ), Theater, Moltkestraße 50

HAGEN

19.30 Uhr: „Faust“ (Klassiker mit Musik von Johann Wolfgang von Goethe), Theater (Lutz - Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

19.30 Uhr: „Trinkhalle am Eck“ (Schauspielkomödie), Theater an der Volme, Dödterstraße 10

19.30 bis 22.15 Uhr: „Ritter Roland“ (Heldenkomödie in zwei Akten), Theater, Elberfelder Straße 65

20 bis 22.15 Uhr: Rain Man (präsentiert vom Theater Pfifkuss), Werkhof Kulturzentrum, Herrenstraße 17

ISERLOHN

14 Uhr: Öffentliche Führung durch die Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Baarstraße 220-226

16 bis 18.30 Uhr: „Höhlenlichter“, Dechenhöhle 19 Uhr: „Tischgespräche mit Joe Bausch – Kultur und kulinarische Genüsse“, Romantik-Hotel Neuhaus, Lösseler Straße 149

20 bis 23 Uhr: Konzert der Showpianisten David & Götz, Parktheater, Alexanderhöhe

KIERSPE

18 bis 22 Uhr: Abendführung im Bakelit-Museum, Altes Amtshaus, Friedrich-Ebert-Straße 380

LÜDENSCHEID

19.30 bis 21.30 Uhr: Kleinkunsttage, 9 Volt Nelly, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

WERDOHL

16.30 Uhr: Kindertheater-Puppenspiel „Die Eiskönigin“, Hotel Vier Jahreszeiten

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Comedy „Weibsbilder: Unbemannt!“, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8

