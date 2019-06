Pkw stürzt in Graben: Vier Verletzte

+ © Pressestelle Feuerwehr Iserlohn © Pressestelle Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn - In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich gegen 1.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Alten Poststraße in Iserlohn. Ein Pkw mit vier Insassen, besetzt der aus Schwerte kommend in Richtung Iserlohn unterwegs war, kam kurz nach der Straße Schäfer am Ufer aus ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab und blieb in einem drei Meter tiefen Graben stehen.