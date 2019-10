Veranstaltungstipps für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region

Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 4 bis 11. Oktober.

SAMSTAG, 5. OKTOBER

ALTENA

15 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80, Kosten: nur Museumseintritt

ATTENDORN

20 Uhr: „Glen & The Boys“, Studia A, Antiquariat Alfred Knebel, Kölner Straße 32, Eintritt frei

BALVE

10 bis 19 Uhr: Herbstliche Landpartie in Wocklum, Schlossanlage, Wocklum 1, Eintritt 10 Euro

19.30 Uhr: Oktoberfest in der Balver Höhle, Balver Höhle, Helle 2

HAGEN

14 bis 23 Uhr: „Food & Art Festival“, Friedrich-Ebert-Platz

19.30 Uhr: Nur die Harten kommen in den Garten, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi. Frankfurter Straße 10), Eintritt ab 19,50 Euro

19.30 Uhr: Casa Azul, Theater Hagen, Großes Haus, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 19,50 Euro

HERSCHEID

14 bis 17 Uhr: Fahrtag der Sauerländer Kleinbahn, Bahnhof Hüinghausen, Elsetalstraße 46, Karten 5 Euro (reduziert 3 Euro)

LÜDENSCHEID

8 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Schützenplatz Hohe Steinert, Eintritt frei

12 bis 22 Uhr: Sound of Centuries Open Hairbst, Sternplatz, Eintritt frei

14 bis 22 Uhr: Häppchen Tour 2019, Innenstadt, Eintritt frei

21 Uhr: 90er Party, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18, Eintritt frei

MEINERZHAGEN

20 Uhr: Lukas Dolphin Live, Kleinkunstbühne TuS Meinerzhagen, Genkeler Straße 24, Eintritt frei

NEUENRADE

17 Uhr: Konzert mit dem Stadtorchester Klingenthal, Hotel Kaisergarten, Hinterm Wall 15, Eintritt 14 Euro, (reduziert 10 Euro)

PLETTENBERG

18 Uhr: Concert Royal, Ratssaal, Grünestraße 12, Eintritt 10 Euro (ermäßigt 5 Euro)

19 Uhr: Rush Hour P-Party, Oesterhalle, Oestertalstraße 53, Eintritt 12 Euro (AK)

WIPPERFÜRTH

ab 16 Uhr: Weinfest, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8 - 10, Eintritt frei

SONNTAG, 6. OKTOBER

ALTENA

11 Uhr: Offene Führungen im Deutschen Drahtmuseum, Kosten: nur Museumseintritt

12 Uhr: Offene Führungen durch die Museen der Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80, Kosten: nur Museumseintritt

ATTENDORN

17 Uhr: Trio Schmuck – „Von Klassik bis Jazz“, Aula des Rivius Gymnasiums, Westwall 48, Eintritt 13 Euro (reduziert 8 Euro)

BALVE

10 bis 19 Uhr: Herbstliche Landpartie in Wocklum, Schlossanlage, Wocklum 1, Eintritt 10 Euro

HAGEN

11 bis 17 Uhr: Hochzeitsmesse, Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, Eintritt 6 Euro

14 bis 20 Uhr: „Food & Art Festival“, Friedrich-Ebert-Platz

15 Uhr: Der Junge mit dem Koffer, Lutz im Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt 12 Euro

18 Uhr: Alter schützt vor Torschluss nicht. Je ölller je döller, , Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi. Frankfurter Straße 10), Eintritt ab 19,50 Euro

HERSCHEID

11 bis 17 Uhr: Fahrtag der Sauerländer Kleinbahn, Bahnhof Hüinghausen, Elsetalstraße 46, Karten 5 Euro (reduziert 3 Euro)

ISERLOHN

11 Uhr: Internationale Herbsttage für Musik – Festliches Abschlusskonzert, Parktheater, Alexanderhöhe, Eintritt 18 Euro (reduziert 15 Euro)

17 Uhr: Wunschkonzert, Oberste Stadtkirche, Am Bilstein, Eintritt frei

18 Uhr: Konzert und Lebensbild Aeham Ahmad, Städtische Galerie Iserlohn, Theodor-Heuss-Ring 24, Eintritt frei

KIERSPE

18 Uhr: Lesung mit Musik, Stadtbibliothek, Otto-Ruhe-Straße 2, Eintritt frei

LÜDENSCHEID

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Schützenplatz Hohe Steinert, Eintritt frei

12 bis 17 Uhr: Häppchen Tour 2019, Innenstadt, Eintritt frei

15 Uhr: Willy und Wilma - Kinder im Zauberland, Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule, Altenaer Straße 207, Eintritt 4 Euro

MONTAG, 7. OKTOBER

DIENSTAG, 8. OKTOBER

GUMMERSBACH

16 Uhr: Emil und die Detektive, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt 10 Euro

HAGEN

20 Uhr: One Night of Queen, Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, Eintritt ab 40 Euro

LÜDENSCHEID

19 Uhr: Die Welt schaut zum Fenster rein, Ein Wegweiser durch das Label Labyrinth, Stadtbücherei, Graf-Engelbert-Platz 6, Eintritt frei

MITTWOCH, 9. OKTOBER

ATTENDORN

20 Uhr: Der Geister-Leuchtturm, Theater, Stadthalle Attendorn, Breslauer Straße 40, Eintritt 11 Euro Gummersbach

16 Uhr: Der Seelenbrecher, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt ab 21 Euro (ermäßigt ab 15 Euro)

HAGEN

19.30 Uhr: Take a walk on the wild side, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 19.50 Euro

LÜDENSCHEID

20 Uhr: „Teleskopische“ Reise zum Mond, Kulturhauspark (bei Regen im Museum), Eintritt frei

DONNERSTAG, 10. OKTOBER

HEMER

19.30 Uhr: Mozart bei Rosier, Autohaus Rosier, Zeppelinstraße 86, Eintritt 10 Euro (reduziert 5 Euro)

19 Uhr: Gleißender Tod, Kultur im Gewölbekeller, Stadtbücherei Iserlohn, Zweigstelle Letmathe, Hagener Straße 62, Eintritt 12 Euro

LÜDENSCHEID

17.30 Uhr: Geschichtliches Forum, „Die vergessenen Juden von Lüdenscheid. Eine Spurensuche“, Eintritt frei

MENDEN

19.30 Uhr: Johann König, Wilhelmshöhe, Schwitter Weg 29, Eintritt 30,80 Euro

OLPE

20 Uhr: Zweikampfhasen, Stadthalle, Eintritt 12 Euro

FREITAG, 11. OKTOBER

ALTENA

20 Uhr: Spektakuläre Schlager der 20 Jahre, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20, Eintritt 15 Euro

GUMMERSBACH

18 Uhr: Gummersbacher Oktoberfest, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt ab 16 Euro

HAGEN

19.30 Uhr: Casa Azul, Theater Hagen, Großes Haus, Elberfelder Straße 65, Eintritt ab 19.50 Euro

19.30 Uhr: Die Dauercamper, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi. Frankfurter Straße 10), Eintritt ab 22,50 Euro

ISERLOHN

18 Uhr: Erzählen ist auch eine Lösung. Kurzes und Kürzeres von Hartmut Krüpe-Silbersiepe, Literaturhotel Franzosenhohl, Danzweg, Eintritt 10 Euro

LÜDENSCHEID

19.30 Uhr: Dance & Sing, Jubiläumskonzert 20 Jahre Risecorn, Ev. Kirche Oberrahmede, Im Grund 6, Eintritt 15 Euro

20.30 Uhr: Stefan Danziger – Gewinner der Lüdenscheider Lüsterklemme 2019, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, Eintritt ab 17,05 Euro

