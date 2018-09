Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 8. bis 14. September.

SAMSTAG, 8. SEPTEMBER

ALTENA

ab 12 Uhr: Hoffest auf dem Hof Crone, Nettenscheid 1b

15 bis 16 Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80, nur Museumseintritt

ATTENDORN

ab 11 Uhr: Stadtfest in der Innenstadt mit Kirmes rund ums Rathaus

BALVE

ab 10 Uhr: Stadtfest in der Innenstadt

ab 17.15 Uhr: German Kultrock Festival in der Balver Höhle, Helle 2, Eintritt 55 Euro (AK)

HAGEN

16 Uhr: Fliegeralarm im dunklen Bunker unter Bomben, Bergstraße, Führung richtet sich an Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren

KIERSPE

14 bis 23.45 Uhr: Stadtfest an der Gesamtschule, Otto-Ruhe-Straße 2

LÜDENSCHEID

16 bis 1 Uhr: Stadtfest auf dem Rathaus- und Sternplatz

16 bis 19 Uhr: Die belgischen Streitkräfte in Lüdenscheid von 1946 bis 1994, Ausstellung im Bürgerforum des Rathauses

MEINERZHAGEN

16 Uhr: Metal 4 Meinerzhagen 2018, Vorplatz am Jugendzentrum Meinerzhagen, Schulplatz 8, Eintritt frei

20 Uhr: Kabarett mit Jochen Malmsheimer in der Stadthalle, An der Stadthalle 1, Eintritt 22 Euro (AK), ermäßigt 14 Euro

OLPE

14 bis 16 Uhr: Rasenrennen, Karitatives Mountainbikerennen am Skihang am Fahlenscheid - Mit dem Lift bergauf, rasant den Berg hinab.

WERDOHL

9 bis 16 Uhr: Heimat shoppen – Innenstadt bewegt sich, Innenstadt, Eintritt frei

SONNTAG, 9. SEPTEMBER

ALTENA

11 Uhr: Tag des offenen Denkmals, Freier Eintritt in die Museen Burg Altena, das Deutsches Drahtmuseum, Fritz-Thomée-Straße

12, 14 und 16 Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

ATTENDORN

11 Uhr bis 18 Uhr: Stadtfest in der Innenstadt, verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 17 Uhr

BALVE

11 bis 18 Uhr: Tag des offenen Denkmals: Freie Besichtigung der „Luisenhütte“ und des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Wocklum, Eintritt frei

HAGEN

10 Uhr: FatBoy (Premiere), TheaterRap von Anja Schöne und Andreas Gruchalski für alle ab 10 Jahren, Lutzhagen, Elberfelder Str. 65, Eintritt 12 Euro

11 bis 18 Uhr: Sommerfest im Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt frei

HALVER

11.15 Uhr: Frankfurt Jazz Trio (special edition), Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 19, Eintritt 15 Euro (AK), ermäßigt 12 Euro

HEMER

ab 11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt in der Innenstadt, Hadamareplatz

HERSCHEID

11 bis 18 Uhr: Tag des offenen Denkmals im Ahe Hammer, Schwarze Ahe 19, Eintritt frei

ISERLOHN

11 bis 17 Uhr: Eröffnung der neuen Spielzeit „good vibrations“ mit Programm für die ganze Familie im Parktheater

15 bis 21 Uhr: Rock am Stock - Das Original, Ü-60-Party in der Zeltstadt des Campus-Symposiums an der Max-Planck-Straße, Eintritt 5 Euro

18 Uhr: Orgel-Sommer mit dem Thomasorganist Prof. Ullrich Böhme zum 333. Geburtsjahr von J. S. Bach, Johanneskirche am Nußberg, Berliner Platz, Einlass ab 17 Uhr

KIERSPE

11 bis 18 Uhr: Stadtfest an der Gesamtschule, Otto-Ruhe-Straße 2

11 bis 17 Uhr: Tag des offenen Denkmals mit folgenden Denkmälern und Museen: Bakelitmuseum, Friedrich-Ebert-Straße 380, Schleiper Hammer, Schleipe 3, Margarethenkirche, Kirchplatz 1, katholische Kirche St. Josef, Glockenweg 4 (8 bis 18 Uhr/Führungen ab 14 Uhr) Rhader Mühle

LÜDENSCHEID

10 bis 18 Uhr: Stadtfest mit dem größten Flohmarkt des Sauerlandes in der Innenstadt

14 bis 17 Uhr: Tag des offenen Denkmals: Führungen durch das Zeppelin-Gymnasium an der Staberger Straße und durch die SOS-Kindervilla an der Freiherr-vom-Stein-Straße 27

18 Uhr: Meisterpianist Menachem Har-Zahav spielt Monschein-Sonate, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt 17 Euro, ermäßigt 12 Euro. Unter 18 Jahren ist der Eintritt frei

MENDEN

17 bis 19.30 Uhr: Kalender Girls, Komödie, Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

OLPE

14 bis 16 Uhr: Rasenrennen, Karitatives Mountainbikerennen am Skihang am Fahlenscheid - Mit dem Lift bergauf, rasant den Berg hinab.

PLETTENBERG

14 bis 17 Uhr: Tag des offenen Denkmals: Das Gründerzeitmuseum,

Bahnhofstraße 91

SCHALKSMÜHLE

ab 11 Uhr: Tag des offenen Denkmals im Bauernhaus Wippekühl – Feuerwehrpumpe und Feuerwehrfahrzeug werden ausgestellt, Wippekühl 4, Eintritt frei

WERDOHL

11 bis 18 Uhr: Freibadfest in Ütterlingsen mit „Rock für Kids“, Ütterlingser Straße 57, Eintritt frei

MONTAG, 10. SEPTEMBER

DIENSTAG, 11. SEPTEMBER

GUMMERSBACH

19 bis 21 Uhr: Koran erklärt – in Auslegungen von Islamkennern, Rathaus, Rathausplatz 1, Anmeldung Tel. 0 22 61 / 6 22

MITTWOCH, 12. SEPTEMBER

ALTENA

17.30 Uhr: Öffentliche Stadtführung: „Der alte Siedlungskern der Nette“, Treffpunkt Apollo-Kino

17.30 Uhr: Öffentliche Stadtführung: „Stadterlebnis Altena“, Treffpunkt Markaner

GUMMERSBACH

20 Uhr: Jahrtausendliteratur, schöne und wichtige Texte aus 2000 Jahren Weltliteratur, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt 15 Euro

LÜDENSCHEID

18 bis 20 Uhr: Lüdenscheider Gespräche: Albert Speer. Eine deutsche Karriere, Vortrag von Prof. Dr. Magnus Brechtken

DONNERSTAG, 13. SEPTEMBER

HAGEN

20 bis 22.30 Uhr: Glaub nicht alles, was du denkst, Comedy Faisal Kawusi, Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, Eintritt 26,50 Euro inkl. VVK-Gebühren

LÜDENSCHEID

17.30 bis 19 Uhr: Geschichtliches Forum: „Die 700-Jahr-Feier der Stadt Lüdenscheid im Jahr 1968“, Stadtbücherei am Graf-Engelbert-Platz 6

MENDEN

19.30 Uhr: Lokales Kabarett mit Helmut Rauer: „Ist der noch dicht? Der dichtet!“ (Premiere), Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Eintritt 10 Euro

NEUENRADE

19 bis 21 Uhr: Comedian Hennes Bender mit dem Programm „Alle Jubeljahre – Das Beste aus 50 Jahren - von Shakespeare bis Spongebob“ (Vorpremiere), Kulturschuppen am Bahnhof, Bahnhofstraße 57, Eintritt 19 Euro (AK)

FREITAG, 14. SEPTEMBER

HAGEN

19.30 Uhr: Sommer, Sonne, Strand und... Papa!, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt 22 Euro, ermäßigt 19,50 Euro

20 bis 23 Uhr: Lieber maxi als normal, Comedy mit Maxi Gstettenbauer, Hasper Hammer, Hammerstr. 10, Eintritt 22 Euro (19 Euro ermäßigt)

HEMER

20 Uhr: Liedermacher Clemens Bittlinger in der Ebbergkirche, Kirchstraße, Eintritt 20 Euro (AK), ermäßigt 16 Euro

LÜDENSCHEID

10 bis 19 Uhr: Marktschreiertage auf dem Sternplatz, Eintritt frei

19.30 Uhr: Benefizkonzert des Gospelchors Risecorn zugunsten „Die Arche Lüdenscheid“, Evangelische Kirche Oberrahmede, Im Grund 6, Eintritt frei

20 Uhr: Ritteressen mit dem Gauklerpack, Gaststätte Dahlmann, Grabenstr. 18, Kosten: 39,90 Euro (nur VVK)

20 Uhr: Offene Bühne im „Studio 19“ im Eigenart, Hochstraße 12, Eintritt frei

MENDEN

20 Uhr: Kalender Girls, Komödie, Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

SCHALKSMÜHLE

20 Uhr: Anne Haigis im Bauernhaus Wippekühl, Wippekühl 4, Eintritt 12 Euro

