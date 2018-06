Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 16. bis 22. Juni.

Tipps und Termine für Lüdenscheid, MK und die Region Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

SAMSTAG, 16. JUNI

ALTENA

15 bis 16 Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena, Fritz-Thomée-Str. 80, Kosten: nur Museumseintritt

ATTENDORN

20 Uhr: Satin Blue, Studio A – Antiquariat Alfred Knebel, Kölner Straße 32, Eintritt frei

BALVE

10 bis 14 Uhr: Aktionstag „Mobil sein und bleiben!“, Städtische Realschule, Am Krumpaul 4

GUMMERSBACH

10 bis 15 Uhr: Musiker-Flohmarkt, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt frei

HAGEN

15 bis 22 Uhr: Hagener Kulturfestival Schwarzweißbunt, Vielfalt Tut Gut Festival 2018, AllerWeltHaus, Potthofstr. 22, Eintritt frei

19.30 Uhr: Kiss Me, Kate, Musical von Cole Porter, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt 19 bis 46 Euro

19.30 Uhr: Salon Erika oder Helden altern nicht, lutz – Theater Hagen, Elberfelder Str. 65, Eintritt 12 Euro

HEMER

9.30 Uhr: Route 46 – US-Car & Harley-Treffen, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60, Park-Eintritt

17 Uhr: 1. Hemeraner Sommerfest, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60, Eintritt frei

HERSCHEID

20 Uhr: Blues Company, Lokschuppen in Hüinghausen, Elsetalstr. 46, Eintritt 18 Euro (AK)

ISERLOHN

21 Uhr: Rock in Barendorf, Boerney & Die Tri Tops (Einlass 18 Uhr), Fabrikanlage Maste-Barendorf, Baarstraße 220 - 226, Eintritt 10 Euro

LÜDENSCHEID

12 Uhr: Public Viewing zur WM, Rosengarten, Eintritt frei

14 Uhr: „End of the Line - Das Opening“, Bahnhofsallee, Eintritt frei

MEINERZHAGEN

14 Uhr: Große Stadtplatzeröffnung, Otto-Fuchs-Platz, Eintritt frei

MENDEN

20 Uhr: Kalender Girls, , M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Eintritt 10 Euro

NEUENRADE

17 Uhr: Grillkonzert des Akkordeonorchesters Neuenrade, Aula der Hönnequell-Schule Niederheide

WERDOHL

13 Uhr: Picknick-Konzert an der Lennepromenade, Eintritt frei

zur Übersicht

SONNTAG, 17. JUNI

ALTENA

12,14,16 Uhr: Führung durch die Museen der Burg Altena, Thoméestraße 80, nur Museumseintritt

17 Uhr: Public Viewing, Schützenhalle Dahle, Deutschland – Mexiko 17 Uhr: Weltklassik am Klavier mit Toru Oyama, Burg Holtzbrinck, Eintritt 20 Euro

HAGEN

18 Uhr: Mascha Kaleko, Zur Heimat erkor ich mir die Liebe, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 19.50 Euro

HALVER

10 bis 17 Uhr: Hoftag und Kreistierschau auf dem Hof Berbecker, Am Anschlag, Eintritt frei

HEMER

9.30 Uhr: Route 46 – US-Car & Harley-Treffen, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60, Park-Eintritt

17 Uhr: Public-Viewing, Deutschland - Mexiko, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60, Park-Eintritt

HERSCHEID

11 bis 17 Uhr: Fahrtag der Sauerländer Kleinbahn, Elsetalstraße 46, Tickets 5 bzw. 3 Euro

ISERLOHN

10 Uhr: ADFC Iserlohn Radtour: „Der Ruhr-Lenne-Achter“, Parkplatz am Duloh, Wermingsen

15 Uhr: Robin Hood (für Zuschauer ab 5 Jahren), Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe

LÜDENSCHEID

11.15 Uhr: Stadtführung, Rathausplatz, Ticket 3 Euro

14 Uhr: Public Viewing zur WM, Rosengarten, Eintritt frei

MEINERZHAGEN

11 bis 21 Uhr: Große Stadtplatzeröffnung mit Public Viewing ab 17 Uhr, Otto-Fuchs-Platz, Eintritt frei

NEUENRADE

16 Uhr: Wallkonzert, Parkanlage Auf dem Wall, Eintritt frei

OLPE

12 Uhr: Olper Marschrevue 2018, Marktplatz, Eintritt frei

PLETTENBERG

17 Uhr: Public Viewing, Deutschland - Mexiko, Unterm Stephansdachstuhl, Eintritt frei

WIPPERFÜRTH

17 Uhr: Public Viewing, Deutschland - Mexiko, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8 bis 10, Eintritt frei

zur Übersicht

MONTAG, 18. JUNI

LÜDENSCHEID

14 Uhr: Public Viewing zur WM, Rosengarten, Eintritt frei

zur Übersicht

DIENSTAG, 19. JUNI

LÜDENSCHEID

14 Uhr: Public Viewing zur WM, Rosengarten, Eintritt frei

zur Übersicht

MITTWOCH, 20. JUNI

GUMMERSBACH

20 Uhr: Forum XXelle, Vortrag mit dem Thema: „Die Frauen der APO - die weibliche Seite von 68”, Halle 32, Raum Bruno Goller, Steinmüllerallee 10, Eintritt frei

ISERLOHN

16 Uhr: Öffentliche Führung durch die Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Baarstraße 220 - 226

LÜDENSCHEID

14 Uhr: Public Viewing zur WM, Rosengarten, Eintritt frei

WERDOHL

17 Uhr: Werdohler Geschichtsbummel, Stadtmuseum, Eintritt frei

zur Übersicht

DONNERSTAG, 21. JUNI

HAGEN

19.30 Uhr: Everest, Oper in einem Akt von Joby Talbot, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt 14,50 Euro bis 34,70 Euro

HEMER

19.30 Uhr: Soundgarten: An Seisiún, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60, Park-Eintritt

LÜDENSCHEID

14 Uhr: Public Viewing zur WM, Rosengarten, Eintritt frei

MENDEN

19.30 Uhr: AfterWork-Theater: Mondlicht und Feinripp, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Eintritt 10 Euro

zur Übersicht

FREITAG, 22. JUNI

BERGNEUSTADT

20 Uhr: Sabine Domogalla, Hilfe ist unterwegs (Kabarett), Kölner Straße 273, Eintritt ab 18.50 Euro

HAGEN

19.30 Uhr: Kiss Me, Kate, Musical von Cole Porter, Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt 19 bis 46 Euro

19.30 Uhr: Bilder deiner großen Liebe, Road Novel nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf, lutz - Theater Hagen, Elberfelder Straße 65, Eintritt 12 Euro

19.30 Uhr: Banküberfall - Geld oder Lady, Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Straße 30), Eintritt ab 19.50 Euro

LÜDENSCHEID

14 Uhr: Public Viewing zur WM, Rosengarten, Eintritt frei

19.30 Uhr: „Better Get Hit in Your Soul“ – Zehn Jahre Footprints, Kulturhaus Lüdenscheid, Freiherr-vom-Stein-Str. 9, Eintritt 13,20 Euro, ermäßigt 8,80 Euro

PLETTENBERG

20 Uhr: Public Viewing, Deutschland - Mexiko, Unterm Stephansdachstuhl, Eintritt frei

zur Übersicht

Rubriklistenbild: © Nougrigat