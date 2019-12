Taschendiebe im MK unterwegs: Vorsicht im Bus, im Discounter und auf dem Weihnachtsmarkt.

Auf den Weihnachtsmärkten und in den Discountern treiben sich Taschendiebe herum. Allein am Donnerstag gab es im Märkischen Kreis acht Opfer an diesen Stellen.

Märkischer Kreis - Wo viele Menschen sind, fühlen sich Taschendiebe wohl. Der Discounter um die Ecke mag vertraut erscheinen. Doch auch dort tummeln sich Diebe. Mal arbeiten sie allein, mal starten Komplizen Ablenkungsmanöver.

Am Donnerstag schlugen sie an mehreren Stellen im MK zu - und zwar in diesen Städten und an diesen Stellen:

Lüdenscheid

Gegen 10.40 Uhr stellte eine 55-jährige Lüdenscheiderin fest, dass sie während des Einkaufs bei einem Discounter an der Kölner Straße bestohlen worden war. Die gewieften Diebe hatten ihr die Geldbörse während des Einkaufs aus der Tasche gestohlen.

Gegen 10 Uhr wurde einer 85-jährigen Seniorin aus ihrer Tasche während eines Einkaufs bei einem Discounter an der Herscheider Landstraße die Geldbörse aus der Tasche entwendet. Sie bemerkte den Diebstahl nicht.

Einer 17-jährigen Herscheiderin wurde gegen 16.45 Uhr in der Buslinie 54 (Fahrtrichtung Herscheid) der Rucksack gestohlen - vermutlich am ZOB Sauerfeld. Ein Weihnachtsmarkt-Besucher fand die Handy und Geldbörse neben der Gaststätte "Ritter am Markt" auf dem Asphalt und übergab beides einer Polizeistreife. Aus der Geldbörse fehlt nur Geld.

Iserlohn

Einer 88-jährigen Seniorin wurde am Donnerstag zwischen 14.15 und 14.30 Uhr aus ihrem Einkaufskorb in einem Supermarkt am Schapker Weg ihr Portemonnaie gestohlen. Der Diebstahl fiel ihr erst an der Kasse auf.

Einen weiteren Geldbörsendiebstahl musste die Polizei Am Wiesengrund aufnehmen. Hier wurde einer 80-jährigen Frau (in der Zeit von 13.20 und 14 Uhr) in einem dortigen Supermarkt die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Auch sie hatte den dreisten Dieb nicht bemerkt.

Menden

Einer 24-jährigen Mendenerin wurde gegen 19.30 Uhr in der Carl-Benz-Straße, im Bereich eines dortigen Supermarktes, sowohl das Handy als auch die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Der Diebstahl fiel ihr erst zu Hause auf.

Meinerzhagen

In Meinerzhagen war gegen 10 Uhr einer 85-jährigen Seniorin die Geldbörse aus der Handtasche in einem Supermarkt an der Volmestraße gestohlen worden. Auch hier hatte sie den Diebstahl und die Täter nicht bemerkt.

Kierspe

In den Mittagstunden war der 65-jähriger Kiersper in einem Discounter an der Kölner Straße einkaufen. Als er an der Kasse ankam und seine Waren bezahlen wollte, stellte der den Diebstahl seiner Geldbörse aus der Tasche fest. Besonders fatal: Er hatte zuvor einen größeren Bargeldbetrag abgehoben und dieses Geld ebenfalls in seiner Geldbörse verstaut.

Polizei: So machen Sie es Taschendieben schwer

Wertsachen sollten IMMER möglichst direkt am Körper in Innentaschen getragen werden.

Die PIN der Bankkarte gehört NIE in die Geldbörse.

Nur so viel Geld mitnehmen, wie erforderlich.

Je dichter das Gedränge in der Innenstadt oder je mehr Kunden im Laden, desto größer ist die Gefahr, bestohlen zu werden.

Gerne greifen die Täter zu bei älteren Menschen.

Beobachten Sie verdächtige Personen? Rufen Sie die Polizei an!