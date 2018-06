Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 2. Mai bis 8. Juni.

SAMSTAG, 2. JUNI

ALTENA

15 bis 16 Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena, Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

ab 14 Uhr Uhr: Schützenfest mit großer Parade, Konzert im Zelt ab 16 Uhr, Tanz ab 20 Uhr

BALVE

10 bis 13 Uhr: Validation – Umgang mit Ihrem Demenzkranken, Gesundheitscampus Sauerland St. Marien Balve, Sauerlandstrasse 8-12, Anmeldung Tel. 0 23 75 / 20 44 00

HAGEN

16 Uhr: Fliegeralarm im dunklen Bunker unter Bomben, Führung, Bunker Bergstraße

19.30 Uhr: Dancing Souls, Ballett, Theater, Elberfelder Straße 65

20 Uhr: Enissa Amani, Mainblick, Comedy, Stadthalle, Wasserloses Tal

ISERLOHN

15 Uhr: Das Dschungelbuch, Ballett, Parktheater, Alexanderhöhe

KIERSPE

11 bis 17 Uhr: Fußballgolf-Familientag, Wertungen in verschiedenen Altersklassen, Fritz-Linde-Straße 44

LÜDENSCHEID

10 bis 21 Uhr: 4. Palli-Cup – Benefiz-Fußball-Turnier zugunsten der Palliativstation Lüdenscheid, Nattenberg-Stadion

11 Uhr: Home – Ausstellung über jugendliche Identitäten, Museen, Sauerfelder Straße 14-20

14 Uhr: Steinert-Kirmes, Schützenplatz Hohe Steinert

15 bis 19 Uhr: Schrottreif-Festival, Kostenlose Schrottannahme – Jugendliche gestalten Kunstobjekte, AVL Lüdenscheid, Dammstraße 3 (Sonntag ab 13 Uhr)

18 Uhr: Steinert-Kirmes: Ladies-Night, Schützenplatz Hohe Steinert

MENDEN

20 Uhr: Kalender Girls, Theater, M.A.T. – Theater aus der Fabrik Fröndenberger Straße 40

WIPPERFÜRTH

19.30 Uhr: Konzert der Big Band des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr, Mehrzweckhalle Kreuzberg, Westfalenstraße 32

SONNTAG, 3. JUNI

ALTENA

ab 8 Uhr: Schützenfest (kein Eintritt)

11, 14 und 16 Uhr: Führungen im Drahtmuseum, Fritz-Thomée-Straße 80

15 bis 16 Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena, Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

GUMMERSBACH

11 bis 17 Uhr: Überdachter Trödelmarkt, Dieringhauserstraße 16

HAGEN

18 Uhr: Ritter Roland, Heldenkomödie von Joseph Haydn, Theater, Elberfelderstraße 65

HERSCHEID

11 bis 17 Uhr: Fahrtag der Sauerländer Kleinbahn, Teddybärentag, Bahnhof Hüinghausen, Elsetalstr.

ISERLOHN

10 bis 16 Uhr: ADFC-Radtour, 45 Kilometer, Treffpunkt: Bahnsteig 42 Bahnhofstraße 12 in Letmathe

LÜDENSCHEID

9 bis 19 Uhr: Kreativkreis Kirchplatz: Ausstellung mit Ansichten von Lüdenscheid und Motiven aus der Umgebung, Volkshochschule, Alte Rathausstraße 1 (in der Woche ebenfalls ab 9 Uhr)

11 Uhr: Home – Ausstellung über jugendliche Identitäten, Museen, Sauerfelder Straße 14-20

14 Uhr: Steinert-Kirmes, Schützenplatz Hohe Steinert

MENDEN

17 Uhr: Kalender Girls, Theater, M.A.T. – Theater aus der Fabrik Fröndenberger Straße 40

OLPE

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Parkplatz OBI, In der Trift 17

SCHALKSMÜHLE

11.15 Uhr: Maritimer Frühschoppen „Meer Volme“ mit dem Shanty-Chor Werdohl, Volmepark

WIPPERFÜRTH

19 Uhr: Poetry Slam IV, Alte Drahtzieherei, Wupperstr. 8-10

MONTAG, 4. JUNI

DIENSTAG, 5. JUNI

ALTENA

16 bis 17 Uhr: Erzähltheater (Kamishibai) : „Der schaurige Schusch“, Eintritt frei, Stadtbücherei, Marktstraße 14-16

LÜDENSCHEID

17.30 Uhr: Freier Singkreis für jedermann, Klang-Werk-Sellig, Kulturfabrik Bergchemie Lüdenscheid, Altenaer Str. 23, Anmeldung Tel. 02351/6751953

MENDEN

19.30 Uhr: Kommissar Kluftinger in Lebensgefahr, Theater am Ziegelbrand, Am Ziegelbrand 18

MITTWOCH, 6. JUNI

HAGEN

16 Uhr: Führung im Hohenhof und am Stirnband, Schätze des Jugendstils, Stirnband 10

19.30 Uhr: Cinderella, Ballett, Theater, Elberfelder Straße 65

LÜDENSCHEID

15.30 Uhr: Die Klangwerker, Musik-Kurs, Klang-Werk-Sellig, Kulturfabrik Bergchemie Lüdenscheid, Altenaer Str. 23, Anmeldung Tel. 02351/6751953

17 Uhr: Lüdenscheider Gespräche Deutschjüdische Glückskinder, Vortrag von Prof. Dr. Michael Wolffsohn, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Str. 9

18 Uhr: Als moderne Nomadin um die Welt – Mein Leben bei den Vereinten Nationen, Lesung und Gespräch mit Dr. Kerstin Leitner, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Str. 9

19.30 Uhr: bretterhaus ensemble – Spiel um den Thron, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Str. 9

DONNERSTAG, 7. JUNI

BALVE

ab ca. 8 Uhr: Reitturnier „Balve Optimum 2018“, Reitanlage Schloß Wocklum, Wocklum 4, (bis einschl. Sonntag)

GUMMERSBACH

17.30 Uhr: Movie Star, Ballettabend, Theater

HAGEN

19.30 Uhr: Salon Erika oder Helden altern nicht, Komödie, Junge Bühne Lutz im Theater, Elberfelder Str. 65

ISERLOHN

13 Uhr: Versteigerung von Fundsachen, Schillerplatz 7

LÜDENSCHEID

17 Uhr: Stadtführung, Treffpunkt Rathausplatz 18 Uhr: Konzert der Musikschulchöre, Musikschule, Altenaer Str. 9

18.30 Uhr: Klangwerkstatt, „Musik und Klang ganz frei gestalten – Klangwelten entstehen lassen“, Klang-Werk-Sellig, Kulturfabrik Bergchemie Lüdenscheid, Altenaer Str. 23, Anmeldung Tel. 02351/6751953

19.30 Uhr: bretterhaus ensemble – Spiel um den Thron, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Str. 9

MENDEN

19.30 Uhr: AfterWork-Theater: Mondlicht und Feinripp, satirische Komödie von Bernd Spehling, M.A.T. – Theater aus der Fabrik Fröndenberger Straße 40

FREITAG, 8. JUNI

ATTENDORN

20 Uhr: NightWash – Live, Comedy, Stadthalle, Breslauer Straße 40

HAGEN

19.30 Uhr: Everest, Oper in englischer Sprache mit deutschen Übertiteln, Theater, Elberfelder Str. 65

ISERLOHN

16 bis 20 Uhr: Eröffnung „Platz der Bürger – Platz der Kultur(en)“, früher Fritz-Kühn-Platz

20 Uhr: „Die neue Sonderinventur“, Komödie, Parktheater, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

17 Uhr: BlasOhrchester-Konzert, Bürgerforum im Rathaus, Rathausplatz 2

19.30 Uhr: Tobi Katze – „Morgen ist leider auch noch ein Tag“, Stadtbücherei, Graf-Engelbert-Platz 6

20 Uhr: Offene Bühne im „Studio 19“, Eigenart, Hochstraße 12

SCHALKSMÜHLE

20 Uhr: Crosswind – Young Irish Music, Bauernhaus Wippekühl, Wippekühl 4

