Tierärzte im Märkischen Kreis: Praxen im Überblick

Wer hilft, wenn das Haustier krank ist? Wo können wichtige Impfungen vorgenommen werden, und wer nimmt die Sachkundeprüfung ab? Wir haben hier einen Überblick über die tierärztlichen Praxen im Märkischen Kreis zusammengestellt.

Die Auswahl an tierärztlichen Praxen im Märkischen Kreis ist groß. In unserem Überblick stellen wir die Adressen und die Sprechzeiten der Veterinärmediziner in Lüdenscheid, Meinerzhagen, Kierspe, Altena, Plettenberg, Halver, Werdohl, Neuenrade und Schalksmühle zusammen. Auch die Praxen in Hemer, Iserlohn und Menden sind gelistet.

Auch weitergehende Kontaktmöglichkeiten finden sich in dieser Sammlung. Selbstverständlich erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind dankbar für jeden Hinweis an die Redaktion, wenn etwas fehlt oder unvollständig ist.

Bitte beachten Sie, dass eine Tierarztpraxis in der Regel mit Terminen arbeitet. Eine telefonische Terminvereinbarung ist sinnvoll. Viele Praxen bieten die Möglichkeit der Bar- und EC-Kartenzahlung. Einige Tierärzte weisen darauf hin, dass eine Rechnung immer sofort vor Ort zu begleichen ist.

Tierärzte in Lüdenscheid

Tierarztpraxis Dr. med. vet. Lebrecht Riepe

Rathmecker Weg 1, Lüdenscheid,

Telefon 02351/51542

info@tierarzt-riepe.de



Öffnungszeiten:

Kleintiere ohne Termin:

Montag bis Samstag 11 bis 12 Uhr,

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 17 bis 19 Uhr,

Großtiere nach Terminabsprache in der Zeit von Montag bis Freitag, 7.30 bis 8 Uhr Samstag 8 bis 8.30 Uhr



zur Homepage der Praxis Dr. med. vet. Lebrecht Riepe

Tierarztpraxis Dr. med. vet. Uwe Peuser

Zur Schönen Aussicht 1, Lüdenscheid

Telefon 02351/973397

drpeuser@web.de



Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr Mittwoch: 9 bis 12 Uhr Samstag: 11 bis 13 Uhr

Termine und Notfälle nach telefonischer Absprache



Außerhalb der Praxiszeiten sagt ein Anrufbeantworter die Handynummer bzw. den aktuellen Vertretungsdienst an.



zur Homepage der Praxis Dr. Peuser





Lortzingstraße 22, Lüdenscheid

Telefon 02351/6776064 (Terminvereinbarung nur telefonisch zu den Praxiszeiten)

info@tierarzt-mk.de



Öffnungszeiten:

OP-Termine: Montag bis Freitag von 8 bis 10 Uhr, Samstag nach Absprache

Offene Sprechstunde: Montag, Mittwoch, Freitag 10 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 10 bis 14 Uhr Dienstag 15.30 bis 20 Uhr

Terminsprechstunde: Montag, Mittwoch, Freitag 15.30 bis 18.30 Uhr, Dienstag 10 bis 12.30 Uhr, Samstag nach Absprache



zur Homepage der Tierarztpraxis Jennifer Rohloff





Volmestraße 135, Lüdenscheid

Telefon 02351/71269

info@tierarzt-luedenscheid.de



Sprechzeiten:

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr,

Samstag 11 bis 13 Uhr

Notfallsprechzeiten:

Samstag 18.30 bis 19 Uhr

Sonn- und Feiertag 10.30 bis 11 und 18.30 bis 19 Uhr



zur Homepage der Tierarztpraxis Delia Regus-Selve

Tierarzt in Altena

Kleintierpraxis Dr. med. vet. Andrea Schick

Friedhofstraße 2, Altena

Telefon 02352/24107

info@tierarztpraxis-altena.de (nicht für Terminanfragen und Medikamentenbestellung)



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 10.30 bis 12 Uhr und 16.30 bis 18.30 Uhr, außer Mittwochnachmittag,

Samstag 9 bis 10 Uhr

Termine nach telefonischer Vereinbarung zur Homepage der Praxis Schick

Tierarzt in Balve

Tierärztliche Praxis für Kleintiere Dr. Alexandra Gaberle-Compernaß

Alte Gerichtsstraße 8, Balve

Telefon 02375/204562, mobil 0173/8420763

info@tierarzt-balve.de



Terminsprechstunde:

Montag und Dienstag 9 bis 12 und 15.30 bis 18 Uhr,

Donnerstag 9 bis 10.30 und 14 bis 19 Uhr,

Freitag 9 bis 12 und 15.30 bis 17 Uhr

Sprechstunde mit und ohne Termin:

Mittwoch 17 bis 20 Uhr

zur Homepage der Praxis Gaberle-Compernaß

Tierarzt in Plettenberg