Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 10. bis 16. Februar.

SAMSTAG, 10. FEBRUAR

ATTENDORN

18.11 Uhr: Prunksitzung mit Prinzenproklamation des Heldener Carneval Clubs, Schützenhalle Helden, Dorfstraße 33

19.11 Uhr: Großer Gala-Abend mit Prinzenproklamation, Schützenhalle Lichtringhausen, Hunnebrink 1

19.11 Uhr: Prinzeneinführung, Mehrzweckhalle Neu-Listernohl, Schützenstraße 14

HAGEN

18 bis 19 Uhr: Bei Dunkelheit im Museum, Erlebnisführung, Museum für Ur- und Frühgeschichte, Wasserschloss Werdringen

19.30 Uhr: Dancing Souls, Ballett, Theater, Elberfelder Straße 65 20 Uhr: 7. Global Carnival Peace Party, Aller-Welt-Haus, Potthofstraße 22

ISERLOHN

20 Uhr:Arthur & Claire, Tourneepremiere der Komödie von Stefan Vögel, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

20.30 Uhr: Konzert mit Angelina & J.C. Grimshaw, „Studio 19“ im Eigenart, Hochstraße 12

21 Uhr: Lead Zeppelin, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MEINERZHAGEN

14 bis 17 Uhr: Kinderkarneval, Stadthalle, An der Stadthalle 1

MENDEN

14 Uhr: Kinderkarneval, Zelt auf dem Neuen Rathausplatz (Neumarkt)

19.11 Uhr: Kostümball, Neuer Rathausplatz, Einlass ab 18 Jahre, ohne Kostüm kein Einlass ins Zelt auf dem Neuen Rathausplatz (Neumarkt)

20 Uhr: Suche impotenten Mann fürs Leben, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

WERDOHL

20 Uhr: Go Music – Rockkonzert mit international bekannten Musikern, Musikkneipe Alt Werdohl, Freiheitstraße 56

SONNTAG, 11. FEBRUAR

ATTENDORN

11 Uhr: Frühschoppensitzung des Heldener Carneval Clubs, Schützenhalle Helden, Dorfstraße 33

ALTENA

11 Uhr: Bürstenmacher zeigen altes Handwerk, Burg Altena

HAGEN

15 Uhr: Frau Luna, Operette, Theater, Elberfelder Straße 65

18 Uhr: Banküberfall – Geld oder Lady, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Nav. Frankfurter Straße 30)

ISERLOHN

17 Uhr: Liaison der Künste – Malerei und Fotografie, Vernissage mit Suzanne von Borsody als Malerin und Fotograf Mirko Joerg Kellner, Parktheater, Alexanderhöhe

18 Uhr: Klassik-Highlights mit Menachem Har-Zahav (Klavier) und Alexander Lifland (Geige) Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

11 Uhr: Breakfastclub im Februar mit Two Feelings, Stock – Alte Druckerei, Knapper Straße 50

MENDEN

14 Uhr: Großer Tulpensonntagsumzug, das Zelt auf dem Neuen Rathausplatz (Neumarkt) ist ab 15 Uhr für alle Karnevalisten geöffnet

NEUENRADE

19.30 Uhr: Don’t Stop the Music - The Evolution of Dance - Hotel Kaisergarten, Hinterm Wall 15

MONTAG, 12. FEBRUAR

ATTENDORN

14.30 Uhr: Kinderkarneval des Heldener Carneval Clubs, Schützenhalle Helden, Dorfstraße 33

15 Uhr: Umzug des Kinderprinzen mit Gefolge, Startpunkt Atta-Höhle, Finnentroper Straße 39

BALVE

15 Uhr: Kinderkarneval, Schützenhalle Eisborn, Horster Straße 2

ISERLOHN

20 Uhr: Wir sind die Neuen, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

19 Uhr: Fummel-Tummel-Ball, Gaststätte Dahlmann, Grabenstr. 18

MENDEN

19.11 Uhr: Rosenmontagsparty im Zelt auf dem Neuen Rathausplatz

DIENSTAG, 13. FEBRUAR

ATTENDORN

11.11 Uhr: Veilchendienstagsball, Hotel zur Post, Niederste Straße 7

MENDEN

19.11 Uhr: Hoppeditzverbrennung, Neuer Rathausplatz

MITTWOCH, 14. FEBRUAR

HAGEN

19 Uhr: Mascha Kaléko – ein lyrisch-musikalisches Portrait mit der Schauspielerin Paula Quast und dem Musiker Henry Altmann, Stadtbücherei Springe, Springe 1

19.30 Uhr: Ritter Roland, Heldenkomödie in zwei Akten von Joseph Hayd, Theater, Elberfelder Straße 65

ISERLOHN

20 Uhr: Konstellationen, Schauspiel Suzanne von Borsody/Guntbert Warns/Antoine Uitdehaag, Einführung ab 19.30 Uhr, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

18 Uhr: Lüdenscheider Gespräche: Trug und Schein – Ein Briefwechsel. Eine kritische Begegnung mit dem Alltag des zweiten Weltkriegs, Vortrag von Dr. Christine Hartig, Stuttgart, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

DONNERSTAG, 15. FEBRUAR

GUMMERSBACH

19.30 Uhr: Das Pulverfass Türkei – Der Untergang des Osmanischen Reiches, Rathaus

HAGEN

19.30 Uhr: Tosca, Musikdrama in drei Akten, Theater, Elberfelder Straße 65 19.30 Uhr: Käse-Igel unter’m Petticoat – ein musikalisch-satirischer Trip in die 50er und 60er Jahre, Max-Reger-Musikschule, Dödterstraße 10

HEMER

19 Uhr: „Trauern Männer anders?“ Refereat von Dr. Martin Kreuels, Awo-Seniorenheim, Parkstraße 35

ISERLOHN

18 Uhr: Romeo and Juliet, Theaterstück in englischer Sprache, für Zuschauer ab der 10. Klasse, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Öffentliches Eigentum – Schauspiel mit Rainer Hunold, Ulrich Gebauer und A. Gottschling, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

WERDOHL

15.30 Uhr: Cyber-Risiken im Geschäftsbetrieb, Vortrag, Restaurant Vier Jahreszeiten, Dammstraße 33, Anmeldung Tel. 02392/5071028

FREITAG, 16. FEBRUAR

ALTENA

20 Uhr: Nichts als Kuddelmuddel, Schwank in 2 Akten von Jürgen Hörner, Thomas-Morus-Haus im Mühlendorf, Friedhofstraße 4

BALVE

15 bis 20 Uhr: Annahme für die Kleiderbörse (Hofstaat, Hochzeit, Abiball), Samstag und Sonntag Verkauf, Schützenhalle Volkringhausen Glashüttenweg 8

HAGEN

19.30 Uhr: Liebling, verdufte! Komödie, Theater an der Volme, Dödterstraße 10, (Nav. Frankfurter Straße 30) 20 Uhr: Liebe, Hagen Rether, Stadthalle, Wasserloses Tal

ISERLOHN

20 Uhr: Frau Jahnke lädt ein, ... mal gucken wer kommt, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

20.30 Uhr: Hans Gerzlich – Und wie war Dein Tag, Schatz! Wirtschafts- und Büro-Comedy, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MENDEN

20 Uhr: Suche impotenten Mann fürs Leben, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

PLETTENBERG

19.30 Uhr: „Postkarten an Dora“ – Autorenlesung mit „Clara Gabriel“, Stadtbücherei, Alter Markt 3

