Smartwatch geklaut: Wer (er-)kennt diesen mutmaßlichen Ladendieb?

Wie immer in solchen Fällen hoffen die Ermittler darauf, dass sich Zeugen melden, die den abgebildeten Mann (er-) kennen.

Die Qualität des durchaus etwas pixeligen Fahndungsfotos, das bei einer Videographie entstand und das jetzt durch das Amtsgericht zur Öffentlichkeitsfahndung freigab, dürfte mutmaßlich ausreichend sein.

Tatzeitpunkt soll der 31. Januar 2019 konkret gegen 15.30 Uhr gewesen sein. An diesem Donnerstag soll der Unbekannte im Iserlohner "Saturn"-Elektromarkt am Kurt-Schumacher-Ring in der Innenstadt eine Smartwatch entwendet haben.