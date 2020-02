Veranstaltungstipps für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region

Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 15. bis 21. Februar.

SAMSTAG, 15. FEBRUAR

ALTENA

17 bis19 Uhr: Weltklassik am Klavier - Aachener Klavierduo, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

BALVE

20 Uhr: Karnevalsnacht in Volkringhausen, Schützenhalle Volkringhausen, Glashüttenweg 10

HAGEN

19.30 Uhr: Johnny Cash, I walk the line, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 Uhr: Walter Sittler, Ich bin immer noch da, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

HALVER

20 Uhr: Anne Haigis, Companions Tour, Schulgebäude Humboldtstraße, Humboldtstraße 5

HERSCHEID

19 Uhr: Karneval 2020 in Reblin, Schützenheim Reblin, Reblin 3

KIERSPE

9.11 Uhr: Karnevalstanz, Rönsahl feiert Karneval, Historische Brennerei Rönsahl, Hauptstraße 23

LÜDENSCHEID

15 Uhr: 9. Dynamite Old School Fan Club Party, ACDC in memory of Bon Scott, Brauhaus Schillerbad, Jockuschstraße 3

20 Uhr: Forever Young, Das Tanzvergnügen mit der Musik der 60er/70er und 80er Jahre, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MEINERZHAGEN

14.11 bis 17 Uhr: Großer Kinderkarneval, Ebbehalle Valbert, Heidehang

PLETTENBERG

14.30 Uhr: Hänsel und Gretel, Märchenoper für Blechbläserensemble und Sprecher, Blechbläserensemble Ratingen, Rathaus Grünestraße 12

SCHALKSMÜHLE

15 Uhr: Winterfest und Après Ski-Party auf dem Schnurrenplatz an der Worthstraße

SONNTAG, 9. FEBRUAR

HAGEN

18 Uhr: Kommissar Goldberg ermittelt, Die Geister von der Volme,Theater an der Volme, Dödterstraße 10

ISERLOHN

11 Uhr: „Jugend musiziert“: Preisträgerkonzert, Parktheater, Alexanderhöhe

15 Uhr: Pinocchio – das Musical, Theater Liberi, Parktheater, Großes Haus, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

11.15 Uhr: Jugend musiziert: Preisträgerkonzert, Kammermusiksaal der Musikschule, Altenaer Straße 9

20 Uhr: Flautando Köln, 3. Meisterkonzert, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MEINERZHAGEN

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkdeck des Hit-Marktes, Volmestraße 58

MONTAG, 10. FEBRUAR

DIENSTAG, 11. FEBRUAR

LÜDENSCHEID

14 Uhr: Vorlesewettbewerb: Regionalentscheid Märkischer Kreis Süd, Stadtbücherei, Graf-Engelbert-Platz 6

WERDOHL

19 Uhr: Projekt-Kino: 25 km/h, Stadtbücherei, Freiheitstraße 1

MITTWOCH, 12. FEBRUAR

HAGEN

15 bis 17.30 Uhr: „Demenz bewegt“, Karnevalsfeier im Helmut-Turck-Zentrum, Johann-Friedrich-Oberlin-Straße 11

DONNERSTAG, 13. FEBRUAR

ALTENA

20 Uhr: Musikkabarett mit Lucy van Kuhl, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

HAGEN

12 bis 22 Uhr: Karnevalskirmes in der Innenstadt

LÜDENSCHEID

18 Uhr: „Fummel Tummel Ball“, die Altweiberfastnachts-Kultparty, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

19.30 Uhr: 41. Lüdenscheider Kleinkunsttage, der Wettbewerb um die Lüdenscheider Lüsterklemme, Kolja Fach - Fachwörter, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

WIPPERFÜRTH

17.11 Uhr: Weiberfastnachtsparty, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8

FREITAG, 14. FEBRUAR

HAGEN

12 bis 22 Uhr: Karnevalskirmes in der Innenstadt

19.30 Uhr: Winter, Wucher, Wunderpapa, Komödie von Indra Janorschke und Dario Weberg, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 Uhr: Hagen Rether, Liebe, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: 41. Lüdenscheider Kleinkunsttage, der Wettbewerb um die Lüdenscheider Lüsterklemme, Nikita Miller - Auf dem Weg ein Mann zu werden, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

SCHALKSMÜHLE

18 Uhr: Kinderkarneval: Karnevalszug über die Bahnhofstraße durch das Dorf. Anschließend Karnevalsfeier.

