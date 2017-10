Szenario für den Krisenstab Märkischer Kreis: Schneechaos und Stromausfall

Lüdenscheid - 90 Mitglieder von Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, Kreisverwaltung, Energieversorgern, Bundesbahn und Märkischer Verkehrsgesellschaft (MVG) haben sich laut Pressemitteilung des Märkischen Kreises zur nächsten Krisenstabsübung im Lüdenscheider Kreishaus getroffen. Das Szenario dieses Mal: Schneechaos und Stromausfall. Nachfolgend alle Infos des Kreises im Wortlaut.

Kräftige Schneefälle über viele Stunden, chaotische Straßenverhältnisse mit vielen Verkehrsunfällen, blockierte Straßen durch umgestürzte Bäume, Stromausfälle in weiten Teilen des Märkischen Kreises. Der Bahnverkehr wird eingestellt, zwischen Altena und Werdohl steckt ein Personenzug fest, 65 Reisende müssen evakuiert werden, der Busverkehr kommt völlig zum Erliegen.

Das ist nur ein Teil des Szenarios, mit dem sich die Mitglieder des Krisenstabes des Märkischen Kreises bei ihrer Übung im Katastrophenschutz- und Lagezentrum im Lüdenscheider Kreishaus beschäftigen mussten.

+ Hochbetrieb auch bei den Führungskräften der Feuerwehr. © Hendrik Klein/Märkischer Kreis Rund 90 Mitglieder von Hilfsorganisationen, Energieversorgungsunternehmen, Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, Deutsche Bahn AG, MVG, Kreisverwaltung waren an der Übung beteiligt. Getestet wurde vor allem die Kommunikation aller Beteiligten untereinander, mit überregionalen Organisationen und Kommunen sowie die vorausschauende Handlungsweise und Abläufe im Krisenstab.

Die Teilnehmer an der Krisenstabsübung bekamen von der Übungsleitung regelmäßig neue Aufgaben eingespielt. So musste beispielsweise die A45/Sauerlandlinie komplett gesperrt werden, alle Auffahrten waren aufgrund der Schneemassen unpassierbar.

+ Gesprächsbedarf auch bei der Bundeswehr. © Hendrik Klein/Märkischer Kreis Die L 697 zwischen Neuenrade-Affeln und Plettenberg-Eiringhausen musste ebenfalls dicht gemacht werden. In den Schalksmühler Ortsteilen Hülscheid und Altenhülscheid fällt der Strom aus, ebenso in Plettenberg und Herscheid.

Die Gerätehäuser der Feuerwehren sind besetzt und nehmen Notstromaggregate in Betrieb, damit Babynahrung erwärmt werden kann. Stromausfall auch in den Meinerzhagener Ortsteilen Valbert, Birkeshöh, Korbecke. In der Stadthalle sowie in der Valberter Ebbehalle werden sogenannte Wärmeinseln eingerichtet. Dort können sich die Bürger aufwärmen, sofern sie es dorthin durch die Schneemassen schaffen.

+ Lagebesprechung im Krisenstab. © Hendrik Klein/Märkischer Kreis Die Rufnummer der Kreisleitstelle bricht aufgrund der zahlreichen Notrufe fast zusammen – es muss ein Bürgertelefon eingerichtet werden. Insgesamt sind mehr als 350 Einsatzkräfte im Einsatz, knapp 1.200 halten sich in Reserve.

Bis in den Nachmittag hinein stellen sich die knapp 90 Beteiligten der Krisenstabsübung den ihnen gestellten Herausforderungen. Im Lüdenscheider Kreishaus werden regelmäßig verschiedenste Szenarien geübt – darunter Massenunfälle, Großbrände, Säuchenlagen, Stromausfälle, Hochwasser, Pandemie sowie massive Wintereinbrüche. - eB