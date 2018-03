Telefonbetrüger suchen Mendener heim: Sieben Anrufe von "falschen Polizisten"

59- bis 82-Jährige Opfer fallen nicht auf perfide Masche herein

Menden - Die sogenannten "Senioren-Abzocker", die sich am Telefon vor allem älteren Personen gegenüber als Polizisten ausgeben, um Bargeld und andere Wertgegenstände zu erbeuten, haben am Mittwochnachmittag gleich reihenweise in Menden ihre perfide Masche versucht. Allerdings ohne Erfolg, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.