Tankstellen-Räuber aus Balve, Hemer und Sundern müssen ins Gefängnis

6. Große Strafkammer des Landgerichts Arnsberg hat geurteilt

+ © picture alliance / dpa © picture alliance / dpa

Arnsberg - Was Polizei und Staatsanwaltschaft schon so im Februar im Rahmen einer Pressekonferenz geäußert hatten, hat sich bewahrheitet: Für eine vergleichsweise mickrige Beute von nur 2500 Euro plus Zigaretten aus einer Überfall-Serie auf vier Tankstellen und eine Spielhalle (hier blieb es beim Versuch) sind drei von vier jungen Tätern aus Balve, Iserlohn, Hemer und Sundern jetzt von der 6. Großen Strafkammer des Landgerichts Arnsberg für mehr als drei Jahre ins Gefängnis geschickt worden. Die Urteile sind jedoch noch nichts rechtskräftig.