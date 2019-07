Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 13. bis 19. Juli.

SAMSTAG, 13. JULI

ALTENA

15 bis 16.30 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

ATTENDORN

11.30 Uhr: 31. Kinder- und Gauklerfest (ab 18.30 Uhr Comedy-Programm), Innenstadt

BALVE

17 bis 23 Uhr: „Luise heizt ein – Der Hof tanzt“, Luisenhütte, Wocklum 10

HAGEN

10 bis 15 Uhr: Sommerfest im Tierheim Hagen, Hasselstraße 15

19.30 Uhr: „Sketch Comedy Club – Bunte Retro-Revue“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HALVER

11 bis 23 Uhr: „Hardcore Help Foundation Summerfest 2019 umsonst und draußen“, Rathauspark, Thomasstraße 17

HEMER

18 Uhr: „Dîner en blanc – ein Abendesen ganz in Weiß“, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

19.30 Uhr: Musiksamstag im Strandgarten: Markus Wallach, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

KIERSPE

12 bis 18 Uhr: Sommerfest, Märkische Werkstätten, Am Funkenhof 1

LÜDENSCHEID

8 bis 18 Uhr: Matjesfest mit Trödelmarkt, Schützenplatz Hohe Steinert 4

13 bis 18 Uhr: Knax-Party, Nattenberg-Stadion

17 bis 20 Uhr: Festveranstaltung „35 Jahre Ballettschule Klüttermann“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

19 bis 23 Uhr: Konzert Robin Stone – unplugged and seated (Eintritt frei), Biergarten der Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

21 bis 4 Uhr: „Colores Y Fuego – Die UV-Latin Party“, Eigenart-Club-Lounge, Hochstraße 12

MENDEN

20 bis 22.30 Uhr: Jubiläumsparty „35 Jahre Mendener Sommer“, Konzert Big Daddy Wilson & Band, Alter Rathausplatz

WIPPERFÜRTH

20.30 Uhr: Sommer-Open-Ar, Konzert Dimi on the Rocks, Platz 16, Markplatz 16

SONNTAG, 14. JULI

ALTENA

10.30 bis 12.30 Uhr: Stadtführung „Der alte Siedlungskern der Nette“ mit Gerd Klimpel, treffpunkt Apollo-Kino, Nettestraße 15

11 bis 13 Uhr: Jazz Léger, „Summertime and the Living is Easy“ – Gershwin-Programm mit Tine Eisbach (Gesang), Chris Hopkins (Piano) und Ingo Senst (Bass)

12 bis 17.30 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

ATTENDORN

11.30 bis 19 Uhr: 31. Kinder- und Gauklerfest, Innenstadt

HAGEN

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatzgelände Hellweg-Baumarkt, Schwerter Straße 180

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatzgelände Kaufland, Freiligrathstraße 51, Hagen-Boele

18 Uhr: „Viva Verdi – Ein szenischer Abend in Verdi-Chören“, Theater, Elberfelder Straße 65

18 Uhr: Revue „Ein Bett im Kornfeld“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HALVER

10 bis 18 Uhr: Offene Gartenpforte, Gartenlust Halver, Altemühle 1

11 Uhr: Veganer Brunch, Heesfelder Mühle

HEMER

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatz des Real, Urbecker Straße 127

ISERLOHN

11 bis 13 Uhr: Konzert Kinderliederband Lauschelieder (Eintritt frei), Floriansdorf, Dortmunder Straße 112

KIERSPE

11 bis 18 Uhr: Offene Gartenpforte, Garten der Familie Gebhardt, Höherstraße 20

LÜDENSCHEID

11 bis 18 Uhr: Matjesfest mit Trödelmarkt, Schützenplatz Hohe Steinert 4

MEINERZHAGEN

18 Uhr: Orgelkonzert Dr. Annemarie Sirrenberg und Bläserkreis Bergneustadt (Eintritt frei), Bonte Kerke, Lieberhausen

NEUENRADE

11 bis 18 Uhr: „Offene Gärten im Ruhrbogen 2019“, Rosen- und Staudengarten Sulzer, Wieser Weg 57

PLETTENBERG

15 bis 18 Uhr: Kultursommer 2019, „Anker lichten! – Meer- und Fernweh-Tag“, Rathausinnenhof, Grünestraße 12

SCHALKSMÜHLE

17 Uhr: Sommermusik des Musizierkreises, evangelische Kirche Heedfeld

MONTAG, 15. JULI

--- keine Tipps ---

DIENSTAG, 169. JULI

--- keine Tipps ---

MITTWOCH, 17. JULI

HAGEN

19.30 bis 21 Uhr: Veranstaltungsreihe „Muschelsalat 2019“, „Odyssee: Footprint Project meets Nina Dioz“, Konzertmuschel im Volkspark

MENDEN

17 Uhr: „Mendener Kindersommer“, Konzert Pia-Nino-Band, Rathausplatz (Zeltdach)

DONNERSTAG, 18. JULI

HEMER

19.30 Uhr: Soundgarten, Konzert Pay The Bill, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

FREITAG, 19. JULI

BALVE

11 Uhr: „Happy Einkaufstag“ mit kleinen Überraschungen für die Kunden, Innenstadt

HAGEN

19.30 Uhr: „Sommer, Sonne, Strand und... Papa!“ (Sommerkomödie mit viel Musik), Theater an der Volme, Dödterstraße 10

ISERLOHN

17.30 bis 23 Uhr: Hofmusik Festival – Alexander Krichel, 1. Abend – Klavier (ab 17.30 Uhr kann man den Hof Mikus kennenlernen, um 20 Uhr beginnt das Konzert, Hof Mikus, Osterfeldweg 2a

LÜDENSCHEID

18 Uhr: „110 Jahre Dahlmann – Das Event-Wochenende“, Reggae-Night mit Ras Flabba & Band + DJ; Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

20 Uhr: Bautz-Festival-Band- Contest, Teil 2, AJZ

MENDEN

20 bis 22.30 Uhr: „Mendener Sommer“, Konzert Marley’s Ghost, Alter Rathausplatz

SCHALKSMÜHLE

20 Uhr: Open-Air-Kino „Dieses bescheuerte Herz“ (Eintritt frei, Vorstellung ab 22 Uhr), Rathausplatz

