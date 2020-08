Affenhitze! Wetterdienst gibt Warnung für den gesamten MK heraus

Märkischer Kreis - Lange hat es gedauert, jetzt ist der Super-Sommer auch im Märkischen Kreis da! Bis weit in die nächste Woche hinein klettern die Temperaturen auf mehr als 30 Grad Celsius. Das hat aber auch seine Schattenseiten: Ab sofort gilt eine Hitzewarnung des DWD.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung für den Märkischen Kreis herausgegeben.

Die Temperaturen in Lüdenscheid, Iserlohn und Menden steigen über 30 Grad.

Die hohen Temperaturen sind aber auch eine Gefahr.

Hitzewarnung für den MK am Freitag: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für heute und morgen eine Hitzewarnung für den Märkischen Kreis herausgegeben. Sie gilt ab Freitag, 11 Uhr bis Samstag, 19 Uhr. Gewarnt wird vor eine starken Wärmebelastung mit Temperaturen über 30 Grad. Nur oberhalb von 600 Metern gilt die Warnung nicht.

Deutscher Wetterdienst gibt Hitze-Warnung für den gesamten Märkischen Kreis heraus

Heute ist bereits der zweite Tag in Folge mit starker Hitze. Laut dem DWD werden Hitzewarnungen immer dann herausgegeben, wenn eine starke Wärmebelastung für mindestens zwei Tage in Folge vorhergesagt wird und eine ausreichende nächtliche Auskühlung der Wohnräume nicht mehr gewährleistet ist.

Hitzewarnung für den Märkischen Kreis wohl auch an den nächsten Tagen

Und es wird nicht die letzte Hitze-Warnung für den Märkischen Kreis gewesen sein. Die Meteorologen sagen für die nächsten Tagen zum Beispiel in Lüdenscheid durchgängig Höchstwerte jenseits der 30-Grad-Marke voraus. Am Samstagnachmittag wird die Höchsttemperatur von 33 Grad im Schatten erreicht.

Die Wettervorhersage in den MK-Städten

Für Menden sind 35 Grad am Sonntag vorausgesagt. Bis mindestens Donnerstag, 13. August, hält sich das Sommer-Wetter. Der Hitze-Rekord aus dem Vorjahr liegt in Lüdenscheid bei 37,6 Grad, gemessen am 25. Juli 2019 an der Wetterstation auf dem Staberg.

Der Deutsche Wetterdienst warnt: Ist die Nacht zu warm, verschlechtert sich die Schlafqualität. Durch diese zusätzliche Belastung wird die Hitze tagsüber schlechter verkraftet. Risikogruppen sind vor allem ältere Menschen, chronisch Kranke und kleine Kinder.

Der DWD spricht klare Empfehlungen für die nächsten Tage aus. Demnach sollte man die direkte Sonne meiden, die Wohnung kühl halten und darauf achten, genug zu Trinken. Erwachsene sollten mindestens drei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Abkühlung gibt es unter anderem in Badeseen, Talsperren und Freibäder. Unsere Übersicht zeigt, wie die dort die Corona-Regeln sind.

Durch die Hitze steigt im Märkischen Kreis auch die Waldbrandgefahr. Es gelten entsprechende Warnungen. Alle Informationen zum Super-Sommer in NRW gibt es in unserem Wetter-Newsblog.

Mitarbeit: Nele Gerbersmann

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa