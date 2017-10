Märkischer Kreis: Nun habe es die "falschen Polizisten" doch geschafft

Märkischer Kreis - Waren die letzten Anrufe der Betrüger bei den Seniorinnen und Senioren im Märkischen Kreis immer Fehlversuche, hatten die Betrüger nun Erfolg.

Bei einem Senior in Iserlohn schafften sie es, diesen über längere Zeit so zu verunsichern, dass dieser im Glauben war, die Polizei wollte Bargeld von ihm abholen, damit dieses sicher sei. Die Betrüger konnten ihn zu einer Geldabhebung und Übergabe veranlassen.

Erst im Nachhinein meldete sich der Senior bei der Polizei und berichtete von den geschickten Manipulationen am Telefon.

In Hemer gelang es nur durch das beherzte Eingreifen von Polizeibeamten der Polizeiwache Hemer, dass die Betrüger keinen Erfolg hatten. Die geschädigte Seniorin war über mehrere Tage so gezielt unter Druck gesetzt worden, dass sie das Geld bereits abgehoben hatte. Beim Verlassen des Geldinstituts sprachen sie die hiesigen Polizisten an und konnten sie zur Einzahlung ihres Geldes bewegen.Die Seniorin war so verunsichert, dass sie den "echten" Polizisten kein Vertrauen schenkte und bei der Einzahlung immer noch misstrauisch war und Zweifel hegte.

Telefonbetrug: Eine bekannte Masche im Märkischen Kreis

Diese beiden Fälle veranlassen die Polizei des Märkischen Kreises nochmal zu folgenden Appellen: