Taxi-Fahrer (23) rast durch Iserlohn: Mit diesem Tempo wurde er geblitzt!

Iserlohn - Seine mehr als "dynamische" Fahrweise kommt einen 23-jährigen Mann aus Iserlohn teuer zu stehen: Der Taxi-Fahrer wurde am Mittwoch bei einer Tempokontrolle der Polizei in Iserlohn erwischt. Wie unglaublich schnell er unterwegs war und welche Strafe ihm winkt, erfahren Sie hier.

Polizeibeamte führten laut Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis eine Geschwindigkeitskontrolle am Schapker Weg in Iserlohn durch - erlaubtes Tempo in Höhe des Einkaufszentrums: 50 km/h.

Könnte und sollte man sich dran halten, muss man aber nicht... Wie der 23-Jährige Iserlohner, der am Steuer eines Taxis saß. Der war nämlich sage und schreibe mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Mit 106 km/h raste er über den Schapker Weg - einen solch' eklatanten Verstoß gegen die Tempovorschrift erleben die Beamten auch nicht alle Tage.

Und das hat Folgen für den Mann, der seinen Job als Taxi-Fahrer vorübergehend nicht ausüben kann.

Die Polizisten legten laut Mitteilung eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vor. "Die Folgen für den 23-jährigen Iserlohner sind weitreichend: zwei Punkte im Verkehrszentralregister, 280 Euro Bußgeld (plus Verwaltungsgebühren) sowie zwei Monate Fahrverbot."

Verdient hat der Verkehrs-Rüpel sich das allemal...