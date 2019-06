Festival hoch zehn: Tickets gewinnen für das Big Day Out 

BDO - in der Region ist diese Buchstabenkombination ein fester Begriff. Das Big Day Out lässt die Herzen von Festivalfans nämlich regelmäßig höher schlagen: Alle zwei Jahre, um es genau zu sagen. In diesem Sommer ist es wieder soweit.

Anröchte - Zum zehnten Mal stellt das JZI Anröchte einen Big Day Out auf die Bühne. Und zum zehnten Mal haben die Veranstalter für die zwei Tage voller Indie, Rock, Pop und HipHop namhafte Bands gewinnen können.

Am ersten Augustwochenende wird die Gemeinde Anröchte ihre Einwohnerzahl wieder mindestens verdoppeln. Das Big Day Out zieht regelmäßig mehr als 10.000 Musikfans an, viele schlagen auf dem 120.000 Quadratmeter großen Campingplatz am Südring ihr Lager auf.

Shuttle zur Bühne

Von dort geht's zur Bühne vor dem Bürgerhaus - wahlweise mit dem kostenlosen Shuttle oder in 20 Minuten zu Fuß.

Erfrischung finden die Camper im nahen Waldfreibad, für Verpflegung ist am Sportlerheim gesorgt.

Mit dabei in Anröchte sind am ersten Augustwochenende:

Fettes Brot

Bullet For My Valentine

Beginner

Von Wegen Lisbeth

The Subways

Henning Wehland

Megaloh

D'Angerous

Deine Cousine

Flooot

Hermetrik

Teesy

Tristan Brusch

Wingenfelder

Beyond the Black

B-Tight

City Kids Feel The Beat

Big Day Out 10.0 - Das ist das komplette Line-up

Tickets für das Big Day Out 10.0 gibt's aktuell für 84 Euro (Zwei Tage, ohne Camping), bzw. 104 Euro (Zwei Tage, mit Camping). Wer nur für einen Tag vor die Bühne will, ist mit 55 Euro dabei.

