Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

SAMSTAG, 11. MAI

ATTENDORN

20 Uhr: Havanna Nights, Livemusik & DJ, Gasthaus Attendorn, Niederste Straße 2

BALVE

15 Uhr: „Es war einmal... 7 Märchen auf einen Streich“, Balver Höhle, Helle 2

19.30 Uhr: Frühlingskonzert des MV Balve, Aula Schulzentrum in Balve, Am Krumpaul 4

HALVER

6 bis 20 Uhr: Kreisleistungsnachweis der Feuerwehren im MK, Innenstadt

HAGEN

11 bis 17 Uhr: Kunst & Handwerkermarkt, Kreative Färberstraße Hohenlimburg

19.30 Uhr: „Viva Verdi“, ein szenischer Abend in Verdi-Chören, Theater, Elberfelder Straße 65

19.30 Uhr: „Nur die Harten kommen in den Garten – Ordnung muss sein“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 Uhr: HG Butzko, „Echt jetzt“, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

20 Uhr: „Feelin’ Groovy“, Konzert mit Simon & Garfunkel Revival Band, Johanniskirche, Johanniskirchplatz 10

HEMER

11 Uhr: „Klatsch! das Familienfest“, Innenstadt 11 bis 18 Uhr: Ausstellung „Garten & Ambiente LebensART“, Sauerlandpark Hemer, Nelkenweg 5-7

19.30 Uhr: Soundgarten: „JAhm!“, Sauerlandpark Hemer, Nelkenweg 5-7

ISERLOHN

20 Uhr: „you & me“ - neue Show, Mummenschanz, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

20 Uhr: „World of WORDcraft“ Poetry Slam #33, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

OLPE

20 Uhr: Brothers in Arms, „A Tribute to Dire Straits“, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4

WERDOHL

11 bis 21 Uhr: 8. Versetaler Hähnchenspektakel, Schützenplatz Altemühle

15 Uhr: 19. Brückenbürger-Weinfest, traditionelles Weinfest mit Winzern aus verschiedenen Weinregionen, Fußgängerbrücke Versevörde

SONNTAG, 12. MAI

ATTENDORN

17 Uhr: Gala der Volksbanken: „Musikwerkstatt Südwestfalen“, Stadthalle Attendorn, Breslauer Straße 40

BALVE

15 Uhr: „Es war einmal... 7 Märchen auf einen Streich“, Balver Höhle, Helle 2

HAGEN

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatzgelände der Firma Hellweg Baumarkt, Schwerter Straße 180

11 bis 17 Uhr: Kunst & Handwerkermarkt, Kreative Färberstraße Hohenlimburg

15 Uhr: „Animal Farm // Farm der Tiere“, ein deutsch-englischer Theaterprotest von George Orwell, Theater (Lutz – Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

17 Uhr: Leon Gurvitch Ensemble mit Sigalit Feig (Gesang), „Wo nimmt man (a bissele) Glück“?, Jiddische Lieder, Jazz und Broadway Klassiker, Potthofstraße 16, Jüdische Gemeinde Hagen

18 Uhr: „Pariser Leben“, Jacques Offenbach, Operette in fünf Akten, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

18 Uhr: „Frank Sinatra“, Schauspiel mit Musik von und mit Dario Weberg, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HEMER

10 bis 18 Uhr: Ausstellung „Garten & Ambiente LebensART“, Sauerlandpark Hemer, Nelkenweg 5-7

ISERLOHN

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Schillerplatz 15 Uhr: „Der Dachs hat heute schlechte Laune“, für Kinder ab 5 Jahren, Parktheater, Alexanderhöhe

KIERSPE

18 Uhr: Orgelkonzert in der Servatiuskirche Rönsahl, Vor dem Isern 2

LÜDENSCHEID

15 Uhr: 5. Muttertagskonzert des MGV Union Oberrahmede, Brügger Vereinshalle, Volmestraße 107 a

18 Uhr: Muttertagskonzert der Big Band Footprints SL, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MEINERZHAGEN

12 Uhr: Meinerzhagener Frühling, Innenstadt Meinerzhagen

PLETTENBERG

18 Uhr: „Mozarts frühe g-Moll Sinfonie u.a.“, Sinfonietta Köln, Cornelius Frowein, Rathaus, Ratssaal, Grünestraße 12

WERDOHL

11 bis 18 Uhr: 8. Versetaler Hähnchenspektakel, Schützenplatz Altemühle

MONTAG, 13. MAI

DIENSTAG, 14. MAI

DIENSTAG, 14. MAI

GUMMERSBACH

11und 16 Uhr: Die kleine Zauberflöte, berühmte Arien aus Mozarts Zauberflöte für Kinder, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HERSCHEID

20 Uhr: Cilli Alperscheidt, Bürgersaal des Rathauses, Plettenberger Straße 27

LÜDENSCHEID

18 Uhr: Dienstags in den Märkischen Kliniken: Vortrag„Faszination Bienen“, Klinikum, Paulmannshöher Straße 14

19 Uhr: „Schatten der Provence“, Krimilesung mit Pierre Lagrange, Sparkasse, Sauerfelder Straße 11

MITTWOCH, 15. MAI

HAGEN

19.30 Uhr: „Viva Verdi“, ein szenischer Abend in Verdi-Chören, Theater, Elberfelder Straße 65

LÜDENSCHEID

11 Uhr: „Löcher – Das Geheimnis von Greenlake“, Junges Theater Bonn, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MEINERZHAGEN

20 Uhr: KuK-Forum: Fritz Pleitgen und Michail Schischkin „Frieden oder Krieg“, Stadthalle, An der Stadthalle 1

DONNERSTAG, 16. MAI

HAGEN

16 bis 22 Uhr: „Hagen Karibisch“, Friedrich-Ebert-Platz

19 Uhr: „100 Jahre Bauhaus“, Kino Babylon im Kunstquartier (Emil-Schumacher-Museum), Museumsplatz 1

HALVER

19 Uhr: Country Blues und Folk: „Hell Hound on My Trail“, Rüdiger Imhof in Concert, Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 19

FREITAG, 17. MAI

HAGEN

14 bis 22 Uhr: „Hagen Karibisch“, Friedrich-Ebert-Platz

19.30 Uhr: „Er kam, sah und sie siegte – von Männern und Frauen, die nicht zusammenpassen“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 Uhr: Anka Zink, „Das Ende der Bescheidenheit“, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: „Extrem laut und unglaublich nah“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MENDEN

17 Uhr: Mendener Abendmarkt, mediterraner Marktplatz vor dem Alten Rathaus, Hauptstraße 48

18 Uhr: Party im Woanders, Marktstraße 1