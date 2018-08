Vier Tankstellen "aus Spaß" überfallen: Prozess gegen Quartett eröffnet

"Komm, wir machen einen Überfall..."

+ © dpa © dpa

Balve/Arnsberg - Mit umfassenden Geständnissen begann am Donnerstag im Landgericht Arnsberg der Prozess gegen vier junge Männer zwischen 17 und 19 Jahren, die zwischen dem 29. Dezember 2017 und dem 29. Januar 2018 in wechselnder Beteiligung an vier Tankstellenüberfällen in Menden und Hemer beteiligt waren.