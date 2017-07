Ein Ticket für Westfalen: Neuer Gemeinschaftstarif ab 1. August

Märkischer Kreis – Zum 1. August werden die Preise für Tickets und Abonnements im Tarifraum Ruhr-Lippe um durchschnittlich 2,1 Prozent steigen. Zudem ändert sich die Tariflandschaft: Der Westfalentarif kommt und ersetzt den Ruhr-Lippe-Tarif. Neu für alle MVG-Kunden: Sie müssen beim Einsteigen ihre Zielhaltestelle nennen, teilte MVG-Pressesprecher Jochen Sulies mit.

Welches sind zusammengefasst die wichtigsten Änderungen ab 1. August?

- Die Preise für Tickets und Abonnements steigen im Durchschnitt um 2,1 Prozent.

- Der neue Westfalentarif ersetzt den Ruhr-Lippe-Tarif.

- Es bleiben fast alle Ticketangebote erhalten und auch die Preisstufen, jedoch ändert sich die Benennung der Preisstufen.

- Ein Verkauf von Tickets im Westfalentarif über das Nennen der altbekannten Preisstufe funktioniert nicht mehr. Fahrgäste müssen künftig ihre Zielhaltestelle nennen.

- Die Preisanpassungen erfolgen laut MVG wie üblich zum 1. August, es besteht kein Zusammenhang mit der Einführung des Westfalentarifes.

Was bedeutet „Start und Ziel gleich Ticket“?

Im Prinzip bleibt für die Fahrgäste der MVG sehr viel unverändert, aber die „Verpackung“ im Westfalentarif ist neu, und es gibt ab August bei der MVG Tickets bis nach Siegen, Münster, Osnabrück, Paderborn und Bielefeld.

Eine wesentliche Änderung betrifft die Menschen im Märkischen Kreis und die Beschäftigten der MVG: Ab dem 1. August können Tickets im Westfalentarif nicht mehr über die altbekannten Preisstufen gekauft werden. Daher bittet die MVG ihre Kunden beim Ticketkauf in den Service-Centern und Vorverkaufsstellen um die Nennung von Start- und Zielhaltestelle. Es gilt das Prinzip „Start und Ziel gleich Ticket“.

„Im Bus nennen Sie gerne nur ihre Zielhaltestelle, unsere Fahrdienstkolleginnen und -kollegen wissen ja, an welcher Haltestelle Sie sich gerade befinden“, bittet Sulies um die Mitarbeit der Fahrgäste, damit der Ticketverkauf möglichst zügig erfolgen kann.

Dass die MVG künftig nur noch über sogenannte Start-Ziel-Relationen verkaufen kann, hat laut Sulies zwei Gründe:

- Die gesamte Verkaufshardware (Drucker im Bus, Ticketverkaufsgeräte in den Verkaufsstellen) sowie die Software im Hintergrund für Verkaufsabrechnungen und die in der Tarifdatenbank hinterlegten circa 65 000 Fahrtrelationen, sind darauf ausgelegt, dass die MVG in den nächsten Jahren auch das Handy-Ticket anbieten und den Druck von Tickets über das Internet ermöglichen wird. Auch die Abonnenten sollen demnächst durch die Einführung des bundesweit einheitlichen eTicket-Standards von dem neuen System profitieren.

- Zudem ist mit der Einführung des weiträumigen Westfalentarifes nur über die Erfassung der Start-Ziel-Relationen eine genaue Einnahmenaufteilung unter den Partner-Verkehrsunternehmen möglich.

In welchem Gebiet gilt der neue Tarif?

Das Münsterland, Ruhr-Lippe, Westfalen-Süd, Hochstift und „TeutoOWL“ schließen sich zu einem großen Gemeinschaftstarif zusammen. Der in den Kreisen Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Soest, Unna und der Stadt Hamm bisher gültige Ruhr-Lippe-Tarif entfällt und wird durch den Westfalentarif ersetzt.

Was bedeutet der WestfalenTarif für die Kunden?

Für die Fahrgäste – ob Pendler, Vielfahrer, Gelegenheitsfahrer, Schüler, Studenten, Abonnenten – bleibt sehr viel unverändert. Die Tickets und Abos bleiben gültig und werden auch nach dem 1. August anerkannt. Nicht entwertete Tickets, die vor der Einführung des Westfalentarifs gekauft werden, können die Kunden bis zum 31. Oktober weiterhin nutzen. Zudem bleiben die regionalen Ticketangebote bestehen.

Die Fahrgäste der MVG sind ab 1. August mit nur einem Ticket im großräumigen Netz Westfalen unterwegs. Das Ticketsortiment wird vereinheitlicht und die Tarifgrenzen zwischen den fünf Teilräumen Münsterland, Ruhr-Lippe, Hochstift, Westfalen-Süd und „TeutoOWL“ verschwinden. Die Tickets und Abos gelten weiterhin für Bus und Bahn.

Welche neuen Ticket- und Abonnement-Angebote gibt es für den Teilraum Ruhr-Lippe?

Mit der Einführung des Westfalentarifs bekommen die Fahrgäste neue Ticketangebote. Für alle ab 60 Jahren gibt es neu das „60plusAbo Westfalen“ – damit sind Abonnenten im gesamten Westfalentarif für 86,70 Euro im Monat mobil. Das Wochen-Ticket wird durch das neue 7-Tage-Ticket abgelöst, sodass die Geltungsdauer nicht mehr auf eine bestimmte Kalenderwoche festgelegt, sondern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen frei wählbar ist.

Wirkt sich der Westfalentarif auf die Preisentwicklung aus?

Die Preisanpassung von durchschnittlich 2,1 Prozent gilt ab dem 1. August. Steigende Kosten, insbesondere bei Personal und Material, sowie sinkende öffentliche Mittel sind laut Sulies Gründe für die Preisanpassung. Diese stehe nicht mit der Einführung des Westfalentarifs in Zusammenhang.

Welche Angebote gibt es für Gelegenheitskunden?

Die MVG weist darauf hin, dass für Gelegenheitskunden, die nur ab und zu Bus und Bahn nutzen, die Tages-Tickets („TaTi“) nach wie vor eine günstigere Alternative zu den Einzel- beziehungsweise 4er-Tickets darstellen. Wer an einem Tag nach 9 Uhr zwei Mal (zum Beispiel hin und zurück) fährt, der sollte ein Tages-Ticket als Fahrausweis erwerben. Das 9-Uhr-Tages-Ticket für fünf Personen rechnet sich bereits ab zwei Personen.

Detaillierte Tarifinformationen sowie Kartenmaterial zum Geltungsbereich des Westfalentarifs finden Interessierte unter: www.westfalentarif.de. Die regionalen Leistungsangebote und Serviceleistung der MVG befinden sich auf www.mvg-online.de.