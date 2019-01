Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 12. bis 18. Januar.

SAMSTAG, 12. JANUAR

GUMMERSBACH

20 Uhr: Alte Bekannte (Nachfolgeband der „Wise Guys”), Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt ab 34,60 Euro

HAGEN

15 Uhr: Die Eiskönigin, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt 12 Euro

19.30 Uhr: Die Räuber, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 16.50 Euro

19.30 Uhr: Nur die Harten kommen in den Garten, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 19.50 Euro

20 Uhr: Wiener Neujahrskonzert 2019, Johann-Strauss-Gala, Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, Eintritt ab 27 Euro

HALVER

19.30 Uhr: Fragile Matt – Irish Folk, Die Tanke, Thomasstraße 7, Eintritt 10 Euro

21 Uhr: Aprés-Ski-Party mit der Party-Skitour, Litfass, Schulstraße 12, Eintritt 4 Euro

HEMER

11 Uhr: Trödelmarkt Hemer, Innenstadt, Hademareplatz, Eintritt frei

ISERLOHN

20 Uhr: Concerto Scherzetto, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt ab 28 Euro

LÜDENSCHEID

21 Uhr: Comeback, Neujahrskonzert bei Dahlmann, Grabenstraße 18, Eintritt 13 Euro (AK)

MEINERZHAGEN

20 Uhr: Skylight unplugged, Melodic Metal mal anders, Kleinkunstbühne des TuS Meinerzhagen, Genkeler Straße 24, Eintritt frei

MENDEN

19.30 Uhr: Frontm3n - All for One Tour 2019, Wilhemshöhe, Eintritt 41,70 Euro 20 Uhr: 3 Morde, Küche, Bad, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Eintritt 10 Euro (ermäßigt 6 Euro)

WERDOHL

17 Uhr: Go Music, Konzert des Märkischen Jugendsinfonieorchesters, Festsaal Riesei, Stadionstraße 50, Eintritt ab 3 Euro

SONNTAG, 13. JANUAR

HAGEN

11.30 Uhr: Philharmonic Brunch, Theatercafé, Elberfelder Straße 65, Eintritt 6 Euro

15 Uhr: Die Eiskönigin, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt 12 Euro

18 Uhr: HG Butzko, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 13,50 Euro

18 Uhr: Das Herrenhaus im Moor, Autorenlesung, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 7 Euro

ISERLOHN

15 Uhr: Das hässliche Entlein, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt ab 5 Euro

19 Uhr: Breakin Mozart, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt ab 39 Euro

PLETTENBERG

19 Uhr: Konstellationen, Schauspiel, Aula des Schulzentrums Böddinghausen, Eintritt ab 9 Euro (ermäßigt ab 8 Euro)

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Mirja Boes: Auf Wiedersehen! Hallo!, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8, Eintritt 26 Euro

MONTAG, 14. JANUAR

ISERLOHN

20 Uhr: Die Nacht des Musicals, , Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt ab 46,90 Euro

DIENSTAG, 15. JANUAR

ALTENA

18.30 Uhr: Literaturkreis: Hakan Nesser – Elf Tage in Berlin, Stadtbücherei, Marktstraße 14, Eintritt frei

ATTENDORN

20 Uhr: Sven Pistors Fußballschule – Alles Vollpfosten“, Stadthalle Attendorn, Breslauer Straße 40, Eintritt 25,70 Euro

HAGEN

20 Uhr: 5. Sinfoniekonzert, Beethoven - Schumann - Berlioz, Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, Eintritt ab 16.50 Euro

LÜDENSCHEID

19 Uhr: Cinderella, Ein zauberhaftes Märchenballett, Kulturhaus Lüdenscheid, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt ab 35,20 Euro

MITTWOCH, 16. JANUAR

HAGEN

19.30 Uhr: Rusalka, Oper in drei Akten, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 15 Euro

20 Uhr: Patrick Salmen - Treffen sich zwei Träume. Beide platzen, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14, Eintritt 20 Euro (AK)

ISERLOHN

15 Uhr: Der Zarewitsch, Operette von Frank Lehár (Senioren-Veranstaltung), Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt 25 Euro

DONNERSTAG, 17. JANUAR

HAGEN

19.30 Uhr:Schneegestöber, Mit Leichenschauern ist zu rechnen, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 19.50 Euro

ISERLOHN

19.30 Uhr: Duo Dulabi: Kriminaltango, Literarische Kleinkunst im Alten Ratssaal, Alter Rathausplatz 1, Eintritt 12 Euro

MENDEN

19.30 Uhr: AfterWork: Der Kredit, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Eintritt 10 Euro (ermäßigt 6 Euro) 20 Uhr: „Von der Göttin zur Gattin“, Theater Am Ziegelbrand, Eintritt 20 Euro

FREITAG, 18. JANUAR

ATTENDORN

20 Uhr: Die Magier 2.0, Stadthalle Attendorn, Breslauer Straße 40, Eintritt 30,85 Euro

HAGEN

19.30 Uhr: Simon Boccanegra, Oper von Giuseppe Verdi, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 16,50 Euro

19.30 Uhr: Banküberfall – Geld oder Lady, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 19.50 Euro

20 Uhr: Herrenmoos & Alpentines, Deutschpop und Indierock, Kultopia, Konkordiastraße 23

ISERLOHN

20 Uhr: Torsten Sträter, „Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein“, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt ab 26 Euro

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Öztürks III – Die Traumhochzeit, Kulturhaus Lüdenscheid, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt 14.30 Euro

MENDEN

20 Uhr: 3 Morde, Küche, Bad, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Eintritt 10 Euro (ermäßigt 6 Euro)

