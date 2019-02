Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 9. bis 15. Februar.

Tipps und Termine für Lüdenscheid, MK und die Region Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

SAMSTAG, 9. FEBRUAR

ALTENA

20 Uhr: Hitler war eine Türkin – Kabarett mit Senai Duzcu, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20, Eintritt ab 18 Euro

ATTENDORN

13 bis 18 Uhr: 6. Attendorner Energiemesse, Stadthalle Attendorn, Breslauer Straße 40, Eintritt frei

HAGEN

19.30 Uhr: Die Räuber, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 16.50 Euro

19.30 Uhr: Alter schützt vor Torschluss nicht, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 19.50 Euro

HEMER

20 Uhr: Jini & Friends – Teil 3, Sauerlandpark, Eintritt 19,90 Euro

ISERLOHN

20 Uhr: Herman van Veen, Neues Programm „Neue Saiten“, Parktheater, Alexanderhöhe, Eintritt ab 52 Euro

20 Uhr: Christoph Quarch: Nicht denken ist auch keine Lösung, Literaturhotel Franzosenhohl, Eintritt 15 Euro

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Die Falle, Kulturhaus Lüdenscheid, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt 13.20 Euro (ermäßigt 9,90 Euro/6,60 Euro)

21 Uhr: Quotetime, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18, Eintritt 17 Euro (AK)

22 Uhr: 1Live-Charts-Party, Schützenhalle am Loh, Eintritt 12 Euro (Abendkasse)

WERDOHL

20 Uhr: Go Music, Martin Engelien (Ex-Klaus Lage Band) präsentiert bekannte MusikerMusikkneipe Alt Werdohl , Freiheit-straße 56, Eintritt ab 12 Euro

SONNTAG, 10. FEBRUAR

ATTENDORN

11 bis 17 Uhr: 6. Attendorner Energiemesse, Stadthalle Attendorn, Breslauer Straße 40, Eintritt frei

HAGEN

11.30 Uhr: 5. Kammerkonzert, Werke von Bax, Denisov, Gubaidulina und Marteau, Kunstquartier Hagen, Museumsplatz 1, Eintritt 9 Euro

18 Uhr: Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 19.50 Euro

18 Uhr: Willi Winzig, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 19.50 Euro

ISERLOHN

19 Uhr: Rock the Ballet - Neue Show, , Parktheater, Alexanderhöhe, Eintritt ab 45 Euro

WERDOHL

18 Uhr: Rosa geht weg – die ganze Story, Kleines Kulturforum im Kulturbahnhof, Bahnhofsplatz 3, Eintritt 10 Euro

MONTAG, 11. FEBRUAR

HAGEN

19.30 Uhr: Die himmlische Nacht der Tenöre, Johanniskirche, Eintritt ab 27,90 Euro

DIENSTAG, 12. FEBRUAR

GUMMERSBACH

11 und 16 Uhr: Das tapfere Schneiderlein, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt 10 Euro

HAGEN

20 Uhr: 6. Sinfoniekonzert, Debussy - Ravel - Strawinsky, Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, Eintritt ab 16.50 Euro

LÜDENSCHEID

18 Uhr: Dienstags in den Märkischen Kliniken, Tumorbehandlung gestern, heute, morgen, Klinikum Lüdenscheid, Paulmannshöher Straße 14, Eintritt frei

MITTWOCH, 13. FEBRUAR

ATTENDORN

20 Uhr: Lioba Albus – „Erfolgreich scheitern“, Aula des Rivius Gymnasiums, Westwall 48, Eintritt 16,40 Euro

GUMMERSBACH

20 Uhr: Madame Bovary, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt ab 21 Euro (AK)

HAGEN

19.30 Uhr: Simon Boccanegra, Oper von Giuseppe Verdi, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 15 Euro

LÜDENSCHEID

18 Uhr: Lüdenscheider Gespräche 2019, Vortrag von Gernot Erler, Thema: Weltordnung ohne den Westen? Europa zwischen Russland, China und Amerika, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

DONNERSTAG, 14. FEBRUAR

HAGEN

19.30 Uhr: Move on, Ballettabend mit Choreographien von Cayetano Soto, Itzik Galili und Alfonso Palencia, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 16.50 Euro

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Der Tatortreiniger, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt ab 14.30 Euro

MENDEN

19.30 Uhr: AfterWork: Der Kredit, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Eintritt 10 Euro (ermäßigt 6 Euro) Olpe

20 Uhr: Rock le Cabaret, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4, Eintritt 12 Euro (ermäßigt 6 Euro)

FREITAG, 15. FEBRUAR

GUMMERSBACH

20 Uhr: Jeder von uns, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt ab 9 Euro (AK)

HAGEN

19.30 Uhr: Il Turco in Italia Komische Oper von Gioacchino Rossini, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 15 Euro

19.30 Uhr: Der Würger von Wehringhausen, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 19.50 Euro

20 Uhr: Jason Bartsch – Live, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14, Eintritt 15 Euro (AK)

HALVER

20.30 Uhr: Die Litfass Rock –Nacht mit Take Two, Schulstraße 12, Eintritt 6 Euro (AK) Iserlohn

20 Uhr: Trennung frei Haus, Komödie von Tristan Petitgirard, Parktheater, Alexanderhöhe, Eintritt ab 22 Euro

LÜDENSCHEID

16 Uhr: „Pettersson und Findus, Kleiner Quälgeist - große Freundschaft“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt ab 13.20 Euro (Erwachsene 15,40 Euro)

21 Uhr: Quiet earth, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18, Eintritt 13 Euro

MENDEN

20 Uhr: „Best of Song“ Theater Am Ziegelbrand, Am Ziegelbrand, Eintritt 14 Euor (AK)

