Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 5. bis 11. Mai.

SAMSTAG, 5. MAI

ALTENA

20 Uhr: Konzert An Erminig (bretonischer Folk), Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

BALVE

19.30 Uhr: Frühlingskonzert des Musikvereins Balve, Aula Schulzentrum, Am Krumpaul 4

GUMMERSBACH

17 Uhr: Frühjahrskonzert der drei Tenöre „Die Räuber“, Theater, Moltkestraße 50

HAGEN

19.30 Uhr: Oper „Everest“, Theater, Elberfelder Straße 65

19.30 bis 21.30 Uhr: Komödie „Als Weihnachten im Juli war“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 bis 22 Uhr: Komödie „Doppeltüren“, Bühne im Hammer, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

20 bis 0 Uhr: Konzert Rolled Gold + Paul Meier Kombo, „It’s only Rolling Stones but we like it“, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

KIERSPE

14 bis 19 Uhr: Frühlingsfest im Volme-Freizeit-Park, Volmestraße 149

MENDEN

11 bis 18 Uhr: Mendener Frühling mit Mittelaltermarkt, Rathausplatz (Altes Rathaus), Hauptstraße 48

19.30 Uhr: Kabarett Jürgen B. Hausmann, „Frühling, Flanzen, Feiertare“, Wilhelmshöhe, Schwitter Weg 29

OLPE

10 bis 2 Uhr: Highland-Games Südwestfalen(Spiel und Aktivsport für Familien und jedermann), Disziplinen: Disziplinen: Baumstamm-Slalom, Highländer-Ritt, Highländer-Biathlon, Baumstamm-Überschlag, Bierkasten stemmen und Whiskeyfass-Rollen, Festwiesen am Spielplatz in Altenkleusheim

PLETTENBERG

11 Uhr: 40. Plettenberger Woche, Innenstadt/Wilhelmstraße

WERDOHL

16 Uhr: 18. Brückenbürger-Weinfest, Fußgängerbrücke Versevörde

SONNTAG, 6. MAI

BALVE

11 Uhr: Saisoneröffnung Luisenhütte, „Natur trifft Technik“, Luisenhütte Wocklum, Wocklum 10

GUMMERSBACH

11 bis 18 Uhr: „Frühling Gummersbach 2018“ mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr, Innenstadt und Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

18 bis 20.30 Uhr: Schauspiel „Mascha Kaléko – Zur Heimat erkor ich mir die Liebe“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HALVER

10 Uhr: Eröffnungsfeier Waldfreibad Herpine, Herpiner Weg 19

HERSCHEID

11 Uhr: Fahrtag der Sauerländer Kleinbahn (Saisoneröffnung), Bahnhof Hüinghausen, Elsetalstraße 46

ISERLOHN

11 bis 18 Uhr: Iserlohner Autosalon 2018 mit verkaufsoffenem Sonntag (13 bis 18 Uhr), Innenstadt

LÜDENSCHEID

11 Uhr: Konzert Just About 7, Restaurant Heerwiese, Heedfelder Straße 136

11 bis 17 Uhr: Lüdenscheider Autoschau mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr), Rathausplatz mit Innenstadt

MENDEN

11 bis 18 Uhr: Mendener Frühling mit Mittelaltermarkt, Rathausplatz (Altes Rathaus), Hauptstraße 48

13 bis 18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag, Innenstadt

PLETTENBERG

11 Uhr: 40. Plettenberger Woche, Innenstadt/Wilhelmstraße

WIPPERFÜRTH

11 bis 18 Uhr: Wirtschaftsmesse 2018, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8

13 bis 18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag, Innenstadt

MONTAG, 7. MAI

DIENSTAG, 8. MAI

ISERLOHN

19.30 Uhr: Konzert „Ein Requiem wie eine Oper“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

19.30 bis 20.45 Uhr: Revue „Lünsche paletti recycelt“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MITTWOCH, 9. MAI

HAGEN

20 bis 23 Uhr: Comedy Lisa Feller, „Der Nächste, bitte!“, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

MEINERZHAGEN

19.30 Uhr: Konzert Rising Stars, „Von Daft Punk bis Chopin“, Aula des Evangelischen Gymnasiums, Am Bamberg

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Mitmach-Konzert „Frau Höpker bittet zum Gesang“, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8-10

DONNERSTAG, 10. MAI

ALTENA

12, 14 und 16 Uhr: Offene Führungen durch die Museen Burg Altena, Burg Altena

ATTENDORN

11 Uhr: Boarding for Vattertach Vol. 4 – Unterhaltung mit dem Musikzug Ennest, Flugplatz Heggen, Milstenauer Straße

BALVE

15 Uhr: Märchenwochen in der Balver Höhle, „Die kleine Hexe“, Balver Höhle, Helle 2

GUMMERSBACH

11 bis 17 Uhr: Trödelmarkt, Hit-Markt, Kölnerstraße 223, Rebbelroth

HAGEN

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatz des B1 Discount Baumarktes

17 bis 19 Uhr: 3. Konzert Festlische Tage barocker Musik, Aula des Albrecht-Dürer-Gymnasiums, Heinitzstraße 73a

18 Uhr: Buchvorstellung Mehmet Daimagüler, „Der NSU-Prozess“, Kino Babylon im Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14

18 bis 20 Uhr: Konzert Klassik und Jazz, Marisa Fagnani aus San Remo, „Canzoni Italiane“, Kunstquartier (Emil-Schumacher-Museum), Museumsplatz 1

HALVER

10 Uhr: Hähnekrähen und Vatertagspicknick des Rassegeflügelzuchtvereins Carthausen, Heesfelder Mühle

HEMER

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Innenstadt 19.30 Uhr: Soundgarten, Konzert Workers Delight, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

OLPE

11 Uhr: Musikalischer Himmelfahrtstag „An einem Sommertag im Mai...“, Schützenplatz Ümmerich

FREITAG, 11. MAI

HAGEN

19.30 bis 21.30 Uhr: Ballett „Cinderella“, Theater, Elberfelder Straße 65

LÜDENSCHEID

20 bis 22 Uhr: Show „Vielen Dank für die Blumen“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Str.aße 9

MEINERZHAGEN

19.30 Uhr: Konzert Rising Stars, „Von Daft Punk bis Chopin“, Aula des Evangelischen Gymnasiums, Am Bamberg

OLPE

18.30 Uhr: „Gogol & Mäx – Das lustige Familienkonzert“, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4

WERDOHL

18 bis 22 Uhr: Moonlight Shopping mit Gourmet-Meile, Innenstadt

