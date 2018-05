Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 12. bis 18. Mai.

SAMSTAG, 12. MAI

ALTENA

15 Uhr: Öffentliche Stadtführung „Von Burg zu Burg“, Burg Altena Fritz-Thomée-Straße 80

ATTENDORN

9 bis 14 Uhr: 2. Attendorner Hansefrühstück, Rathausvorplatz, Kölner Straße 12

BALVE

19.30 Uhr: Musical „Villa Sonnenschein“ in der Balver Höhle, Garbecker Straße 5

HAGEN

10 bis 16 Uhr: Kreative Färberstraße, Kunst- & Handwerkermarkt, Färberstraße, Hohenlimburg 19.30 Uhr: „Das schlaue Füchslein“, Oper in drei Akten von Leo Janacek, Theater, Elberfelder Straße 65 19.30 Uhr: Komödie „Willi Winzig - Das hat man nun davon“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HERSCHEID

19.30 Uhr: Jubiläumsparty 125-jähriges Bestehen des TV Grünenthal, Sporthalle Grünenthal, Grünenthal 7

KIERSPE

20.45 Uhr: Kammerkonzert, Margarethenkirche, Kirchplatz

LÜDENSCHEID

10 bis 19 Uhr: Tag der offenen Tür beim THW Lüdenscheid mit Fahrzeug- und Geräteschau, viele Spielmöglichkeiten für Kinder, Wefelshohler Straße 40

12 bis 3 Uhr: „Come together - das Dahlmann-Straßenfest“, 20 Uhr Erkan & Friends, 23.30 Uhr (Saal) Kleinstadtartisten, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18 20 Uhr: „WoW Poetry Slam #31“, der Dichterwettstreit um die Goldene Feder, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

WERDOHL

11 bis ca. 21 Uhr: 7. Versetaler Hähnchenspektakel des Versetaler Schützenvereins, Schützenplatz Altemühle

SONNTAG, 13. MAI

ALTENA

11 bis 18 Uhr: Internationaler Museumstag, Eintritt frei in Museen Burg Altena (gilt nicht für den Erlebnisaufzug, Fritz-Thomée-Straße 80, und Deutsches Drahtmuseum, Fritz-Thomee-Straße 12

BALVE

11 bis 18 Uhr: Internationaler Museumstag, Eintritt frei in die Luisenhütte und das Museum in Wocklum, Wocklum

10 15 Uhr: Märchenwochen in der Balver Höhle: „Die kleine Hexe“, Garbecker Straße 5

HAGEN

10 bis 16 Uhr: Kreative Färberstraße, Kunst- & Handwerkermarkt, Färberstraße, Hohenlimburg

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt auf dem Parkplatzgelände der Firma Kaufpark, Eilper Straße 42-44

17 bis 19 Uhr: 4. Konzert Festliche Tage barocker Musik, Kirche am Widey, Am Widey 6

18 bis 20 Uhr: Krimikomödie „Der Würger von Wehringhausen“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

ISERLOHN

15 Uhr: Tintenherz, für Zuschauer ab 9 Jahren, Parktheater Iserlohn, Südstraße/Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

11.15 Uhr: 750 Jahre Lüdenscheid: Mit Graf Engelbert unterwegs, ein Spaziergang mit dem Stadtgründer, Treffpunkt Brunnen auf dem Graf-Engelbert-Platz

15.30 Uhr: 4. Muttertagskonzert des MGV Union Oberrahmede, Brügger Vereinshalle,Volmestraße 107 a

18 Uhr: Kammerkonzert, katholische Kirche Maria Königin, Graf-von-Galen-Straße 23

MEINERZHAGEN

12 bis 17 Uhr: Meinerzhagener Frühling, verkaufsoffener Sonntag mit großer Autoschau auf der Hauptstraße und in der Fußgängerzone

SCHALKSMÜHLE

17 Uhr: Muttertagskonzert „Die Volmetaler“, Grundschule Spormecke, Spormecke 4

WERDOHL

11 bis 18 Uhr: 7. Versetaler Hähnchenspektakel des Versetaler Schützenvereins, Schützenplatz Altemühle

WIPPERFÜRTH

15 bis 15.45 Uhr: Rotkäppchen, BurgTheater - ein Papier-Privat-Theater im Fachwerkhaus, Untermausbach 4 (erstes Haus links)

MONTAG, 14. MAI

HAGEN

20 bis 22.30 Uhr: „Call me by your Name“, Kino Babylon im Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

DIENSTAG, 15. MAI

MITTWOCH, 16. MAI

ATTENDORN

20 Uhr: Der Postillon – Live, Stadthalle, Breslauer Str. 40

GUMMERSBACH

20 Uhr: Konzert „Show must go on“, Gummersbacher Philharmoniker und die MGM Big Band der Musikschule Gummersbach, Theater, Moltkestraße 50

HAGEN

19 bis 21 Uhr: Lesung „Von Aleppo nach Damaskus: Syrien vor dem Krieg. Eine Reise in Syriens Vergangenheit und Gegenwart“, Allerwelthaus, Potthofstraße 22

19.30 Uhr: „Das schlaue Füchslein“, Oper in drei Akten von Leo Janacek, Theater, Elberfelder Straße 65

LÜDENSCHEID

18 bis 20 Uhr: Lüdenscheider Gespräche, Protest und Revolte in West-Berlin 1964/69, Peter Brandt im Gespräch mit den Historikern Arthur Schlegelmilch und Edgar Liebmann, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

DONNERSTAG, 17. MAI

ALTENA

18 Uhr: Öffentliche Stadtführung, „Spuren jüdischen Lebens in Altena“, Richard-Schirrmann-Denkmal, Kirchstraße 42

GUMMERSBACH

20 Uhr: Konzert „Show must go on“, Gummersbacher Philharmoniker und die MGM Big Band der Musikschule Gummersbach, Theater, Moltkestraße 50

HAGEN

12 bis 13.05 Uhr: „Bilder deiner großen Liebe“, Theater Road Novel nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf in einer Fassung von Robert Koall mit Musik von Jana Reiß, Theater (Lutzhagen – Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

18.30 bis 20 Uhr: Vortrag im Kunstquartier, Dr. Ralf Blank - Die „Möhnekatastrophe“, Museumsplatz 1

20 bis 23 Uhr: Konrad Beikircher, „Passt schon!“, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

HALVER

19 Uhr: Konzert: Rüdiger Imhof plays: „Me and the Devil“ - Country Blues and Folk, Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 19

HEMER

19.30 Uhr: Jazz bei Verfuß: Tropical Turn Quartett, Bau-Innovationsforum, Mendener Straße 36

PLETTENBERG

15 Uhr: „Plettenberger Waterkant“, Open-Air-Feier an der Lennepromenade in Plettenberg-Eiringhausen mit Livemusik, Kilian-Kirchhoff-Damm

FREITAG, 18. MAI

ATTENDORN

20 Uhr: Remember the Time – Michael Jackson Tribute Live Experience, Stadthalle, Breslauer Str. 40

BALVE

10 bis 19 Uhr: „Landpartie“ Schloß Wocklum, „Festival der schönen Dinge“, Wocklum 1, Tageskarte 10 Euro, Kinder bis 15 Jahre frei

GUMMERSBACH

20 Uhr: The Queen Kings, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

19.30 Uhr: Everest, Oper in einem Akt von Joby Talbot, Theater, Elberfelder Straße 65

19.30 bis 20.35 Uhr: „Bilder deiner großen Liebe“, Theater Road Novel nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf in einer Fassung von Robert Koall mit Musik von Jana Reiß, Theater (Lutzhagen – Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

