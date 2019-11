Veranstaltungstipps für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region

Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 16. bis 22. November.

SAMSTAG, 16. NOVEMBER

ATTENDORN

20 Uhr: Konzert „Autumn Street“, Studio A – Antiquariat Alfred Knebel, Kölner Straße 32, Eintritt frei

BALVE

19.30 Uhr: Herbstkonzert in Beckum, Schützenhalle Beckum,

GUMMERSBACH

17 bis 19.30 Uhr: Herbstkonzert des Quartettvereins „Die Räuber“, Aula des Moltkegymnasiums

19 bis 22.30 Uhr: „Ruhrpott Dinner - Nur über meine Leiche!“, Schwarzenberger Hof, Hagener Straße 39, Preis 69 Euro

HAGEN

19 bis 22 Uhr: Tele Big Band, Hasper Hammer, Hammerstraße 10, Eintritt 15 Euro

19.30 Uhr: Take a Walk on the Wild Side, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 19.50 Euro

19.30 Uhr: Schneegestöber. Mit Leichenschauern ist zu rechnen, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 19.50 Euro

20 Uhr: Martin Rütter – Freispruch, Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal, (ausverkauft)

HALVER

20.30 Uhr: Die Litfass Rock Nacht mit Part-Two, Schulstraße 12, Eintritt 6 Euro (AK)

HEMER

20 Uhr: Sprenger – Die Band, JuK Jugend- und Kulturzentrum, Parkstraße 3, Eintritt 14.90 Euro

ISERLOHN

20 Uhr: Dominique Horwitz & Jourist Quartett, Parktheater, Alexanderhöhe, Eintritt 26 Euro

LÜDENSCHEID

20 Uhr: WoW Poetry Slam All-Stars, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt 15.40 Euro (ermäßigt 11 Euro)

PLETTENBERG

18 Uhr: Mr. Joy, Gemeindehaus der LKG Holthausen, Lehmweg 48b, Eintritt 14.50 Euro

20 Uhr: Rock-Night Part II, Acoustic Hats live, Vereinsheim Elfer, Böddinghauser Weg, Eintritt 11 Euro (AK)

SONNTAG, 17. NOVEMBER

ALTENA

17 Uhr: Weltklassik am Klavier mit Mzia Jajanidze, Rhapsodie espagnole und Liebestraum, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20, Eintritt 20 Euro

BALVE

13 Uhr: Adventsmarkt in Eisborn, Schützenhalle Eisborn

HAGEN

15 Uhr: Die Eiskönigin, Tanztheaterreise, Lutz im Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt 12 Euro

18 Uhr: Casa Azul, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 15 Euro

HEMER

20 Uhr: WoW Poetry Slam Nr. 2, Altes Casino, Sauerlandpark Hemer, Eintritt 13.90 Euro

ISERLOHN

15 Uhr: Der Zauberer von Oz, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt ab 6.50 Euro

18 Uhr: Meisterpianist Menachem Har-Zahav spielt Liebestraum, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt 19 Euro (reduziert 14 Euro), Kinder kostenlos

KIERSPE

17 Uhr: Konzert der Chorifeen, Kath. Pfarrkirche St. Josef, Glockenweg 4, Eintritt frei

LÜDENSCHEID

18 Uhr: Notos Quartett, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt ab 16.50 Euro

MENDEN

18 Uhr: Jürgen B. Hausmann, Jung, wat biste jroß jeworden!, Wilhelmshöhe Menden, Schwitter Weg 29, Eintritt 34,95 Euro

MONTAG, 18. NOVEMBER

HALVER

15 Uhr: Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch, Theater für die ganze Familie, Bürgerhaus, Am Nocken 12, Eintritt 8 Euro (TK)

DIENSTAG, 19. NOVEMBER

HAGEN

18.45 Uhr: Sinfonikus, Konzerteinführung für 8-12-Jährige, Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2

19.30 Uhr: 3. Sinfoniekonzert Dmitri Schostakowitsch, Dmitri Kabalewski, Sergei Rachmaninoff, Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, ab 16.50 Euro

HERSCHEID

20 Uhr: Jochen Malmsheimer, Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage, Rammberghalle Hüinghausen, Habbeler Straße 31, Eintritt 24 Euro (AK)

ISERLOHN

20 Uhr: Feridun Zaimoglu, Die Geschichte der Frau, Literaturhotel Franzosenhohl, Danzweg 25, Eintritt 15 Euro 20 Uhr: Komplexe Väter, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt ab 22 Euro

MEINERZHAGEN

17 Uhr: Pippi feiert Weihnachten, Stadthalle Meinerzhagen, Otto-Fuchs-Platz 1, Eintritt ab 19 Euro

MITTWOCH, 20. NOVEMBER

HAGEN

16.30 bis 18 Uhr: Die große Physikanten-Show, Wissenschaftsshow in der FH Südwestfalen, Eintritt frei

ISERLOHN

19.30 Uhr: Das MitSingDing, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt 13 Euro

KIERSPE

19 Uhr: Theater „Bobbie und Bo“, Gesamtschule Kierspe (PZ), Otto-Ruhe-Straße 2, Eintritt frei

DONNERSTAG, 21. NOVEMBER

HAGEN

19.30 Uhr: Casa Azul, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 15 Euro

19.30 Uhr: Friedel Hiersenkötter, Hefeteilchenbeschleuniger, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab

ISERLOHN

19.30 Uhr: Anne Barns: „Bratapfel am Meer“ - Literarische Kleinkunst im Alten Ratssaal, Stadtbücherei 20 Uhr: Faisal Kawusi, „Anarchie“ – Live-Programm, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt 24

FREITAG, 22. NOVEMBER

ATTENDORN

17 bis 22 Uhr: Dinner Krimi „Tatort Biggesee“, MS Westfalen, Am Hafen 1, Preis 82 Euro

BALVE

19.30 Uhr: Kabarett mit Frieda Braun, Karin Berkenkopf als Sauerländer Unikum, Aula Schulzentrum, Am Krumpaul 4, Eintritt 20 Euro (AK)

GUMMERSBACH

20 Uhr: Socken im Kühlschrank - Das Dementica, Halle 32, Setinmüllerallee 10, Eintritt ab 20 Euro

HAGEN

19.30 Uhr: Winter, Wucher, Wunderpapa!, Winterkomödie, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 22.50 Euro

20 Uhr: Wir schweifen App, Kabarett-Comedy-Show mit Markus Kapp, Hasper Hammer, Hammerstraße 10, Eintritt 20 Euro

HALVER

18 Uhr: Expo Art 2019, Kunsttage im Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 19

ISERLOHN

19 Uhr: Tischgespräche 2019 mit Walter Sittler, Romantik Hotel Neuhaus, Lösseler Straße 149, Eintritt 64 Euro

20 Uhr: Varieté „Haarsträubend!“, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt ab 28 Euro

LÜDENSCHEID

15.30 Uhr: ,Das Sams feiert Weihnachten’, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MENDEN

18 Uhr: Animo Sono, woanders, Marktstraße 1, Eintritt 10 Euro (AK) 19.30 Uhr: Chansonabend auf Gut Rödinghausen, Fischkuhle, Eintritt kostenlos

20 Uhr: Patrick Anderthalb, Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Eintritt 10 Euro

