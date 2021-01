Sturmtief Goran erreicht den MK: Wetterdienst gibt Warnungen heraus

Sturmtief Goran bringt stürmisches Wetter und Tauwetter ins Sauerland. Der Deutsche Wetterdienst hat mehrere Warnungen für den Märkischen Kreis herausgegeben und warnt vor Gefahren.

Seit 6 Uhr am Dienstagmorgen gilt eine Warnung vor Sturmböen in den nördlichen Kommunen des Märkischen Kreises - also Iserlohn, Hemer, Menden und Balve. Sturmtief Goran bringt demnach Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15m/s, 30kn, Bft 7) und 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf.

Der Deutsche Wetterdienst warnt in diesen Gebieten vor möglichen Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Wer sich unter freiem Himmel aufhält, sollte besonders auf herabfallende Gegenstände achten. Die Warnung gilt im Märkischen Kreis zunächst bis 15 Uhr. So ist die Wetter-Lage in NRW.

Im übrigen Märkischen Kreis gilt eine Warnung vor Windböen bis 20 Uhr. Demnach treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. Oberhalb von 400 Metern kann es im Märkischen Kreis noch bis 10 Uhr leicht schneien.