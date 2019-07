Tempo-Kontrollen im MK: An dieser Stelle wurde jeder Dritte geblitzt

Kreisgebiet - Die Polizei hat an vielen Stellen im Kreis geblitzt. Vor allem an einer gingen ihr die Fahrer reihenweise in die Radarfalle.

An sieben Stellen im Märkischen Kreis hat die Polizei am Dienstag Tempo-Kontrollen durchgeführt - in Lüdenscheid (3), Iserlohn (2), Altena und Hemer. Insgesamt passierten 1809 Fahrzeuge die mobilen Messstellen. 161 von ihnen waren so schnell, dass die Fahrer Bußgelder zahlen müssen.

Vor allem an einer Stelle gingen die Fahrer reihenweise in die Radarfalle: An der Germanenstraße in Lüdenscheid waren 33 von insgesamt 116 gemessenen Autos mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Das war fast jeder Dritte. Erlaubt waren hier 30 km/h. Der höchste Messwert lag bei 50.

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Germanenstraße geblitzt wurde. Schon in der Vergangenheit waren die Quoten außergewöhnlich hoch.

Auch an der Lüdenscheider Worthstraße war die Quote der zu schnellen Fahrzeuge am Dienstag hoch. Jeder Fünfte wurde hier geblitzt (47 von 216). Top-Wert war 52 km/h.

