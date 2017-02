Studie: Frauen stellen großes Potenzial an Fachkräften

FH Südwestfalen, Sauerland Initiativ, Südwestfalen Agentur und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises sehen in Frauen ein großes Fachkräftepotenzial. Foto: Eiber

Südwestfalen - Die Wirtschaft sucht händeringend Fachkräfte und will deshalb Jugendliche und junge Erwachsene für diese Region begeistern. Doch die Blende scheint zu eng ausgerichtet. Deshalb rücken Frauen als potenzielle Zielgruppe in den Blickpunkt.

Im Auftrag von Südwestfalen Agentur, Sauerland Initiativ und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis hat die Fachhochschule Südwestfalen im vergangenen Jahr 3836 Frauen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren befragt. Ergebnis: 30 Prozent der befragten Frauen kommen als Fachkräfte für die Besetzung von Stellen in den heimischen Unternehmen in Frage. Prof. Dr. Anne Jacobi von der FH hat mit mehr als einhundert Studenten untersucht, welche Aspekte von Lebensqualität für die Frauen wichtig sind und was die Betriebe leisten müssen, um mehr weibliche Fachkräfte zu gewinnen.

Die ausreichende medizinische Versorgung steht bei den erhobenen Qualitätskriterien an erster Stelle – 95 Prozent der befragten Frauen halten dies für wichtig, aber nur 83 Prozent sind mit der aktuellen Situation zufrieden. Eine qualifizierte Arbeitsstelle steht für fast 93 Prozent der Befragten ganz oben auf der Wunschliste, aber nur 64 Prozent geben gute Noten für das Angebot. Prof. Jacobi: „Da ist noch viel Luft nach oben.“

Attraktive Arbeitgeber sollten aus Sicht der befragten Frauen eine Reihe von Faktoren erfüllen. Karrierechancen landen dabei nur auf dem zweiten Platz. Noch wichtiger sind Sonderurlaub beziehungsweise Freistellung in Notfällen (94 Prozent). Einen flexiblen Wiedereinstieg nach Unterbrechungen wünschen sich mehr als 87 Prozent. Unterstützung bei der Betreuung von zu pflegenden Angehörigen ist mehr als 80 Prozent der Befragten wichtig beziehungsweise sehr wichtig. Prof. Jacobi: „Bei 430 000 Frauen in dieser Altersgruppe in Südwestfalen sind 30 Prozent ein gewaltiges Fachkräftepotenzial.“