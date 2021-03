Sturm-Tief Klaus fegt über den MK - erste Einsätze der Feuerwehr und Polizei

Zur Stunde nehmen die Sturmböen Fahrt auf. Die Feuerwehren im Märkischen Kreis werden immer öfter alarmiert, bislang blieb es aber bei recht harmlosen Einsätzen. In Kierspe blockierten Bäume eine Straße.

Sturm-Tief Klaus fegt über den Märkischen Kreis hinweg. Die ersten Feuerwehreinsätze laufen.

Märkischer Kreis - Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Mittwoch zwei Wetterwarnungen für den Märkischen Kreis herausgegeben. Am Donnerstagmorgen folgten weitere Infos zu Sturm-Tief Klaus, das bis 18 Uhr anhalten soll.

Update: 14.20 Uhr - „Im gesamten Kreisgebiet sind wir seit Mittwochabend 22 Uhr 20 Einsätze wegen des Unwetters gefahren. Ein Einsatz davon war ein Unfall. Der Rest waren umgestürzte Bäume oder andere Behinderungen des Straßenverkehrs“, sagte Polizeisprecher Marcel Dilling.

In Lüdenscheid gab es bisher drei Einsätze der Polizei. Am Donnerstag um 11.50 Uhr drohte ein Baum auf die Fahrbahn am Kiefernweg zu stürzen. „Hier haben wir die Kollegen der Feuerwehr hinzugezogen, die den Baum gefällt haben“, erklärte Dilling.

Einen weiteren Einsatz gab es um 12.30 Uhr an der Altenaer Straße, wo laut Dilling „Gegenstände umgestürzt waren.“ Eine Stunde später, an der Lennestraße, wurde es schon spektakulärer. Dort hatte sich ein am Straßenrand geparkter Anhänger selbstständig gemacht.

In Halver musste die Feuerwehr bereits wegen umgefallener Bäume ausrücken. Heftige Böen, die in exponierten Lagen auch in Sturmstärke auftraten, haben die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Gegen 13.30 Uhr rückten Einsatzkräfte des Löschzugs Stadtmitte zur Ortslage Schneehohl aus nach der Meldung „Baum auf Straße“. Zuvor galt es auch in Anschlag, einen umgestürzten Baum zu beseitigen.

+ Der Sturm hinterlässt erste Spuren: Ein Baum fällt am Rewe-Markt in Halver um. © Florian Hesse

Auch einem kleineren Bäumchen auf dem Parkplatz des Rewe-Markts gab der Sturm der Rest. Bereits zuvor entrindet und ohne Halt der durchgemorschten Wurzeln unter dem Pflaster, lag am Mittag auch dieser Baum am Boden. Gewarnt worden war über die App Nina zuvor vor Böen von 60 bis 80, in manchen Lagen auch bis zu 90 Stundenkilometern aus südwestlicher und westlicher Richtung.

Gegen 14.10 Uhr folgte die nächste Alarmierung. Diesmal rückten Kräfte aus zur Bundesstraße 229 in Fahrtrichtung Radevormwald, wo es in Höhe Schwenke einen Baum erwischt hatte.

Sturm-Tief Klaus fegt über den MK: Baum blockiert Straße in Schalksmühle

Auch in Schalksmühle haben die Windböen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 11.20 Uhr rückte die Löschgruppe Winkeln zu einem Baum aus, der die Straße zwischen Wersbecke und dem Winkler Hauptweg blockiert hat.

+ In Winkeln in Schalksmühle blockierte ein Baum die Straße. © Feuerwehr Schalksmühle

Mit einer Motorsäge wurde der Baum entfernt. Nach kurzer Zeit konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Sturm-Tief Klaus fegt über den MK: Bäume in Kierspe auf der Straße

In Kierspe mussten Kräfte des Löschzugs Neuenhaus/Vollme ausrücken, weil ein Baum auf der Landstraße 528 in Höhe Hölterhaus auf den Asphalt gefallen war. Für die Feuerwehrleute eine leichte Übung: Mit der Motorsäge wurde der Stamm zerlegt und an den Straßenrand gebracht.

Kurz vor dem Abrücken ragte bereits der nächste Baum gefährlich auf die Straße. Mit einem beherzten Handgriff wurde dieser aber unschädlich gemacht.