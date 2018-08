Veranstaltungstipps für Lüdenscheid und den Kreis

Lüdenscheid - Was, wann, wo - hier finden Sie Tipps und Termine für Lüdenscheid, den Märkischen Kreis und die Region. Der Veranstaltungskalender für die Zeit vom 18. bis 24. August.

SAMSTAG, 25. AUGUST

ALTENA

15 bis 16 Uhr: Offene Führung durch die Museen Burg Altena,

Fritz-Thomée-Straße 80

ATTENDORN

11 bis 18 Uhr: 1. Attendorner Seniorenmesse, Stadthalle, Breslauer Straße 40

HAGEN

11 und 16 Uhr: Augsburger Figurentheater Maatz, Figurenthater „Der

Kleine Rabe Socke“ (für Kinder ab zwei Jahren), Otto-Ackermann-Platz

15 bis 22 Uhr: Piaggio-Treffen (großes Straßenfest mit Show- und

Unterhaltungsprogramm), Markanaplatz

15 bis 23 Uhr: „Ganz in Weiß, Picknick an der Volme“ (jeder Interessent bringt seinen eigenen Picknickkorb mit), Volmepark in der Innenstadt

16 Uhr: Historische Bunkerführung, Bunker Bergstraße

19 Uhr: „Fliegeralarm im dunklen Bunker unter Bomben“, Bunker Bergstraße

19.30 Uhr: Komödie „Sommer, Sonne, Strand und... Papa“, Theater an der Volme, Dödterstraße 10

20 bis 23 Uhr: Comedy Friedel Hiersenkötter, „Schloss mit lustig!“, Schloss Hohenlimburg, Alter Schlossweg 30

HEMER

12 Uhr: Edeka-Familienwochenende, Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

19.30 Uhr: Konzert Gordon, Strandgarten im Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

ISERLOHN

18 Uhr: Rock in Barendorf, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Baarstraße 220-226

18 bis 23 Uhr: „Sommernächte Iserlohn – Beat Garden“ (ab 18 Uhr: Jam Total goes Virgin Love Jam; 18 Uhr: O´Phrenic; 19 Uhr: Bluestruck; 20 Uhr: Virgin), Eintritt frei, Fritz-Kühn-Platz

KIERSPE

8 bis 16 Uhr: Trödelmarkt, VolmeFreizeitpark, Volmestraße 149

LÜDENSCHEID

18 Uhr: „Rock im Saugerpark“, Konzert John Porno Band und Unplugged-Duo Erkan & Lello, Best Carwash, Grebbecker Weg 2

21 Uhr: Konzert Gimme Five, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MENDEN

7 Uhr: Kinderflohmarkt, Innenstadt

NACHRODT-WIBLINGWERDE

18 bis 23 Uhr: Weihnachtsmarkt, Café Klunterbunt, Rennerde

WIPPERFÜRTH

20 Uhr: Konzert Flow, Platz 16, Markplatz 16

21 Uhr: Mallorca-Party, Alte Drahtzieherei, Wupperstraße 8

SONNTAG, 26. AUGUST

ALTENA

12 bis 13, 14 bis 15 und 16 bis 17 Uhr: Öffentliche Führungen durch die Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80

ATTENDORN

14 Uhr: Musikalische Eventwanderung „Von Burg zur Burg” (Ticket: 60 Euro), Treffpunkt: Hotel zur Post, Niederste Straße 7

BALVE

11 bis 18 Uhr: Offene Führungen durch die Luisenhütte, Luisenhütte Wocklum, Wocklum 10

GUMMERSBACH

11 bis 17 Uhr: Trödelmarkt, überdachter Selgros, Becketalstraße 3

HAGEN

11 und 15 Uhr: Augsburger Figurentheater Maatz, Figurenthater „Der Kleine Rabe Socke“ (für Kinder ab zwei Jahren), Otto-Ackermann-Platz

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Marktplatz Emst, Karl-Ernst-Osthaus-Straße

11 bis 18 Uhr: Piaggio-Treffen (Straßenfest mit Show- und Unterhaltungsprogramm), Markanaplatz

11 bis 19 Uhr: „Ganz in Weiß, Picknick an der Volme“, Innenstadt

15 bis 16 Uhr: Öffentliche Führung in der Andachtshalle des Krematoriums Hagen-Delstern, Am Berghang

18 bis 21 Uhr: Vortrag Markus Mauthe in Kooperation mit Greenpeace, „Naturwunder Erde“, Kunstquartier (Emil-Schumacher-Museum), Museumsplatz 1

HALVER

10 bis 18 Uhr: „Offene Gartenpforte“ (Möglichkeit zur Besichtigung des kleinen botanischen Gartens im englischen Stil mit Raritäten, Kaffee und Kuchen), Winkler, Hechtweg 36

HEMER

17 Uhr: „Musical & More – Abschluss-Show 2018“, Altes Casino, Platanenallee

ISERLOHN

11 Uhr: Konzert „Singendes, klingendes Barendorf“, Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Baarstraße 220-226

18 Uhr: 31. Iserlohner Orgel-Sommer, „Von Barock bis Hollywood – Melodien der letzten 500 Jahre“, Johanneskirche Nußberg, Platz

LÜDENSCHEID

11.15 Uhr: „Mit Graf Engelbert unterwegs – Ein Spaziergang mit dem Stadtgründer“, Treffpunkt: Brunnen auf dem Graf-Engelbert-Platz

NACHRODT-WIBLINGWERDE

11 bis 18 Uhr: Weihnachtsmarkt, Café Klunterbunt, Rennerde

OLPE

11 bis 18 Uhr: Trödelmarkt, Obi-Gelände, In der Trift

17 Uhr: Orgelsommer Südsauerland, Orgelkonzert mit Josef Weber, St. Nikolaus-Kirche Rehringhausen

MONTAG, 27. AUGUST

DIENSTAG, 28. AUGUST

ALTENA

19 bis 21 Uhr: Garten der Geschichte, „Parzival“, Burg Holtzbrinck, Kirchstraße 20

ISERLOHN

19.30 bis 20.30 Uhr: Sommerklänge 2018, Anna-Kristina Naechster (Gesang) Maren Donner (Klavier), Forum St. Pankratius an der Aloysiuskirche, Hohler Weg 48

MITTWOCH, 29. AUGUST

DONNERSTAG, 30. AUGUST

LÜDENSCHEID

18.30 bis 22 Uhr: Kultpark-Festival, Konzert Social Club (Eintritt frei), Sternplatz

MENDEN

ganztags: „Menden karibisch“, Innenstadt

PLETTENBERG

18 Uhr: „Die Karibische Nacht“ an der Plettenberger Waterkant, Kilian-Kirchhoff-Damm

FREITAG, 31. AUGUST

HAGEN

ganztags: City-Autosalon 2018, Innenstadt

18.30 bis 20.30 Uhr: Ausstellungseröffnung „Komm nach Hagen, mach dein Glück – Neue Deutsche Welle“, Kunstquartier (Osthaus-Museum), Museumsplatz 1

HEMER

18 Uhr: Konzert SumpertrampsRoger Hodgson, Strandgarten im Sauerlandpark, Ostenschlahstraße 60

ISERLOHN

17 bis 24 Uhr: Brückenfest Letmathe (Helikopter-Rundflüge, Bungee Jumping, Kirmes, Autosalon, Trödelmarkt, Live-Musik, kulinarische Köstlichkeiten, illuminierte Brücke, Wasserfälle, Höhenfeuerwerk etc. auf einer Länge von vier Kilometern), Innenstadt Letmathe

LÜDENSCHEID

18.30 Uhr: „Don Carlos – Corridors of Power“, Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9

20.30 bis 23.30 Uhr: Konzert Just About 7, Gaststätte Dahlmann, Grabenstraße 18

MEINERZHAGEN

15 bis 19 Uhr: Sommerfest des Blindenwerk Westfalen, Valbert, Auf der Hardt 22

MENDEN

ganztags: „Menden karibisch“, Innenstadt

OLPE

20 Uhr: Comedy Alain Frei, „Mach dich frei“, Stadthalle, Pannenklöpperstraße 4

WERDOHL

19.30 Uhr: Kabarett Christoph Brüske , „In bekloppten Zeiten“, Stadtbücherei, Freiheitstraße 1

