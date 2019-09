Veranstaltungstipps für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region

Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 6. bis 13. September.

SAMSTAG, 7. SEPTEMBER

ALTENA

12 bis 0 Uhr: Stadtfest in der Innenstadt 15 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

ATTENDORN

11 Uhr: Stadtfest Attendorn in der Innenstadt

GUMMERSBACH

19 Uhr: Theodor-Fontane-Abend, Studiobühne, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt 7 Euro

HAGEN

11 bis 17 Uhr: Kunst & Handwerkermarkt, Kreative Färberstraße

15 bis 20 Uhr: Auftakt mit Pocketgala, Theater Hagen auf allen Bühnen, Elberfelder Straße 65, Eintritt frei

20 Uhr: Les Dames, Nicht stubenrein 2, Hasper Hammer, Hammerstraße 10, Eintritt 15 Euro

20 Uhr: Schlossspiele Hohenlimburg 2019, Warten auf Godot, Theaterstück von Samuel Beckett, Eintritt 18 Euro

20.30 Uhr: Black Vulpine & Fahrenheit, Kulturzentrum Pelmke, Eintritt 10 Euro

HALVER

ab 15 Uhr: Halveraner Stadtfest rund um das Rathaus, Eintritt frei

HEMER

18 Uhr: Pur, Open Air im Sauerlandpark, Eintritt ab 49,90 Euro

ISERLOHN

19 Uhr: Saisoneröffnungsparty, Eislaufen in Iserlohn, Eissporthalle am Seilersee

KIERSPE

18 bis 23.45 Uhr: Feiern an der Volme, Volme-Freizeit-Park, Volmestraße 149

LÜDENSCHEID

12 Uhr: Schlager-Sommerfest, Gutshof Wigginghausen

MEINERZHAGEN

15.30 Uhr: Metal4Meinerzhagen 2019, Jugendzentrum, Schulplatz 8, Eintritt 8

MENDEN

16 bis 18 Uhr: KunstFest Passagen – Tanz für Kinder und Jugendliche, Gut Rödinghausen, Fischkuhle, Eintritt 12 Euro

18 bis 20 Uhr: KunstFest Passagen – Rastlos treibt´s mich um im engen Leben, Gut Rödinghausen, Fischkuhle, Eintritt 20 Euro

20 bis 22 Uhr: KunstFest Passagen, Bertold Brecht: „Baal“, Gut Rödinghausen, Fischkuhle, Eintritt 20 Euro

SONNTAG, 8. SEPTEMBER

ALTENA

11 bis 18 Uhr: Tage des offenen Denkmals auf der Burg Altena mit kostenlosen Führungen (12 bis 17.30 Uhr), Fritz-Thomée-Straße 80, Eintritt frei

12 bis 18 Uhr: Stadtfest in der Innenstadt mit verkaufsoffenen Sonntag (ab 13 Uhr)

12 Uhr: Führung Lutherkirche zum Tag des offenen Denkmals

12.30 Uhr: Führung Burg Holtzbrinck zum Tag des offenen Denkmals

ATTENDORN

11 Uhr: Stadtfest Attendorn in der Innenstadt mit verkaudfsoffenen Sonntag (12 bis 17 Uhr)

BALVE

13 bis 18 Uhr: Tag des offenen Denkmals in der Luisenhütte und das Museum, Wocklum 10

HAGEN

11 Uhr: Schlossspiele Hohenlimburg 2019, The Bourbon Street Stompers, New Orleans Hot Jazz, Eintritt frei

11 Uhr: Sommerfest, Acht Jahre Theater an der Volme, Dödterstraße 10, Eintritt frei

11 bis 17 Uhr: Kunst & Handwerkermarkt, Kreative Färberstraße

18 Uhr: Take a Walk on the Wild Side, Undergroundparty, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 19.50 Euro

HALVER

ab 10 Uhr: Halveraner Stadtfest rund um das Rathaus, Eintritt frei

HERSCHEID

11 bis 17 Uhr: Tag des offenen Denkmals im Spieker, Eintritt frei

ISERLOHN

15 Uhr: 13. Barendorfer Klassik-Fest „Draht-Saiten-Akt“, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Ralph McTell, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt 22 Euro (Schüler 11 Euro)

MENDEN

16 bis 18 Uhr: KunstFest Passagen – Tanz für Kinder und Jugendliche, Gut Rödinghausen, Fischkuhle, Eintritt 12 Euro

18 bis 20 Uhr: KunstFest Passagen – Johann Wolfgang von Goethe „Werther“, Gut Rödinghausen, Fischkuhle, Eintritt 24 Euro

NEUENRADE

11 bis 12 Uhr: Musik im Weinberg, Am Berentroper Berg, Eintritt frei

OLPE

17 bis 18.30 Uhr: Lieder rund um die Welt mit Bea Nyga, Heilig-Geist-Kirche, Rüblinghauser Straße 8, Eintritt 10 Euro

PLETTENBERG

11 bis 17 Uhr: Marsch- und Blasmusikfestival, Schützenhalle, Im Wieden 1, Eintritt 17 Euro (AK)

18 Uhr: Kammermusik, zwischen Mozarts Spuren und den Farben des Meeres, Ratssaal, Eintritt 10 Euro

SCHALKSMÜHLE

11 bis 16 Uhr: Tag des offenen Denkmals im Bauernhaus Wippekühl, historische Motorräder werden ausgestellt

MONTAG, 9. SEPTEMBER

DIENSTAG, 10. SEPTEMBER

HAGEN

18.45 Uhr: Sinfonikus, Konzerteinführung für 8 bis 12-Jährige, Stadthalle, Wasserloses Tal 2, Eintritt 12 Euro

19.30 Uhr: 1. Sinfoniekonzert Bauhaus & Blockbuster – Zukunftsvisionen, Stadthalle, Wasserloses Tal 2, Eintritt ab 16,50 Euro

MITTWOCH, 11. SEPTEMBER

DONNERSTAG, 12. SEPTEMBER

HAGEN

18 bis 20 Uhr: Klassik und Jazz im Emil Schumacher Museum, Kunstquartier, Eintritt frei

19.30 bis 22.30 Uhr: Helene Bockhorst – Die fabelhafte Welt der Therapie, Kulturzentrum Pelkme, Eintritt 19 Euro

LÜDENSCHEID

19 Uhr: Frauen.Leben.Politik mit Marjam Azemoun, Stadtbücherei, Graf-Engelbert-Platz 6, Eintritt 8 Euro (ermäßigt 4 Euro)

19.30 Uhr: Warten auf das Stadtfest, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt 4,40 Euro

FREITAG, 13. SEPTEMBER

HAGEN

19.30 Uhr: Sommertheater, Sommer, Sonne, Strand und... Papa!, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 19,50 Euro

20 Uhr: Schöner denken im Duo mit Marcus Jeroch, , Hasper Hammer, Hammerstraße 10, Eintritt 20 Euro

20 Uhr: Rocco Konserve & Band und Laika lebt, Kulturzentrum Pelmke

HALVER

20 Uhr: The Cast, Die Rockstars der Oper, Anne-Frank-Gymnasium - Aula, Kantstraße 2, Eintritt 25,30 Euro

HEMER

20 Uhr: Jini & Friends – Teil 4, Altes Casino im Sauerlandpark, Eintritt ab 19,90 Euro

WERDOHL

10 bis 18 Uhr: 25. Werdohler Bauernmarkt, Brüninghaus-Platz, Eintritt frei

