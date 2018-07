Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 21. bis 27. Juli.

Tipps und Termine für Lüdenscheid, MK und die Region Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

SAMSTAG, 21. JULI

ALTENA

15 bis 16 Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena, Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

ATTENDORN

ganztags: 30. Kinder- und Gauklerfest, Innenstadt

HAGEN

16 bis 17 Uhr: Bunker-Caching, Bunker Bergstraße, 16 bis 17 Uhr: Gänsehautgeschichten durch den Bunker, Bunker Bergstraße, 16 bis 17 Uhr: Führung „Bunker Total“, Bunker Bergstraße

19.30 bis 21.30 Uhr: Komödie „Nur die Harten kommen in den Garten“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

HEMER

19.30 Uhr: Konzert Soulfood, Strandgarten im Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

ISERLOHN

15 bis 23 Uhr: Festival „Iserlohn goes 50s – Sommernächte Iserlohn“, ab 15 Uhr „Back to the 50s“: Aktionen aus den 50er-Jahren, wie zum Beispiel Oldtimerausstellung, 16 Uhr Sweethearts, 17 Uhr RRC High Fly (Tanzvorführung), 18 Uhr Sweethearts, 19.30 Uhr RRC High Fly (Tanzvorführung), 20 Uhr Boppin´B

KIERSPE

ganztags: Katzensprung-Festival 2018, Gut Haarbecke 19.30 bis 3 Uhr: Summernight-Party der Löschgruppe Neuenhaus, Feuerwehrgerätehaus Neuenhaus, Kiersper Neuenhaus 3

20 bis 22 Uhr: Konzert New Fungoid, Gaststätte Axels Rauk, Thingslindestraße 27

LÜDENSCHEID

18 bis 22 Uhr: „Kult.Park“-Festival mit Siiri, Neun und The Desert Company (Eintritt frei), Stermplatz

20 Uhr: Irish-Folk-Konzert Glengar, Biergarten der Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

20 Uhr: WDR-Haus-Party, Schützenhalle

SONNTAG, 22. JULI

ALTENA

10.30 Uhr: Öffentliche Stadtführung „Der alte Siedlungskern der Nette“, Treffpunkt Apollo-Kino, Nettestraße 15

12 bis 13, 14 bis 15 und 16 bis Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena, Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

17 bis 19 Uhr: Konzert „Weltklassik am Klavier“, Sarah Soyeon Kim, „Franz Liszt, der Unerhörte“

ATTENDORN

ganztags: 30. Kinder- und Gauklerfest, Innenstadt

GUMMERSBACH

11 bis 17 Uhr: Trödelmarkt, überdachter Selgros, Becketalstraße 3

HAGEN

12.15 bis 13.15 Uhr: Führung „Emil Schumacher – Reisebilder“, Kunstquartier (Emil-Schumacher-Museum), Museumsplatz 1

18 bis 20.30 Uhr: Komödie „Sommer, Sonne, Strand und... Papa!“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

ISERLOHN

11 bis 12 Uhr: Kinderlieder-Mitmachkonzert Karibundi, „Fliegende Feder“ (ab 5 Jahren), Floriansdorf, Dortmunder Straße 112

19.30 Uhr: 27. Internationales Gitarren-Festival, Eröffnungskonzert mit Meng Su und Zoran Dukic, Schauburg (Goldsaal), Hans-Böckler-Straße 20

KIERSPE

ganztags: Katzensprung-Festival 2018, Gut Haarbecke

10 bis 17.30 Uhr: Summernight-Party der Löschgruppe Neuenhaus, Feuerwehrgerätehaus Neuenhaus, Kiersper Neuenhaus 3

LÜDENSCHEID

10 bis 18 Uhr: 750 Jahre Lüdenscheid: Oldtimer-Treffen „Belle Époque trifft Motorblock“ für Fahrzeuge bis 1979, Schützenplatz Loh, Reckenstraße 6

11.15 Uhr: 750 Jahre Lüdenscheid: „Mit Graf Engelbert unterwegs – Ein Spaziergang mit dem Stadtgründer“, Treffpunkt Brunnen auf dem Graf-Engelbert-Platz

14 bis 18 Uhr: Konzert „Lazy Sunday Afternoon mit Breddermann“, Biergarten der Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18 16 Uhr: „Ein Nachmittag für das Hospiz“ mit Honigmut, Humboldt-Villa

MEINERZHAGEN

18.30 Uhr: Meditatives Konzert „Träume, Reisen und etwas Fantasie“ mit Christoph Ohm, evangelische Kirche Valbert

PLETTENBERG

15 bis 18 Uhr: Kultursommer, Alter Markt

MONTAG, 23. JULI

HALVER

15 bis 22 Uhr: „85 Jahre Herpine – Spiele, Livemusik und mehr!“, Wald- und Freizeitbad Herpine, Herpiner Weg 19

ISERLOHN

19.30 Uhr: 27. Internationales Gitarren-Festival, Konzert Admir Doci & Mattia Zappa und das Tantalus Quartet, Schauburg (Goldsaal), Hans-Böckler-Straße 20

DIENSTAG, 24. JULI

ISERLOHN

19.30 Uhr: 27. Internationales Gitarren-Festival, Konzert Thomas Müller-Pering und das Duo Exaudi, Schauburg (Goldsaal), Hans-Böckler-Straße 20

MITTWOCH, 25. JULI

ATTENDORN

20 Uhr: 3. Attendorner Kultursommer, Comedy Ingo Oschmann, Burg Schnellenberg, Schnellenberg 1

HAGEN

19.30 bis 23 Uhr: „Muschelsalat 2018 – Hagener Kultursommer“, Konzert Pachibaba, Konzertmuschel im Volkspark

ISERLOHN

19.30 Uhr: 27. Internationales Gitarren-Festival, Konzert Luciano Pompilio & Veronica Granatiero und Bandini & Chiacchiaretta, Schauburg (Goldsaal), Hans-Böckler-Straße 20

DONNERSTAG, 26. JULNI

GUMMERSBACH

19 bis 21 Uhr: Klavierfestival Lindlar, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HEMER

19.30 Uhr: Konzert Big Mike and Double Dynamite, Strandgarten im Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

ISERLOHN

19.30 Uhr: 27. Internationales Gitarren-Festival, Konzert Vettoretti Trio und Anielle Desiderio, Schauburg (Goldsaal), Hans-Böckler-Straße 20

KIERSPE

abends: Katzensprung-Festival 2018, Gut Haarbecke

LÜDENSCHEID

18 bis 22 Uhr: „Kult.Park“-Festival mit Purple Eyes (Eintritt frei), Sternplatz

FREITAG, 27. JULI

HAGEN

19.30 bis 21.30 Uhr: Komödie „Sommer, Sonne, Strand und... Papa!“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

ISERLOHN

17 Uhr: Sommernächte Iserlohn, Pagan-Festival (17 Uhr Gaukler Chapeau Claque Rouge, 17.30 Uhr Comes Vagantes, 19.30 Uhr Stelzentheater Chapeau Claque Rouge, 20 Uhr Mythmia, 23 Uhr Feuertheater Chapeau Claque Rouge

19.30 Uhr: 27. Internationales Gitarren-Festival, Costas Cotsiolis und das Los Angeles Guitar Quartet, Parktheater, Alrxanderhöhe

LÜDENSCHEID

20 Uhr: 750 Jahre Lüdenscheid: Ritteressen mit dem Gauklerpack, (Auftaktveranstaltung zum Graf-Engelbert-Fest), Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MENDEN

20 bis 22.30 Uhr: Mendener Sommer, Konzert Abba Review, Alter Rathausplatz, Hauptstraße 48

SCHALKSMÜHLE

20 Uhr: Open-Air-Kino, „Sommerfest“, Rathausplatz

