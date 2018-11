Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeitvom 3. bis 9. November.

SAMSTAG, 10. NOVEMBER

ALTENA

15 Uhr: Puppentheatertage Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

BALVE

20 Uhr: Apres-Ski Party „HöhlenVieber“ in der Balver Höhle, Helle 2

HAGEN

17 Uhr: „Der Zauberer von Oz“, Märchen zur Weihnachtszeit von Lyman Frank Baum, Theater, Elberfelder Straße 65

18 Uhr: „Gegen das Vergessen - 80. Gedenktag zur Pogromnacht 1938“, Auftritt des Vokalensemble Vigholin, Kunstquartier (Emil-Schumacher-Museum), Museumsplatz 1

19.30 Uhr: Mörderischer Herbst, Improtheater Emscherblut, Stadtbücherei, Springe 1

19.30 Uhr: „Hagen. Das Tor. Eine Sauerlandgeschichte“, Kabarett mit Dario Weberg, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HALVER

11 bis 18 Uhr: Martinsmärktchen by Five o’ Clock, Five o’Clock Tea Time Cottage, Heesfelder Mühle 5

HEMER

11 Uhr: Martini-Markt , Mittelalterliches für Jung und Alt in den Anlagen von Haus Hemer, Geitbecke 8a

16 Uhr: „Hilfe! Frau Doktor und ihr Vogel kommen“: Rettung für Unglücksraben - eine Erste-Hilfe Lesung für Kinder, Stadtbücherei Hemer, Hauptstraße 201

ISERLOHN

10 bis 18.30 Uhr: „Lichterzauber im Quartier“, Stadtquartier Von-Scheibler- und Wasserstraße

17 Uhr: Lydia - Die Purpurhändlerin, Musical, Oberste Stadtkirche, Am Bilstein

20 bis 22 Uhr: Good Wood in Concert, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Baarstraße 220 - 226

KIERSPE

19.30 bis 21 Uhr: „Island - Eiskalte Schönheit - Glutheiße Faszination“, Bildervortrag, VHS-Geschäftsstelle,, Friedrich-Ebert-Straße 380

LÜDENSCHEID

20 Uhr: Ich & Du -„ Live und in Farbe“, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MEINERZHAGEN

9 bis 17 Uhr: Trödelmarkt auf dem Außengelände der Stadthalle, An der Stadthalle

NEUENRADE

19.30 bis 21.30 Uhr: „Alles über Liebe“, Komödie, Hotel Kaisergarten, Hinterm Wall 15

PLETTENBERG

18 bis 20 Uhr: „Der Gitarrist“, Friedemann Wuttke, Rathaus, Ratssaal Grünestraße 12

SONNTAG, 11. NOVEMBER

ALTENA

11 bis 18 Uhr: „Rauf aufs Rad! Von der Laufmaschine zum E-Bike“, Ausstellungseröffnung, Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

15 Uhr: Puppentheatertage Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

17 bis 20 Uhr: Sinfoniekonzert Altena, Jugendsinfonieorchester der Musikschule Lennetal, Thomas-Morus-Haus im Mühlendorf, Friedhofstraße 14

ATTENDORN

17 Uhr: „Musik im Café“ des Attendorner Kulturrings, Gitarrist Thomas Hofer und Geiger Daniel Dangendorf, Café Harnischmacher, Niederste Straße 5

HAGEN

11 bis 11.40 Uhr: „sternenstaub“, ein Theatererlebnis für alle ab 2 Jahren, Theater (Lutz – Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt auf dem Parkplatzgelände der Firma Ratio Großmarkt in Vorhalle, Am Ringofen 19

11 bis 16 Uhr: „Spielzeug- und Modellbahnmarkt 2018“, Diamant Eventhalle, Weststraße 112

15 Uhr: „Kiss Me, Kate“, Musical von Cole Porter, Theater, Elberfelder Straße 65

18 Uhr: „Frühlingsgefühle im Herbst, Mutter auf Abwegen“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HALVER

11 bis 14 Uhr: Veganer Brunch im Speicher der Heesfelder Mühle, Heesfelder Mühle 1

HERSCHEID

11 bis 18 Uhr: Fahrtag der Sauerländer Kleinbahn, Grünkohlfahrten / Laternenfahrten, Bahnhof Hüinghausen, Elsetalstraße 46

ISERLOHN

15 Uhr: Hallo Halolo, Musiktheater für Kinder ab 2 Jahren, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

11 bis 15 Uhr: Secondhand-Modemarkt im Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

16 bis 19 Uhr: „Dahlmanns Kulturbeutel“, Benefiz-Veranstaltung für das Lüdenscheider Hospiz, u.a. mit Reiner Hänsch, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

19.30 Uhr: Over the Rhine, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MEINERZHAGEN

11 bis 17 Uhr: Trödelmarkt auf dem Außengelände der Stadthalle Meinerzhagen, An der Stadthalle

MONTAG, 12. NOVEMBER

HAGEN

10 Uhr: Der Zauberer von Oz, Märchen zur Weihnachtszeit für alle ab 5 Jahren, Theater, Elberfelder Straße 65

HALVER

19.30 bis 21 Uhr: „Island - Eiskalte Schönheit - Glutheiße Faszination“, Bildervortrag, Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 19

DIENSTAG, 13. NOVEMBER

HAGEN

10 Uhr: Der Zauberer von Oz, Märchen zur Weihnachtszeit für alle ab 5 Jahren, Theater, Elberfelder Straße 65

MEINERZHAGEN

20 bis 22 Uhr: KuK-Forum: Norbert Walter-Borjans, „Der große Steuerbluff: Wem er nutzt und wem er schadet“, Stadthalle, An der Stadthalle 1

MITTWOCH, 14. NOVEMBER

GUMMERSBACH

20 bis 23 Uhr: „Una notte italiana”, Gummersbacher Philharmoniker, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

10 Uhr: Der Zauberer von Oz, Märchen zur Weihnachtszeit für alle ab 5 Jahren, Theater, Elberfelder Straße 65

19 Uhr: „Mörderischer Herbst – Literatur und Kino“, „Mord im Orientexpress“, Stadtbücherei, Springe 1

19.30 bis 21.30 Uhr: „Move on“, Ballettabend mit Choreographien von Cayetano Soto, Itzik Galili und Alfonso Palencia, Theater, Elberfelder Straße 65

20 bis 23 Uhr: „Bonfire & Friends - A Night with Rock Legends“, Kongress- und Eventpark Stadthalle, Wasserloses Tal 2

ISERLOHN

20 Uhr: Konstantin Wecker - „Solo für Zwei“, Parktheater Iserlohn, Bühne im Parktheater, Alexanderhöhe

DONNERSTAG, 15. NOVEMBER

GUMMERSBACH

20 bis 23 Uhr: „Una notte italiana”, Gummersbacher Philharmoniker, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

20 bis 22.30 Uhr: „NightWash - Live“, Kongress- und Eventpark Stadthalle, Wasserloses Tal 2

HALVER

19.30 bis 21 Uhr: „Gardasee und Brenta“, Bildervortrag, Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 19

ISERLOHN

20 Uhr: Sebastian Pufpaff, „Auf Anfang“, Parktheater Iserlohn, Großes Haus, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

17.30 bis 19 Uhr: Geschichtliches Forum, „Was war eigentlich besonders an den märkischen Reidemeistern?“, Stadtbücherei, Graf-Engelbert-Platz 6

FREITAG, 16. NOVEMBER

ATTENDORN

20 Uhr: „BOSSTIME – A Tribute To Bruce Springsteen“, Stadthalle, Breslauer Straße 40

GUMMERSBACH

20 bis 23 Uhr: Extrabreit, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

19.30 bis 21.50 Uhr: „Pariser Leben“, Jacques Offenbach, Operette in fünf Akten, Theater, Elberfelder Straße 65

20 bis 23 Uhr: „Sonst noch was?!“, Kai Magnus Sting, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

HALVER

15 Uhr: Der kleine Rabe Socke, Figurentheater, Augsburger Figurentheater Maatz, Rathauspark Thomasstraße 17

LÜDENSCHEID

19 bis 22 Uhr: Beat the Band, Bandcontest in einer Boxarena, Festzentrum Hohe Steinert, Hohe Steinert 4

20.30 bis 22.30 Uhr: Martin Zingsheim, „Aber bitte mit ohne“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

WERDOHL

19.30 bis 21.45 Uhr: Grimm trifft Grimm - MärchenComedy, Stadtbücherei Werdohl, Freiheitstraße 1

