Taxi-Harakiri durch die Stadt: Polizei ermittelt nach irrer Raserei

Iserlohn - Sie fahren dicht hintereinander, merklich zu schnell, weichen auf die Gegenfahrbahn aus, um nicht geblitzt zu werden, überholen im Überholverbot - die Iserlohner Polizei ermittelt gegen zwei Taxifahrer, die sich in der Nacht zum Mittwoch auf der Karl-Arnold-Straße ein irres Duell lieferten.

Gegen 0.48 Uhr bemerkte eine Streife die beiden Taxen, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Letmathe fuhren.

Auf der Igelstraße umfuhren die Autos den Starenkasten, indem sie auf die Gegenfahrbahn ausscherten, später überholten sie trotz Überholverbots einen unbeteiligten Pkw. Über die Einmündung, an der die Igel- zur Untergrüner Straße wird, rasten beide ohne abzubremsen hinweg.

Erst in Höhe einer Imbissbude an der Untergrüner Straße wurden die Taxen langsamer, weil sie auf eine rote Ampel zufuhren. An dieser Ampelkreuzung (Untergrüner Straße/An Pater und Nonne) hielten die Fahrer schließlich an.

Die Polizeibeamten konnten die Taxichauffeure jetzt kontrollieren. Beide erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Verhaltens im Straßenverkehr.

Zeugen, die die beiden Taxen auf ihrer Harakiri-Fahrt beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 9199-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.