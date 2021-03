Sturmtief Klaus hält auf den MK zu: Erste Unwetterwarnungen sind da

Der Märkische Kreis gehört nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den Gebieten, in denen Sturm Klaus am Donnerstag am heftigsten wüten soll. In Gipfellagen und bei Gewitter können die Böen laut Vorhersage Orkanstärke erreichen. Jetzt sind die ersten Warnungen für den MK da.

Sturm-Tief Klaus steht vor der Tür. Der Deutsche Wetterdienst hat bereits am Mittwochnachmittag zwei Wetterwarnungen für den Märkischen Kreis herausgegeben. Laut Warnlage treten in der Nacht zu Donnerstag erste Windböen und teilweise Sturmböen auf. Sturm Klaus soll dann nach und nach immer stärker werden. Ab dem Mittag werden verbreitet Sturmböen erwartet. Schwere Sturmböen bis 100 km/h sind möglich. In Schauernähe, bei Gewittern und in Gipfellagen können dann laut DWD in NRW auch orkanartige Böen bis 110 km/h auftreten. Dies entspricht Windstärke 11. Kreis Märkischer Kreis Verwaltungssitz Lüdenscheid Einwohner 410.222 (Stand: 31. Dezember 2019) Fläche 1.061,06 Quadratkilometer Erste amtlichen Warnungen vom Mittwochnachmittag für den Märkischen Kreis passen ins Bild. Demnach wird ab Mitternacht im gesamten MK vor Windböen gewarnt, die Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) erreichen können. Die Warnung gilt zunächst bis 6 Uhr. Eine zweite amtliche Wetterwarnung schließt sich an. Zwischen 6 und 10 Uhr nimmt Sturm Klaus demnach weiter zu. Laut DWD treten im Märkischen Kreis - mit Ausnahme eines Streifens zwischen Halver und Kierspe - Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) und 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Sturmböen um 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden. Der Wetterdienst warnt auch vor möglichen Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Wer sich unter freiem Himmel aufhält, sollte auf herabfallende Gegenstände achten. Weitere Warnungen können sich im Laufe des Abends oder am Morgen anschließen. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht diese Unwetterwarnungen in der Regel, sobald eine große Wahrscheinlichkeit zum Eintritt des Ereignisses besteht. Die Meteorologen sind sich aber weitgehend einig: Sturm Klaus zieht über NRW hinweg, die Frage ist nur, wo der Wind am stärksten bläst. Rubriklistenbild: © Cornelius Popovici