Geldautomat in Affeln gesprengt: Dieses Fluchtauto zuvor in Lüdenscheid geklaut

Gegen 3 Uhr am Mittwochmorgen / Wer hat silbernen VW gesehen?

+ Dieses Foto des mutmaßlichen Fluchtwagens veröffentlichte die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis.

[Update 15.08 Uhr] Neuenrade - Wieder Neuenrade! In der Nacht auf Mittwoch ist in der Filiale der Volksbank in Südwestfalen in Neuenrade-Affeln der Geldautomat gesprengt worden. Mindestens zwei Täter flüchteten offenbar mit einem zuvor in Lüdenscheid geklauten Auto - die sofort eingeleitete Fahndung auch per Hubschrauber blieb erfolglos. Ob die Täter Beute machen konnten, ist offenbar noch nicht klar. Erst vor einigen Wochen war in Neuenrade-Küntrop eine solche Sprengung versucht worden.