Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 10. bis 16. März.

SAMSTAG, 10. MÄRZ

ALTENA

23 Uhr: Micaela Schäfer als DJane im Bistro Legends, Kirchstraße 35

ATTENDORN

19 Uhr: Konzert des Musikvereins „Blau-Weiß“ Lichtringhausen, „Zwischen Himmel und Erde“, Stadthalle, Breslauer Straße 40

HAGEN

19.30 Uhr: Komödie „Liebling, verdufte!“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 bis 22.15 Uhr: Theaterstück „Rain Man“, Theater, Elberfelder Straße 65

HEMER

20 Uhr: Konzert Laith al-Deen, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

ISERLOHN

16 bis 18.30 Uhr: „Höhlenlichter“, Dechenhöhle 20 bis 2 Uhr: Karibikparty, Parktheater, Alexanderhöhe

KIERSPE

20 Uhr: Konzert „Bossa Nova, Bolero und sephardische Lieder“, Historische Brennerei Rönsahl, Hauptstraße 23

LÜDENSCHEID

17.30 bis 20 Uhr: Berg-Löwen-Konzert, Bergstadt-Gymnasium, Saarlandstraße 5

18 bis 19.30 Uhr: Konzert „Barocke Europareise“, Kirche St. Joseph und Medardus, Sauerfelder Straße

20 bis 22 Uhr: Comedy Rick Kavanian, „Offroad“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

20.30 Uhr: Konzert Ich & Du (Christian Breddermann und Klaus Sonnabend), Stock/Alte Druckerei, Knapper Straße 50

22 Uhr: 1-Live-Charts-Party, Schützenhalle

MEINERZHAGEN

18.30 bis 21 Uhr: Konzert „Mixt(o)ur – 25 Jahre und kein bisschen leise(r)!“, Stadthalle, An der Stadthalle 1

PLETTENBERG

19 bis 21 Uhr: Comedy Dagmar Schönleber, Ratssaal des Rathauses, Grünestraße 12

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Konzert Tommy Engel, „Dat kölsche Songbook“, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8-10

SONNTAG, 11. MÄRZ

ALTENA

11 bis 13 Uhr: Veranstaltungsreihe „Jazz Léger“, Konzert Trio Milano, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

17 Uhr: Kammerkonzert „Barocke Europareise“, Kirche St. Matthäús

ATTENDORN

11 bis 14 Uhr: Old- und Youngtimertreffen (bei gutem Wetter), Parkplatz der Stadthalle, Breslauer Straße 40

HAGEN

18 Uhr: Oper Tosca, Theater, Elberfelder Straße 65

18 Uhr: Komödie „Hühnchen, ich hab einen Liebling zu rupfen“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HALVER

11.15 bis 13.15 Uhr: Konzert Trio Rockato, Regionalmuseum Villa Wippermann, Frankfurter Straße 45

HEMER

11 Uhr: Konzert Amadeus Guitar Duo, Haus Hemer, Geitbecke 8a

ISERLOHN

16 bis 18.30 Uhr: „Höhlenlichter“, Dechenhöhle

19 bis 21 Uhr: Comedy Andreas Rebers, „Amen“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

16 Uhr: Benefizkonzert des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr zugunsten der Lebenshilfe, Schützenhalle am Loh, Reckenstraße 6

MEINERZHAGEN

10 bis Uhr: Frühlingsmarkt, Börlinghausen an der Wupperquelle

NEUENRADE

18 Uhr: Konzert The Twiolins, Villa Am Wall, Am Wall 1

SCHALKSMÜHLE

11 bis 17 Uhr: Frühlingsmarkt „Frühling im Bauernhaus Wippekühl“, Wippekühl 4

WERDOHL

11.30 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Werdohler Industriegeschichte“, Bahnhof

MONTAG, 12. MÄRZ

ATTENDORN

20 bis 22 Uhr: Theater „Krabat“, Stadthalle, Breslauer Straße 40

DIENSTAG, 13. MÄRZ

LÜDENSCHEID

15.30 bis 17 Uhr: Tanztheater „Stille“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MITTWOCH, 14. MÄRZ

HAGEN

19.30 bis 22.10 Uhr: „In den Heights von New York“ Musical von Lin-Manuel Miranda), Theater, Elberfelder Straße 65

HALVER

19.30 bis 21.45 Uhr: Komödie „Die Wunderübung“, Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 19

MENDEN

19 bis Uhr: „Ritter, Reime und Romanzen – Ein Heinz Erhardt-Abend mit Stefan Keim“, Schokoladenmanufaktur Sauerland, Kirchstraße 5

DONNERSTAG, 15. MÄRZ

GUMMERSBACH

20 bis 23 Uhr: Konzert Al di Meola, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

19.30 Uhr: Komödie „Als Weihnachten im Juli war“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

ISERLOHN

16 bis 18.30 Uhr: „Höhlenlichter“, Dechenhöhle

OLPE

20 Uhr: Comedy Wilfried Schmickler, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4

FREITAG, 16. MÄRZ

ALTENA

20 bis 22 Uhr: Konzert „Violine trifft Klavier – East meets West“ mit Ali Moraly (Violine) und Susanne Wendel (Klavier), Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

ATTENDORN

18 Uhr: Das Original Krimidinner „Der Teufel der Rennbahn“ (Eintritt inklusive Menü 89 Euro), Burghotel Schnellenberg, Schnellenberg 1

GUMMERSBACH

20 Uhr: Konzert Völkerball (Rammstein-Tribute), Halle 32

HAGEN

19.30 Uhr: Ballett „Dancing Souls“, Theater, Elberfelder Straße 65

20 bis 22.30 Uhr: Comedy Herbert Knebels Affentheater, „Rocken bis qualmt“, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

ISERLOHN

20 Uhr: Musical „Tina – The Rock Legend“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

20 bis 22.30 Uhr: „Die Nacht der Musicals“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MENDEN

20 bis 22.30 Uhr: Kathrin Heinrichs, kabarettistisches Leseprogramm „Auf Tour“, Wilhelmshöhe, Schwitter Weg 29

NEUENRADE

15 Uhr: Jahrmarkt und Kirmes zu Gertrüdchen beginnt, Innenstadt

OLPE

19.30 Uhr: Theaterstück „Jetzt kommt Hitze“, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Kabarett Jürgen Becker, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße

