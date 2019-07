Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 6. bis 12. Juli.

Tipps und Termine für Lüdenscheid, MK und die Region Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

SAMSTAG, 6. JULI

ALTENA

15 bis 16.30 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

HAGEN

10 bis 23.59 Uhr: Hohenlimburger Stadtfest 2019, Hohenlimburger Innenstadt

15 bis 22 Uhr: Werdringer Theatersommer des Theaters an der Volme, 19.30 Uhr: Aufführung „Schlossinternat Werdringen - Tote Lehrer leben länger“, Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1

20.30 bis 23 Uhr: Bob - Urlaub auf Bukkake - Die Premiere (jetzt wirklich)!“, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

HALVER

15 Uhr: Eröffnung Allgenerationenplatz Schwenke mit buntem Programm, ein Oben-an-der-Volme-Leader-Projekt des TuS Ennepe, Dorfplatz Schwenke Friedrichshöhe 20

12 bis 17 Uhr: Trödelmarkt Christus König Halver, Kath. Kirche Christus König Halver Hermann-Köhler-Straße 15

ISERLOHN

15 Uhr: 29. Friedensfestival Iserlohn, Platz vor der Bauernkirche, Altstadt

17 Uhr: 50. Internationale Musikparade Iserlohn, Blas- und Showmusikfestival mit 6 Spitzen-Musikkorps aus 6 Nationen, dazu ein Gemeinschaftsauftritt von vier Iserlohner Musikeinheiten, Hemberg-Stadion, Immermannstraße 10

20 Uhr: „Jesaja - der lange Weg in die Freiheit“, Gospelchor der Friedenskirche Letmathe, Pop- und Gospeloratorium von Hartmut Naumann, Ev. Erlöser-Kirchengemeinde, Im Wiesengrund 90

KIERSPE

18 bis 23.45 Uhr: Feiern an der Volme, erste Abendveranstaltung im „VolmeFreizeitPark“, Volmestraße 149 Lüdenscheid

21 Uhr: Die Zwillinge und Band, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MENDEN

22.30 Uhr: „Herzlich Willkommen“, Komödie von Lawrence Roman, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

SCHALKSMÜHLE

20 Uhr: Watt am Platz 2.0, kleines Musik-Festvial, Vereinsheim Kuhlenhagen TuS Linscheid, Kuhlenhagen 1

SONNTAG, 7. JULI

ALTENA

11, 14 und 16 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

HAGEN

10 bis 18 Uhr: Hohenlimburger Stadtfest 2019, Hohenlimburger Innenstadt

11 bis 17 Uhr: Trödelmarkt am AllerWeltHaus, Dr. Ferdinand-David-Park

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatzgelände der Fa. Michael Brücken Kaufpark, Weststraße 4

15 bis 17.30 Uhr: Wassermusik und Dido and Aeneas, Ballett von Francesco Nappa zur Wassermusik von Georg Friedrich Händel und Oper von Henry Purcell, Theater, Elberfelder Straße 65

15 Uhr: „Von der Urzeit ins Mittelalter“, Aktionsführung im Museum Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1

19.30 Uhr: Aufführung „Schlossinternat Werdringen - Tote Lehrer leben länger“, Werdringer Theatersommer des Theaters an der Volme,, Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1

HALVER

10 Uhr: Bikers Church, Motorradtreff mit Bikerfrühstück, Livemusik und Gottesdienst, ev. Gemeindehaus Schwenke, Dienstühlen 2

11 bis 18 Uhr: Sommerfest mit Frühkonzert mit befreundeten Chören, Gemischter Chor Germania-Hohenplanken, FK Söhnchen-Arena, Vereinsheim des TuS Ennepe, Friedrichshöhe 20

11 bis 17.30 Uhr: Sommerfest des Tierschutzvereins Halver-Schalksmühle, Auffangstation des Tierschutzvereins, Langenscheid 8

12 bis 17 Uhr: Trödelmarkt Christus König Halver, kath. Kirche Christus König Halver Hermann-Köhler-Straße 15

HERSCHEID

11 Uhr: Fahrtag der Sauerländer Kleinbahn, Oldtimertag, Bahnhof Hüinghausen

LÜDENSCHEID

15 Uhr: Öffentliche Führung durch die Ausstellung „Weimar in Lüdenscheid“, Museen der Stadt, Sauerfelder Straße 14-20

MENDEN

22.30 Uhr: „Herzlich Willkommen“, Komödie von Lawrence Roman, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40 Olpe

17 bis 19 Uhr: Marie Giroux - Pariser Flair im Stadtpark, Picknick-Konzert

MONTAG, 8. JULI

--- keine Tipps ---

DIENSTAG, 9. JULI

HAGEN

20 Uhr: 10. Sinfoniekonzert, Tschaikowski - Vaughan Williams, Stadthalle, Wasserloses Tal 2 Lüdenscheid

18 Uhr: Dienstags in den Märkischen Kliniken, Vortrag „Endlich wieder gesund: Rückkehr in den Beruf“, Klinikum Lüdenscheid, Paulmannshöher Straße 14

MITTWOCH, 10. JULI

HAGEN

18 bis 19.30 Uhr: „Musik vor Bauhaus“, Vortrag mit Musikbeispielen von Prof. Michael Stegemann, Osthaus Museum Hagen, Museumsplatz 1

19.30 bis 22 Uhr: Wassermusik und Dido and Aeneas, Ballett von Francesco Nappa zur Wassermusik von Georg Friedrich Händel und Oper von Henry Purcell, Theater, Elberfelder Straße 65

DONNERSTAG, 11. JULI

HAGEN

15.30 Uhr: Hagener Autoren stellen sich vor: Lesung - Jürgen Quass, Stadtteilbücherei Hohenlimburg, Stennertstraße 6-8

18 bis 20 Uhr: Klassik und Jazz im Emil Schumacher Museum: „Nächte in spanischen Gärten“, Duo Casals, Felicitas Stephan und Wolfgang Lehmann, Auditorium im Kunstquartier, Museumsplatz 1

18 Uhr: „Swing in die Ferien“ mit der Max Reger Big Band und Various Colors, Innenhof der Elbershallen, Dödterstraße 10

19.30 Uhr: Spring Awakening, Duncan Sheik, Theater, Elberfelder Straße 65

HEMER

19.30 Uhr: Soundgarten: We used to be Tourists, Sauerlandpark Hemer, Biergarten, Nelkenweg 5-7

FREITAG, 12. JULI

ALTENA

20 Uhr: North Sea Gas, The Best of Scotland - Scottish Folk Music, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

HAGEN

19.30 Uhr: „Er kam, sah und sie siegte“, von Männern und Frauen, die nicht zusammenpassen, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

LÜDENSCHEID

19 bis 21 Uhr: 35 Jahre Ballettschule Klüttermann, Jubiläumsgala, Kulturhaus Lüdenscheid Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MENDEN

20 Uhr: Eröffnungsabend „Mendener Sommer“, Konzert der Band „80salive“, Alter Rathausplatz, Hauptstraße 48

PLETTENBERG

19 Uhr: Plettenberger Sommersause, Auftakt zum Kultursommer, 25. Bürgerschoppen, Rathausinnenhof, Grünestraße 12

WERDOHL

19 Uhr: Dorffest in Kleinhammer, Schulhof, Schulweg 16

