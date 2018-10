Kioskbesitzer packt jungen Ladendieb (15) am Hals und zückt Elektroschocker

Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung eingehandelt

Iserlohn - Ein bestohlener Kiosk-Besitzer ist am Samstag in der Iserlohner Innenstadt laut Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis rabiat geworden: Er packte den jungen Ladendieb (15) am Hals und hielt dem Teenager einen Elektroschocker vor die Genitalien. Prompt kassierte er selbst eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.