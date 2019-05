Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender umfasst die Zeit vom 4. bis 10. Mai.

SAMSTAG, 4. MAI

ALTENA

20 Uhr: „Lars but not Least“ - Show, Comedy und Musikkabarett mit Lars Redlich, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

BALVE

15 Uhr: „Es war einmal... 7 Märchen auf einen Streich“, Balver Höhle, Helle 2

HAGEN

19.30 Uhr: The Rocky Horror Show, Theater, Elberfelder Straße 65

19.30 Uhr: „Pack die Badehose ein“, Revue, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 Uhr: Bruno Günna Knust, „Keine Spirenzken“, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

20 Uhr: Ernst Hutter & Die Egerländer, „Das Original“, Stadthalle, Wasserloses Tal 2

HALVER

11 bis 16 Uhr: Ausstellung Zukunftsenergien, Kulturbahnhof, Parkplatz, Bahnhofstraße 19

ISERLOHN

11 bis 16 Uhr: 4. Iserlohner E-Mobiltag, neue E-Fahrzeuge werden vorgestellt. Probefahrten sind möglich, Stadtwerke Iserlohn, Stefanstraße 4 - 8

11 bis 18 Uhr: 42. Iserlohner Autosalon, Innenstadt

18 Uhr: Faust (Margarethe), Oper von Charles Gounod in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln, Parktheater, Alexanderhöhe

18 Uhr: 40 Jahre Johannes-Chor Iserlohn, Chor- und Orgelkonzert, Johanneskirche Iserlohn, Nußberg, Berliner Platz

LÜDENSCHEID

12 bis 23 Uhr: Street Food Festival, „Kulinarische Weltreise mit Livemusik“, Sternplatz

21 Uhr: Altstadt Clubbing, Party mit DJ Roland Reh, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

WERDOHL

18.30 Uhr: Konzert mit der Stipendiatin der Märkischen Kulturkonferenz Diana Rohnfelder (Fagott), begleitet von Rie Akamatsu (Klavier), Kulturbahnhof, Bahnhofsplatz 3

SONNTAG, 5. MAI

BALVE

11 bis Uhr: Saisoneröffnung Luisenhütte, Wocklum 10

GUMMERSBACH

17 Uhr: Jugend Jazz Orchester NRW, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

10 und 11.15 Uhr: Krabbelkonzert mit Musik- und Konzertpädagoge Andrea Apostoli, Theater, Elberfelder Straße 65

15 Uhr: Pariser Leben, Jacques Offenbach, Theater, Elberfelder Straße 65

15 Uhr: In 80 Tagen um die Welt, multimediale Abenteuer-Komödie für alle ab 6 Jahren, Theater (Lutz – Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

18 Uhr: „Nur die Harten kommen in den Garten - Ordnung muss sein!“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HALVER

10 bis 17 Uhr: Saison-Eröffnungsfeier Waldfreibad Herpine, Herpiner Weg 19

HERSCHEID

11 bis 17 Uhr: Fahrtag der Sauerländer Kleinbahn, Beginn der Fahrsaison 2019, Bahnhof Hüinghausen, Elsetalstraße 46

11.30 bis 19 Uhr: Herscheider Frühjahrsmarkt mit rund 40 Ausstellern, Ortskern

KIERSPE

11 bis 17 Uhr: Frühlingsfest im „VolmeFreizeitPark“ mit Trödelmarkt, Volmestraße 149

LÜDENSCHEID

12 bis 20 Uhr: Street Food Festival, „Kulinarische Weltreise mit Livemusik“, Sternplatz

18.30 Uhr: Vogtland Philharmonie, 6. Sinfoniekonzert, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MEINERZHAGEN

20 Uhr: Oldie Abend mit Rainer Augustin und Achim Neubert, Kleinkunstbühne TuS Meinerzhagen, Genkeler Straße, 24

20 Uhr: KuK-Konzert: „GOGOL & MÄX“, „Concerto Humoroso“, Stadthalle, An der Stadthalle 1

MENDEN

11 Uhr: 20 Jahre Shantychor-Lendringsen, Schützenhalle Holzen-Bösperde-Landwehr, Bahnhofstraße in Bösperde 7

MONTAG, 6. MAI

BALVE

10 Uhr: „Es war einmal... 7 Märchen auf einen Streich“, Balver Höhle, Helle 2

DIENSTAG, 7. MAI

ALTENA

16 Uhr: Schattentheater: Der Zauberlehrling, Stadtbücherei, Marktstraße 14-16

ISERLOHN

19.30 Uhr: „LUDGER K. - Was GESTERN über HEUTE wusste“, Stadtbücherei Iserlohn, Zweigstelle Letmathe, Gewölbekeller, Hagener Straße 62

LÜDENSCHEID

18 Uhr: „Dienstags in den Märkischen Kliniken“, Vortrag „Prostatavorsorge“, Klinikum, Paulmannshöher Straße 14

20 Uhr: Australias Thunder from Down Under, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MITTWOCH, 8. MAI

+++ keine Veranstaltungstipps +++

DONNERSTAG, 9. MAI

ATTENDORN

20 Uhr: Max Mutzke & Monopunk – „Terminverschiebung“, Stadthalle, Breslauer Straße 40

HAGEN

12 Uhr: „Animal Farm // Farm der Tiere“, Theater (Lutz – Junge Bühne), Elberfelder Straße 65

HEMER

19.30 Uhr: Soundgarten: Phantom Jones, Sauerlandpark Hemer, Nelkenweg 5-7

MENDEN

19.30 Uhr: „AfterWork: Der Kredit“, Komödie, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

FREITAG, 10. MAI

ALTENA

19 Uhr: „Andere Zeiten – andere Welten“, Gaye Suse Kromer stellt ausgewählte Bücher vor, Stadtbücherei, Marktstraße 14-16

GUMMERSBACH

20 Uhr: 6. Gummersbacher Poetry Slam, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

12 Uhr: „Animal Farm // Farm der Tiere“,Elberfelder Straße 65

19.30 Uhr: Rusalka, Antonín Dvorák, Oper in drei Akten, Theater, Elberfelder Straße 65

19.30 Uhr: „Hagen. Das Tor. Eine Sauerlandgeschichte.“, Kabarett mit Dario Weberg, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 Uhr: Stefan Reusch, „Europa zwischen gut und Börse“, Hasper Hammer, Hammerstraße 10

ISERLOHN

20 Uhr: Jazz-Campus der Fachhochschule Südwestfalen, Frauenstuhlweg 31

20 Uhr: Storno, „Die Sonderinventur 2019“, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

20.30 Uhr: Robert Griess, „Hauptsache, es knallt“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

MENDEN

18 Uhr: „The U2’s“, woanders, Marktstraße 1

20 Uhr: „Herzlich Willkommen“,M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40

OLPE

20 Uhr: „Wir werden alle sterben“, Kabarett mit Lutz von Rosenberg-Lipinsky, Stadthalle