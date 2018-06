Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 9. bis 15. Juni.

SAMSTAG, 9. JUNI

ALTENA

8 Uhr: Schwimmfest SC Gut Naß, Frei- und Hallenbad Dahle

15 bis 16 Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena, Fritz-Thomée-Str. 80, Kosten: nur Museumseintritt

BALVE

7.30 Uhr: Balve Optimum, Reitsportanlage Schloss Wocklum, Eintritt ab 17 Euro

20 Uhr: Balve Optimum: Nacht der Show, Reitsportanlage Schloss Wocklum

BERGNEUSTADT

10 bis 18 Uhr: Flugplatzfest „Auf Dem Dümpel“, Luftsport-Club Dümpel, Auf dem Dümpel. Eintritt frei

GUMMERSBACH

20 Uhr: Meinschu/Ladybug Lounge, Halle 32, Steinmüllerallee 10

HAGEN

19.30 Uhr: Salon Erika oder Helden altern nicht, lutz, theaterhagen, Elberfelder Str. 65, Eintritt 12 Euro

19.30 Uhr: Die Blues Brothers, Großes Haus, theaterhagen, Elberfelder Str. 65, Eintritt 19 bis 46 Euro

19.30 Uhr: Frühlingsgefühle im Herbst, Mutter auf Abwegen. Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Str. 30), Eintritt ab 19,50 Euro

HEMER

11 Uhr: 6. Hemeraner Sicherheitstage, Sauerlandpark, Nelkenweg 7

ISERLOHN

10 bis 17 Uhr: 150 Jahre Dechenhöhle – das Fest, Dechenhöhle

20 Uhr: WDR Sinfonieorchester Köln, Parktheater Iserlohn, Alexanderhöhe, Eintritt ab 19,50 Euro

KIERSPE

14 Uhr: ASV Schützenfest, Pädagogisches Zentrum, Otto-Ruhe-Straße 2

LÜDENSCHEID

11 bis 17 Uhr: Tag der offenen Tür im SOS-Kinderdorf, Claudiusstraße 34

17.30 Uhr: Lüdenscheid 750: Folkpack-Nacht mit Eric Bibb und Julie Fowlis, Kulturhaus Lüdenscheid, Freiherr-vom-Stein-Straße 9. Eintritt 30,20 Euro (AK)

MEINERZHAGEN

8 Uhr: 35. Deutschlandpokal der Prellballjugend, Schulzentrum Rothenstein

MENDEN

11 bis 16 Uhr: cityKult. Musik, Tanz, Theater, Performance und Kunst in der Innenstadt, Eintritt frei.

PLETTENBERG

18.30 Uhr: Poetry-Slammer in der Stadtbücherei im Rahmen von „Wir sind Kultur“Eintritt frei.

SCHALKSMÜHLE

10 bis 18 Uhr: Tag der Töne. Workshoptag der Musikschule mit Abschlusskonzert in der FeG, Freie evangelische Gemeinde, Jägerstraße 6, Eintritt frei.

WERDOHL

11 Uhr: Musikalischer Frühschoppen an der Schweinegruppe mit der Jazzband „Just About Seven“, In der Schweinegasse/Poststraße, Eintritt frei.

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Readymade live, Marktplatz

SONNTAG, 10. JUNI

ALTENA

8 Uhr: Schwimmfest SC Gut Naß, Frei- und Hallenbad Dahle

12, 14, 16 Uhr: Führung durch die Museen der Burg Altena, Thoméestraße 80

BALVE

8.30 Uhr: Balve Optimum, Reitsportanlage Schloss Wocklum, Eintritt ab 17 Euro

11 bis 18 Uhr: Offene Gärten in Balve, „Garten im Einklang mit den Bienen“, Mellener Straße 15

BERGNEUSTADT

10 bis 18 Uhr: Flugplatzfest „Auf Dem Dümpel“, Luftsport-Club Dümpel, Auf dem Dümpel. Eintritt frei

GUMMERSBACH

16 Uhr: Lignus-Duo, Halle 32, Steinmüllerallee 10, Eintritt 20 Euro (AK)

HAGEN

11.30 Uhr: Philharmonic Brunch, Theatercafé, theaterhagen, Elberfelder Str. 65, Eintritt 5 Euro

15 Uhr: Cindarella, Ballett, Großes Haus, theaterhagen, Elberfelder Str. 65, Eintritt 16 bis 38,50 Euro

18 Uhr: Nur die Harten kommen in den Garten. Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Str. 30), Eintritt ab 19,50 Euro

HALVER

11.15 bis 17 Uhr: Nicolai-Fest mit Einweihung des Kirchplatzes nach der Neugestaltung, Evangelische Nicolai-Kirche, Eintritt frei.

18 Uhr: Rolle vorwärts, Lesung mit Samuel Koch, Evangelische Kirche Oberbrügge, Eintritt ab 10 Euro (AK)

HEMER

11 Uhr: Trödelmarkt, Innenstadt Hemer

11 Uhr: 6. Hemeraner Sicherheitstage, Sauerlandpark, Nelkenweg 7

LÜDENSCHEID

10.46 Uhr: Historischer Sonderverkehr Linie A. Mit dem Anderthalbdecker „wie vor 50 Jahren“ durch Lüdenscheid, Bahnhof Lüdenscheid, Einzelfahrt ab 2,50 Euro (bis 14 Jahre 1,50 Euro)

11 Uhr: Siku-Flohmarkt, Bürgerforum im Rathaus, Rathausplatz, eintritt frei

15 Uhr: Flat Volumes – Alex Grein + Julia Gruner, Öffentliche Führung durch die Ausstellung, Museen der Stadt, Sauerfelder Straße 14 - 20, Kosten: 3 Euro

17.30 Uhr: Lach-Yoga, SternenZelt, Wilhelmstraße 53, Eintritt frei

MEINERZHAGEN

8 Uhr: 35. Deutschlandpokal der Prellballjugend, Schulzentrum Rothenstein

NEUENRADE

11 bis 18 Uhr: Offene Gärten im Ruhrbogen. Naturgarten Vitz (Hakemetweg 14) und und Naturgarten (Breslauer Straße 42). Eintritt frei.

OLPE

10 bis 17 Uhr: Aktionstag für Motorräder, Wohnmobile und Wohnwagen „sicher unterwegs“, Verkehrs-Sicherheits-Zentrum, Daimlerweg 2. Eintritt frei.

MONTAG, 11. JUNI

DIENSTAG, 12. JUNI

HAGEN

19.15 Uhr: Konzerteinführung, Zehntes Sinfoniekonzert, Kleiner Saal, theaterhagen, Elberfelder Str. 65

19 Uhr: Melange im Café Fachwerk. „Tauben vergiften im Park“, Kopp spielt Kreisler mit Bastian Kopp, Café Fachwerk, Herrenstr. 4, Eintritt 12 Euro

20 Uhr: Zehntes Sinfoniekonzert, Kodály – Altan – Danielpour, Kleiner Saal, theaterhagen, Elberfelder Str. 65, Eintritt 16 bis 31 Euro

ISERLOHN

18.30 Uhr: Von Flandern nach Westfalen – Das Hochaltar-Retabel in der Obersten Stadtkirche in Iserlohn. Stadtgeschichtliche Vortragsreihe. Stil, Bildprogramm und Bedeutung. Stadtarchiv Iserlohn, Theodor-Heuss-Ring 5, Eintritt 4 Euro

MITTWOCH, 13. JUNI

HAGEN

19.30 Uhr: Salon Erika oder Helden altern nicht, lutz, theaterhagen, Elberfelder Str. 65, Eintritt 12 Euro

DONNERSTAG, 14. JUNI

ALTENA

17 Uhr: Public Viewing in der Schützenhalle Dahle

HAGEN

18 Uhr: Spanische Musikperlen, Duo Casal, Klassik und Jazz im Emil Schumacher Museum, Kunstquartier Hagen, Eintritt frei

HEMER

19.30 Uhr: Soundgarten, Die 2fellosen. Neben eigenen Werken sind auch Cover-Versionen von Cat Stevens, CCR, Neil Young auf der Kaja-Bühne geplant. Sauerlandpark Hemer, Nelkenweg 7

LÜDENSCHEID

17 Uhr: Public Viewing zur Fußball-WM 2018, Rosengarten

MENDEN

19.30 Uhr: AfterWork-Theater: Mondlicht und Feinripp, M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Eintritt 10 Euro

FREITAG, 15. JUNI

BALVE

19.30 Uhr: Die schönsten italienischen Opern in der Balver Höhle, Garbecker Straße 5, Eintritt: ab 27 Euro (VVK), 30 Euro (AK)

HAGEN

19.30 Uhr: Salon Erika oder Helden altern nicht, lutz, theaterhagen, Elberfelder Str. 65, Eintritt 12 Euro

19.30 Uhr: Autorenlesung Marlies Ferber, Grün ist die Liebe (Buchpremiere). Theater an der Volme, Dödterstraße 10 (Navi: Frankfurter Str. 30), Eintritt ab 7 Euro

LÜDENSCHEID

14 Uhr: Public Viewing zur Fußball-WM 2018, Rosengarten

MEINERZHAGEN

8 Uhr: Ausbildungsbörse „Oben an der Volme“ 2018, Schulzentrum Rothenstein, Eintritt frei

MENDEN

20 Uhr: Kalender Girls, , M.A.T. - Theater aus der Fabrik, Fröndenberger Straße 40, Eintritt 10 Euro

