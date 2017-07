Wendsche Kirmes schafft Ausnahmezustand

Plettenberg - Ein Volksfest, das Jung und Alt vereint und eine ganze Gemeinde in freudigen Ausnahmezustand versetzt: Das ist das größte Volksfest Südwestfalens, die „Wendsche Kärmetze“ in Wenden im Kreis Olpe.

Vom 12. bis 15. August steigt die nunmehr 266. Ausgabe der traditionellen „Wendsche Kärmetze“ (seit 1752) mit Tierschau, Krammarkt und Volksfest.

Bunte Lichter, die sich in strahlenden Kinderaugen spiegeln, unverwechselbare Begegnungen im Trubel der Menge. Wenn ein Highlight das nächste jagt, ist es wieder soweit - es ist Zeit für die Wendsche Kärmetz. Über ein Vierteljahrtausend Geschichte und mehr als 400 Schausteller und Marktkaufleute kommen zusammen, um den Sommer in Wenden noch bunter zu machen.

Ob man lieber bei einer Runde Autoskooter Kindheitserinnerungen aufleben lässt, den Puls auf dem Themenkarussell KONGA in Wallung bringt oder den Gaumen verwöhnt: Das größte Volksfest Südwestfalens hat für jeden das passende Programm. Drei Tage Spaß (Montag Ruhetag), die ein Erlebnis für die ganze Familie bereithalten, warten auf Gäste aus nah und fern.

Eröffnung am Samstag, 12. August

Die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich durch Bürgermeister Bernd Clemens findet am Samstag, 12. August, um ca. 15.00 Uhr vor dem Riesenrad statt.

Es folgt die Ansprache des BSM - Ehrenpräsidenten der Schausteller, Hans-Peter Arens. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von dem Musikverein Altenhof. Nach Einbruch der Dunkelheit findet das Höhenfeuerwerk statt.

Am Sonntag, 13. August, beginnt das große Volksfest mit einem Festgottesdienst um 9.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Severinus Wenden. Anschließend bittet der Musikverein Altenhof zum Frühkonzert in das Festzelt. Weiter geht es in althergebrachter Weise mit Kirmes und Krammarkt.

Großer Krammarkt und Viehschau

Der Dienstag, 15. August, steht natürlich ganz im Zeichen der Kreistierschau, das Fest der Feste für den landwirtschaftlichen Lokalverein für die Gemeinde Wenden und dem Verein zur Förderung der Tierzucht im Kreis Olpe e.V.

In den frühen Morgenstunden reisen die Landwirte und Kleintierbesitzer mit ihren herausgeputzten Tieren an, die es dann wieder zu bestaunen gilt. Wer zum ersten Mal einen Vieh- und Krammarkt besucht, wird begeistert sein. Es ist schon interessant zu beobachten, wie viele Leute aus den Kreisen Olpe, Siegen, dem Oberbergischen oder dem Märkischen Kreis den Weg frühmorgens ins Wendsche Land finden.

Den Viehauftrieb muss man einfach erlebt haben. Der Auftrieb beginnt um 8.00 Uhr. Über 200 Tiere (Kühe, Rinder, Bullen, Ziegen, Schweine, Schafe, Pferde, Hasen, Kaninchen) werden begutachtet. Alle landwirtschaftlich interessierten Stellen finden sich ein, um die Fortschritte in der Zucht des rotbunten Niederungsviehs im Wendener Land zu bewundern.

Gegen ca. 9.00 Uhr beginnt die Prämiierung. Um 11.30 Uhr werden die mit Sonderpreisen ausgezeichneten Tiere den Besuchern vorgeführt. Gegen 13.00 Uhr treffen sich die Besucher aus nah und fern zu einem gemeinsamen Festessen mit führenden Vertretern der Kirche, Politik und Verwaltung aus der gemeinsamen Region. Die traditionelle Festansprache hält Clemens Große Macke MdL, Addrup Niedersachen.

Kirmesdienstag mit Prämiierung der Tiere

Während des Festessens findet ein Konzert unter Mitwirkung des Musikvereins Altenhof und des Spielmannzugs „1908“ Wenden im Festzelt statt. Ab 15.30 Uhr steht unter musikalischer Untermalung Kaffee und Kuchen bereit. Auch am Kirmesdienstag stürzen sich Jung und Alt in den Kirmestrubel, der morgens gegen 09.00 Uhr beginnt und spät in der Nacht endet.

Die Karussell-Fans unter den Kirmesfreunden werden sich riesig freuen: In diesem Jahr gibt es neben den altbewährten Klassikern wie „Break-Dance“, „Wellenflug“, „Musik-Express“ und „AutoSkooter“ auch wieder einige Lauf- und Fahrgeschäfte, die zum ersten Mal oder seit längerer Zeit mal wieder in Wenden Station machen.

Eine der höchsten Luftschaukeln der Welt

Highlight 2017 ist das Themenkarussell „Konga“, eine der höchsten Luftschaukeln der Welt. Sie wird für einen besonderen Nervenkitzel sorgen: In einer Flughöhe von ca. 45 Metern werden die Passagiere in einem 120 Grad Winkel nach oben geschaukelt und mit 4 G (vierfache Erdanziehungskraft) in die Sitze gedrückt.

Die im Quadrat angeordneten 20 Sitzplätze drehen sich zusätzlich zur Schaukelbewegung um die eigene Achse. Mit über 30 Themen-Effekten, echten Fackeln und Palmen, Mitarbeitern im stilechten Safari-Outfit, feuerspeienden VoodoMasken, Original-Bambus, dem Nebel speienden Riesengorilla und vielen weiteren Spezialeffekten bringt KONGA die perfekte Urwaldatmospähre auf den Festplatz.

Als Neuheit kann man in diesem Jahr den „Devil Rock“ (Fa. Steffen) in Wenden begrüßen. Teuflisch gut! Der Fahrgast erlebt in wenigen Metern über dem Boden unzählige Loopings und Kopfstände. Die Geschwindigkeit ist hoch, dennoch wirken die auftretenden Fliehkräfte nicht zu massiv, sodass sie den Spaß am Überschlag nehmen würden.

Mit viel Glück kreiselt man eine ganze oder sogar fast zwei komplette Runden auf dem Kopf stehend über dem Publikum vor dem Geschäft. Es geht rund, nach vorne und nach hinten und legt ein ordentliches Tempo vor - das Karussell Devil Rock ist eines der rasanteren auf der 266. Wendschen Kärmetze.

Bei einer Fahrt in dem gro- ßen Riesenrad „Roue Parisienne“ kann man eine herrliche Aussicht über den Festplatz und Wenden genießen.

Es geht auch betulich – in der Crazy Mouse

Fahrvergnügen in der ursprünglichen Form, keine Sekunde Langeweile, Tempo, Steilfahrten und Kurven, die zum Erlebnis auf dem Kirmesplatz werden, können Sie in der Crazy Mouse erleben.

Ein Spaß für die ganze Familie, mit drehenden Gondeln und ohne Loopings. Neu in der Sparte „Schau“ ist das Laufgeschäft „Crazy Island“ des Schaustellers Rudolf Schneider. Das Laufgeschäft zeichnet sich durch seine fünf Etagen mit über 50 Hindernissen und einem großen Wasserbecken von ca. 290 qm aus.

Ein Spaß, an dem die ganze Familie ihre heile Freude hat. Skurrile Gags und witzige Hindernisse machen einen Gang durch Crazy Island zu einem puren Erlebnis.

Der neue Lauf-Parcours entführt die Gäste in die bezaubernde Welt der Karibik und so werden diese von dem interaktiven Erlebnis verzaubert und genießen die einzigartige Atmosphäre auf einer Fläche von ca. 500qm, pneumatische Gags, Wasserspiele, Wege mit Hindernissen über Wasser und Planken-Strand und purer Lebensfreude am Meer.

Acht Fahrgeschäfte für die kleinsten Gäste

Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder Kinderfahrgeschäfte auf dem ganzen Kirmesgelände verteilt, um auch die „jüngsten“ Kirmesbesucher zu unterhalten und ihnen eine Freude zu machen. Bei insgesamt acht Fahrgeschäften ist für alle Kinder etwas dabei.

Besonders beliebt sind unter anderem der „Truck-Stop“, BabyFlug, Crazy Clown und das Kindersportkarussell. Freuden ganz anderer Natur laden an den unzähligen Spezialitätenständen zum Verweilen ein - hier ist für jeden Gaumen die passende Schlemmerei vorhanden.

Egal ob Bratwurst, Pizza, Fisch, Gyros, Reibekuchen, Champignons gefragt oder doch den süßen Verführungen den Vorrang gegeben werden – für jeden gibt es ein Angebot. Der Krammarkt, der sich durch den gesamten Ort auf über 3 000 Metern Frontlänge zieht, bietet allen Besuchern wieder einen reichhaltigen Branchenmix. So mancher Gast wird hier ein Schnäppchen machen.

Parkplätze sind in Wenden in mehr als ausreichender Anzahl vorhanden – ein ausgeklügeltes Parkleitsystem und aufmerksame Verkehrskadetten sorgen dafür, dass alle Besucher ihr Auto gut und sicher abstellen können.