Veranstaltungstipps für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region

Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 14. bis 20. März.

Samstag, 14. März

ATTENDORN

19 Uhr: Konzert Stefan Schürholz, Gasthaus Attendorn, Niederste Straße 2

HAGEN

19.30 Uhr: Krimikomödie „Kommissar Goldberg ermittelt – Die Geister von der Volme“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 bis 23 Uhr: „Bühne im Hammer – Bürgerwehr“, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

ISERLOHN

16 bis 18.30 Uhr: Höhlenlichter 2020, Dechenhöhle

MEINERZHAGEN

20 Uhr: Konzert Lauthals, Alter Bahnhof Hützemert

MENDEN

20 bis 22 Uhr: Konzert Fragile Matt, Theater Am Ziegelbrand. Am Ziegelbrand

20 bis 22.30 Uhr: Konzert „RolAndReas“, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

Sonntag, 15. März

ALTENA

10.30 Uhr: Öffentliche Stadtführung „Der alte Siedlungskern der Nette“, Treffpunkt Apollo Kino / Eksi-Parkplatz

HAGEN

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatz Rewe, Eilper Straße

18 Uhr: Revue „Frank Sinatra“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

18 bis 21 Uhr: Comedy Martin Frank „Es kommt wie es kommt“, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

ISERLOHN

15 bis 16 Uhr: Kindertheater „Nils Holgersson“, Parktheater (Studio), Alexanderhöhe

16 bis 18.30 Uhr: Höhlenlichter 2020, Dechenhöhle

19 bis 22 Uhr: Comedy Andreas Rebers, Parktheater (Großes Haus), Alexanderhöhe

MEINERZHAGEN

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkdeck Hit-Markt

OLPE

20 bis 22.30 Uhr: Show „Pasion de Buena Vista“, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4

WERDOHL

18 bis 19.45 Uhr: Der gespielte Krimi – Lesung trifft Pantomime (gelesen vom Autor Peter Jackob, gespielt von der Performance-Künstlerin Corina Ramona), Kleines Kulturforum Werdohl im Kulturbahnhof, Bahnhofsplatz 3

Montag, 16. März

Dienstag, 17. März

MEINERZHAGEN

19.30 bis 22 Uhr: Komödie „Stahl mit zarter Spitze“, Stadthalle, Otto-Fuchs-Platz 1

Mittwoch, 18. März

LÜDENSCHEID

17 bis 19.10 Uhr: Jugendtheater „TKKG – Freundschaft In Gefahr“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

Donnerstag, 19. März

HAGEN

18 bis 20 Uhr: „Klassik und Jazz im Emil Schumacher Museum – Still my Guitar“, Buck Wolters, Gitarre Solo, Kunstquartier (Emil-Schumacher-Museum), Museumsplatz 1

19.30 Uhr: „The Cry of the Poor – Gospels & Stories“, Kirche am Widey, Am Widey 6

HEMER

19.30 bis 21.30 Uhr: Show „Forever Amy“, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

Freitag, 20. März

GUMMERSBACH

20 bis 22 Uhr: Show „Forever Amy“, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

19.30 Uhr: „Ein „MitSingDing“ Extra – …wenn der weiße Flieder wieder blüht“, Stadtbücherei, Springe 1

19.30 Uhr: „Ein Herz und eine Seele“ – Episoden „Der Sittenstrolch“ und „Selbstbedienung“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20.30 bis 23.30 Uhr: Konzert The Hypnotunez, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

ISERLOHN

16 bis 18.30 Uhr: Höhlenlichter 2020, Dechenhöhle

18 Uhr: Konzert „Hommage à ... – Musik von Jubilaren des Jahres 2020“, Bauernkirche, Fritz-Kühn-Platz 11

20 Uhr: Comedy „Die Feisten“, „Junggesellenabschied“, Parktheater (Großes Haus), Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

20.30 bis 22.30 Uhr: Comedy Nektarios Vlachopoulos „Ein ganz klares Jein!“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MENDEN

20.30 bis 22.30 Uhr: Konzert Reckless (Bryan-Adams-Tribute), „woanders“, Marktstraße 1

