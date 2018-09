Taxi-Fahrer kracht ungebremst in Auto - eine Schwerverletzte

Iserlohn - Ein unaufmerksamer Taxi-Fahrer ist in Iserlohn in ein bremsendes Auto gekracht. Die 22-jährige Insassin verletzte sich dabei schwer.

Am Mittwoch befuhr eine 22-jährige Iserlohnerin mit ihrem Renault Twingo die Baarstraße in Iserlohn und musste an der Kreuzung zur Straße An der Kochsburg bremsen. Das bemerkte ein Taxi-Fahrer aus Fröndenberg offenbar zu spät. Er fuhr mit seinem Mercedes - nach Zeugenaussagen ungebremst - auf den Twingo auf.

Die Iserlohnerin verletzte sich schwer und der Taxifahrer leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf ca. 20.000 Euro.

Zur Ermittlungen der Unfallursache wurden zwei Handys sichergestellt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) in Verbindung zu setzen.